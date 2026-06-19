Θεσσαλονίκη: Μία καταδίκη αλλά και δύο αθωωτικές αποφάσεις για τη φωτιά στο Φίλυρο

Ένα άτομο καταδικάστηκε και δύο αθωώθηκαν σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Φιλύρου και Πεύκων στη Θεσσαλονίκη, όπου κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες κατά τη χρήση τροχού σε εργασίες ανακατασκευής δρόμου, με τον χειριστή του τροχού να καταδικάζεται σε δύο μήνες φυλάκιση με αναστολή για εμπρησμό από αμέλεια

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

δικαστήριο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα άτομο καταδικάστηκε και δύο αθωώθηκαν σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Φιλύρου και Πεύκων στη Θεσσαλονίκη, όπου κάηκαν συνολικά 22 στρέμματα δασικής έκτασης.
  • Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στηθαίου, από μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου.
  • Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε σε φυλάκιση 2 μηνών, με αναστολή, τον χειριστή του τροχού, αθωώνοντας τους άλλους δύο, μεταξύ αυτών τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα άτομο καταδικάστηκε και δύο αθωώθηκαν σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Φιλύρου και Πεύκων στη Θεσσαλονίκη, όπου κάηκαν συνολικά 22 στρέμματα δασικής έκτασης.

Για την υπόθεση είχαν καταστεί κατηγορούμενοι, για εμπρησμό από αμέλεια, τρεις άνδρες – μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στηθαίου.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν, καταδίκασε σε φυλάκιση 2 μηνών, με αναστολή, τον χειριστή του τροχού, αθωώνοντας τους άλλους δύο – μεταξύ αυτών τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ