Τραγωδία στα Χανιά: Ανήλικος τουρίστας ανασύρθηκε νεκρός από παραλία – Τον αναζητούσαν σκάφη του Λιμενικού και της FRONTEX

Ένας 17χρονος ανήλικος τουρίστας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Κλαδισού στα Χανιά, αφού χάθηκε από την οπτική επαφή φίλου του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ένας ανήλικος τουρίστας από τη θαλάσσια περιοχή του Κλαδισού στα Χανιά.
  • Ο 17χρονος αλλοδαπός είχε βρεθεί στο σημείο για μπάνιο, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, χάθηκε από την οπτική επαφή ενός φίλου του.
  • Στην αναζήτηση συμμετείχαν σκάφη του Λιμενικού και της FRONTEX, ενώ ναυαγοσώστες εντόπισαν το σώμα του στη θάλασσα. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ένας ανήλικος τουρίστας από τη θαλάσσια περιοχή του Κλαδισού στα Χανιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 17χρονος αλλοδαπός είχε βρεθεί στο σημείο για μπάνιο, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, χάθηκε από την οπτική επαφή ενός φίλου του που ήταν μαζί στην παραλία. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και δύο πλοία του Λιμενικού μαζί με ένα ακόμη της FRONTEX και παραπλέοντα στην περιοχή, άρχισαν να τον αναζητούν στην θαλάσσια περιοχή.

Λίγη ώρα αργότερα, ναυαγοσώστες εντόπισαν το σώμα του στη θάλασσα και τον ανέσυραν στην ακτή χωρίς τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

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