Γιώργος Γεροντιδάκης – Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ερωτευμένοι στη Μάνη

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου έκαναν μια μίνι απόδραση στη Μεσσηνία συνδυάζοντας βουτιές, τρυφερές στιγμές και… μπάσκετ.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το φετινό καλοκαίρι το ζουν όπως ακριβώς τους ταιριάζει: με μικρές αποδράσεις, όμορφες εικόνες και όσο περισσότερο χρόνο μπορούν να αφιερώσουν ο ένας στον άλλον. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου είναι πιο αγαπημένοι από ποτέ και, παρά τις απαιτητικές επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, φροντίζουν να βρίσκουν αφορμές για να δημιουργούν νέες κοινές αναμνήσεις.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο έκαναν ένα ταξίδι αστραπή στη Μεσσηνία, με αφορμή το 1ο West Mani Street Ball, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του δημάρχου δυτικής Μάνης, Γιώργου Χιουρέα, και διοργανώθηκε από τη χρυσή ολυμπιονίκη Φανή Χαλκιά.

Με την άφιξή τους στη Στούπα, ο Γ. Γεροντιδάκης άλλαξε αμέσως διάθεση και… παπούτσια. Φόρεσε τα αθλητικά του, ανέλαβε την παρουσίαση των αγώνων και λίγο αργότερα μπήκε και ο ίδιος στο παρκέ, συμμετέχοντας με ενθουσιασμό στις αναμετρήσεις. Στο πλευρό του, σε κάθε λεπτό της διοργάνωσης, βρισκόταν η Ντ. Παπαδημητρίου. Με το κινητό στο χέρι απαθανάτιζε τις καλύτερες στιγμές, τον χειροκροτούσε και δεν σταματούσε να τον εμψυχώνει.

Η μεταξύ τους χημεία ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητη. Ανάμεσα στους αγώνες, οι δυο τους αντάλλασσαν βλέμματα, αγκαλιές και πειράγματα, αποδεικνύοντας πως η σχέση τους διανύει μια από τις πιο όμορφες φάσεις της. Ηταν από εκείνα τα ζευγάρια που δεν χρειάζονται υπερβολικές εκδηλώσεις για να καταλάβεις πόσο δεμένα είναι, καθώς αρκούσε ο τρόπος που κοιτούσε ο ένας τον άλλον.

Οταν έπεσαν οι τίτλοι τέλους της πρώτης ημέρας, άφησαν το γήπεδο και χάρισαν στον εαυτό τους μια ήρεμη βραδιά. Δείπνησαν στη Στούπα και συνέχισαν τη βόλτα τους στην ατμοσφαιρική Καρδαμύλη, απολαμβάνοντας τη χαλαρή αύρα της μανιάτικης γης.

Η Κυριακή είχε άρωμα διακοπών. Πριν επιστρέψουν στο West Mani Street Ball, πέρασαν μερικές ξέγνοιαστες ώρες στην παραλία της Καλογριάς, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Το απόγευμα ο Γ. Γεροντιδάκης επέστρεψε στο γήπεδο αυτή τη φορά ως σχολιαστής των αγώνων, ενώ η Ντορέττα φόρεσε και εκείνη αθλητική φανέλα και συμμετείχε στο All Star Game μαζί με τη Φ. Χαλκιά, τον Γιάννη Μπουρούση και τον Νίκο Μπάρλο. Η πιο απολαυστική στιγμή ήρθε όταν οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν σε αντίπαλες ομάδες. Τα «μαρκαρίσματα» μεταξύ τους συνοδεύονταν από γέλια, πειράγματα και χαμόγελα, χαρίζοντας στους παρευρισκομένους ένα από τα πιο ευχάριστα στιγμιότυπα της διοργάνωσης.

Αργά το βράδυ πήραν τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα, καθώς ο Γ. Γεροντιδάκης συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 «Κρίνο και αγκάθι», στην οποία συμπρωταγωνιστούν η Αναστασία Παντούση, η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Στέλιος Μάινας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Realnews, το ζευγάρι έχει ήδη προγραμματίσει ακόμη μία σύντομη καλοκαιρινή απόδραση κοντά στον Δεκαπενταύγουστο. Μετά το Λος Αντζελες, τον Αχέροντα, αλλά και την πρόσφατη εξόρμησή τους σε Πάρο και Αντίπαρο, η Μάνη ήταν ακόμη ένας σταθμός σε ένα καλοκαίρι γεμάτο κοινές εμπειρίες, που δείχνει πως οι δυο τους έχουν βρει τον πιο όμορφο τρόπο να ισορροπούν ανάμεσα στην απαιτητική καθημερινότητα και στον χρόνο που αφιερώνουν στη σχέση τους.