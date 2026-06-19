Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 20.000 απομιμητικά προϊόντα σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο – Πρόστιμα 173.500 ευρώ

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Μετά τους ελέγχους που έγιναν από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο καταστράφηκαν περισσότερα από 20.000 απομιμητικά προϊόντα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, από τις 16 έως τις 18 Ιουνίου 2026 στελέχη της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) πραγματοποίησαν ελέγχους στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Ρόδου, σε συνέχεια προηγούμενων επιχειρησιακών δράσεων και ύστερα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν συνολικά 20.035 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 173.500 ευρώ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επισημαίνει ότι η διακίνηση απομιμητικών προϊόντων δεν συνιστά μόνο παραβίαση της νομοθεσίας, αλλά πλήττει τους καταναλωτές, υπονομεύει τη λειτουργία των νόμιμων επιχειρήσεων και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην αγορά.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αξιοποίηση πληροφοριών, καταγγελιών και στοχευμένες επιχειρησιακές παρεμβάσεις, με στόχο την προστασία των καταναλωτών, την τήρηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.