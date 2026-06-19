Φωτιά σε σπίτι στις Σέρρες: Ο εγγονός έσωσε τον παππού του

Ο 23χρονος εγγονός έσωσε τον 71χρονο παππού του από φλεγόμενο διαμέρισμα στις Σέρρες, ο οποίος υπέστη εγκαύματα αλλά νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με υδροφόρα οχήματα, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

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  • Ο 23χρονος εγγονός έσωσε τον παππού του 71 ετών από το φλεγόμενο διαμέρισμα στις Σέρρες, αντιλαμβανόμενος τη φωτιά και βγάζοντάς τον έξω. – Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 12 πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα. Ο 71χρονος υπέστη εγκαύματα στο χέρι και στο πόδι, αλλά νοσηλεύεται εκτός κινδύνου χάρη στον εγγονό του. – Το δωμάτιο του κάηκε ολοσχερώς, ενώ προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Π.Υ. Σερρών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο 23χρονος εγγονός έσωσε τον παππού του 71 ετών από το φλεγόμενο διαμέρισμα στις Σέρρες.

Ο ηλικιωμένος έμενε στο σπίτι και κινδύνεψε να καεί αλλά ο νεαρός αντιλήφθηκε τη φωτιά και πρόλαβε να τον βγάλει έξω.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 12 πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα και δύο βοηθητικά από την ΠΥ Σερρών που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο 71χρονος υπέστη μεν εγκαύματα στο χέρι και στο πόδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, αλλά νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, χάρη στον εγγονό του.

Το δωμάτιο του κάηκε ολοσχερώς, ενώ προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Π.Υ. Σερρών.

ΦΩΤΙΑ ΣΕΡΡΕΣ
Φωτό από ΕΡΤ
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