Το ανέμελο καλοκαίρι της Σίας Κοσιώνη

Η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη απολαμβάνει τις διακοπές της με τον Κώστα Μπακογιάννη και τον γιο τους στο Καρπενήσι και στα Κύθηρα, λίγο πριν από τη νέα αρχή στον ΑΝΤ1.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με φόντο το καταπράσινο Καρπενήσι και τα γαλαζοπράσινα νερά των Κυθήρων, η Σία Κοσιώνη απολαμβάνει ένα από τα πιο ξέγνοιαστα καλοκαίρια των τελευταίων χρόνων. Η δημοσιογράφος, η οποία από τη νέα τηλεοπτική σεζόν ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον ΑΝΤ1, έπειτα από μια πορεία είκοσι ετών στον ΣΚΑΪ, αφιερώνει αυτό το διάστημα αποκλειστικά στην οικογένειά της και στις στιγμές που στερήθηκε εξαιτίας των απαιτητικών επαγγελματικών υποχρεώσεών της.

Πρώτος σταθμός των διακοπών της είναι, όπως κάθε χρόνο, το αγαπημένο Καρπενήσι, τόπος καταγωγής του συζύγου της, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον δήμο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη. Μαζί με τον μοναχογιό τους, Δήμο, που τον Οκτώβριο συμπληρώνει τα εννέα χρόνια του, απολαμβάνουν πεζοπορίες στα καταπράσινα μονοπάτια, εξερευνήσεις στο δάσος και διαδρομές δίπλα σε ποτάμια και δροσερές πηγές, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της πόλης.

Η συνέχεια των διακοπών τους γράφεται στα Κύθηρα, όπου η οικογένεια περνά ημέρες γεμάτες θάλασσα, βουτιές και χαλάρωση. Αλλωστε, για τη Σ. Κοσιώνη, το ελληνικό καλοκαίρι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το γαλάζιο του Αιγαίου και τις απλές στιγμές δίπλα στους ανθρώπους που αγαπά. Το φετινό καλοκαίρι έχει, όμως, μια ιδιαίτερη σημασία για την ίδια. Οι συνθήκες των τελευταίων μηνών τής χάρισαν, ίσως για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια, άφθονο χρόνο με τον «μικρό της», όπως συνηθίζει να αποκαλεί τον γιο της. Η οικογένεια ήταν πάντα η απόλυτη προτεραιότητά της, ωστόσο οι απαιτήσεις της καθημερινής ενημέρωσης δεν της επέτρεπαν να απολαμβάνει τόσο συχνά στιγμές μαζί τους.

Αυτή τη φορά φρόντισε να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο, γεμίζοντας τις «μπαταρίες» της μέσα από μικρές αποδράσεις και οικογενειακές εμπειρίες. Η ίδια επέλεξε να ανακοινώσει το νέο επαγγελματικό βήμα της μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. Με μια αυθόρμητη, καλοκαιρινή φωτογραφία, μακριά από το αυστηρό τηλεοπτικό ύφος που τη συνοδεύει στο δελτίο ειδήσεων, γνωστοποίησε τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1, γράφοντας: «Με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική διαδρομή μου. Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1, σε μια νέα αρχή για εμένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία».

Η αισιοδοξία, άλλωστε, αποτελεί σταθερή στάση ζωής για τη δημοσιογράφο. Οπως έχει γράψει και η ίδια σε παλαιότερη ανάρτησή της, «μέσα στο μίξερ της καθημερινότητας ξεχνάμε ότι κάθε στιγμή μας είναι μοναδική και πολύτιμη». Μια φράση που μοιάζει να περιγράφει ιδανικά το πιο ήρεμο και ουσιαστικό καλοκαίρι της.