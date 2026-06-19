Συγκλονίζει η Φανή Χαλκιά για τον σύζυγό της: «Προσπαθεί πάρα πολύ, μία μέρα είπε “γεια” στα παιδιά και λείπει 2,5 χρόνια»

Στον σύζυγό της, Λούη Καραμάνο, και στη μάχη που δίνει μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η Φανή Χαλκιά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Μαμά-δες”, η οποία θα προβληθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΡΤ. Απόσπασμα της συνέντευξη προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day»

Υπενθυμίζεται ότι πριν από 2,5 χρόνια ο επιχειρηματίας υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος και έκτοτε νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης.

«Πέρα από το ότι είναι ο σύντροφός μου και είναι μία απώλεια προσωρινά πολύ σοβαρή, το σοβαρότερο όλων νομίζω είναι ότι το μεγαλύτερο “παλτό”, το τρώει ο Λούης, στη φάση που είναι. Προσπαθεί πάρα πολύ γιατί είναι πολύ δυνατός, να κάνει recovery και να έρθει πάλι και να γίνουν όλα κάπως φυσιολογικά. Μία ωραία μέρα έφυγε, είπε στα παιδιά “γεια, τα λέμε το απόγευμα” και λείπει δυόμιση χρόνια, τρία παρά» αναφέρει στη συνέντευξή της η Φανή Χαλκιά.

«Καταλαβαίνεις ότι όποτε φεύγω, την ανασφάλεια που ζούνε, “τύπου θα γυρίσω πίσω;”. Αυτό ήταν πάρα πολύ έντονο στην αρχή. Δηλαδή, το πρώτο εξάμηνο νομίζω φρικάρανε τελείως με το που έβγαινα απ’ το σπίτι. Και μπορεί να με παίρνανε τηλέφωνο ή να βάζανε τη μαμά μου που ήτανε σπίτι να με πάρει. Είχανε μία ανασφάλεια τρομερή, την οποία σιγά-σιγά κάπως κάνουν over. Νομίζω ότι ποτέ δεν φεύγει απ’ το μυαλό τους. Το “βγαίνω απ’ την πόρτα, λέω γεια, τα λέμε σε λίγο” και καταλαβαίνεις… Είναι τεράστιο σοκ. Το οποίο είναι βίωμά τους βέβαια» πρόσθεσε.