Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 20.000 απομιμητικά προϊόντα σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο – Πρόστιμα 173.500 ευρώ

Περισσότερα από 20.000 απομιμητικά προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο, μετά από ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι επιχειρησιακές δράσεις της ΔΙΜΕΑ οδήγησαν στην επιβολή διοικητικών προστίμων συνολικού ύψους 173.500 ευρώ

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  • Καταστράφηκαν πάνω από 20.000 απομιμητικά προϊόντα σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο, μετά από ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Επιβλήθηκαν επίσης πρόστιμα 173.500 ευρώ.- Συνολικά 20.035 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν από στελέχη της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).- Η Αρχή επισημαίνει ότι η διακίνηση απομιμητικών πλήττει τους καταναλωτές και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με στόχο την προστασία τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μετά τους ελέγχους που έγιναν από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο καταστράφηκαν περισσότερα από 20.000 απομιμητικά προϊόντα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, από τις 16 έως τις 18 Ιουνίου 2026 στελέχη της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) πραγματοποίησαν ελέγχους στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Ρόδου, σε συνέχεια προηγούμενων επιχειρησιακών δράσεων και ύστερα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν συνολικά 20.035 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 173.500 ευρώ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επισημαίνει ότι η διακίνηση απομιμητικών προϊόντων δεν συνιστά μόνο παραβίαση της νομοθεσίας, αλλά πλήττει τους καταναλωτές, υπονομεύει τη λειτουργία των νόμιμων επιχειρήσεων και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην αγορά.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αξιοποίηση πληροφοριών, καταγγελιών και στοχευμένες επιχειρησιακές παρεμβάσεις, με στόχο την προστασία των καταναλωτών, την τήρηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

 

 

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