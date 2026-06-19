Έφτασε στην Αθήνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς – Αποφασίζει την επόμενη εβδομάδα για Παναθηναϊκό

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αφίχθη στην Αθήνα για συζητήσεις με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού σχετικά με την επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η επιθυμία του Παναθηναϊκού να διαδεχθεί τον Εργκίν Αταμάν είναι δεδομένη, ωστόσο ο Σέρβος τεχνικός δεν έχει λάβει οριστική απόφαση, η οποία αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

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Αθλητισμός

ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αφίχθη στην Αθήνα σήμερα το μεσημέρι (19/6) για να συζητήσει με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού την πιθανή επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία των «πρασίνων».
  • Η επιθυμία από πλευράς Παναθηναϊκού να διαδεχτεί ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του «τριφυλλιού» τον Εργκίν Αταμάν είναι δεδομένη, ωστόσο ο «Ζοτς» δεν έχει αποφασίσει οριστικά, καθώς σκεφτόταν σοβαρά το ενδεχόμενο να βάλει τέλος στην προπονητική του καριέρα.
  • Ο Ομπράντοβιτς θα συναντηθεί πρώτα με τον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, και η απόφασή του αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αφίχθη στην Αθήνα σήμερα το μεσημέρι (19/6), όπως αναμενόταν. Ο πολυνίκης τεχνικός της Euroleague των εννέα τίτλων θα συζητήσει με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, ώστε ν΄ αποφασίσει αν θα επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία των «πρασίνων» μετά από 14 χρόνια ή όχι.

Η επιθυμία από πλευράς Παναθηναϊκού να διαδεχτεί ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του «τριφυλλιού» τον Εργκίν Αταμάν είναι δεδομένη, αλλά ο «Ζοτς» δεν έχει αποφασίσει οριστικά μέχρι στιγμής.

Ο Σέρβος τεχνικός σκεφτόταν σοβαρά το ενδεχόμενο να βάλει τέλος στην προπονητική καριέρα του στα 66 χρόνια του, μετά την παραίτησή του από την Παρτιζάν μεσούσης της σεζόν και μέχρι πρόσφατα. Μια παραίτηση που ήρθε με επεισοδιακό τρόπο και μετά από μία βαριά ήττα που υπέστη η ομάδα του Βελιγραδίου από τον Παναθηναϊκό, μέσα στο T-Center.

O Zέλικο Ομπράντοβιτς, αφού συναντηθεί πρώτα με τον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο και ακούσει όλες τις παραμέτρους μιας πιθανής συνεργασίας, τότε μόνο θ’ αποφασίσει. Κάτι που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα…

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