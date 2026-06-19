Θεσσαλονίκη: Μία καταδίκη αλλά και δύο αθωωτικές αποφάσεις για τη φωτιά στο Φίλυρο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ένα άτομο καταδικάστηκε και δύο αθωώθηκαν σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Φιλύρου και Πεύκων στη Θεσσαλονίκη, όπου κάηκαν συνολικά 22 στρέμματα δασικής έκτασης.

Για την υπόθεση είχαν καταστεί κατηγορούμενοι, για εμπρησμό από αμέλεια, τρεις άνδρες – μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στηθαίου.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν, καταδίκασε σε φυλάκιση 2 μηνών, με αναστολή, τον χειριστή του τροχού, αθωώνοντας τους άλλους δύο – μεταξύ αυτών τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ