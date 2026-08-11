Φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου: Από τετράτροχο τύπου «Beach Buggy» ξεκίνησε η πυρκαγιά – Δύο συλλήψεις

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (11/8) στον Μαραθιά Ζακύνθου, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τετράτροχο τύπου «Beach Buggy», με τον οδηγό και τον γιο του να σώζονται, ενώ συνελήφθησαν δύο άτομα για το περιστατικό, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ενοικίασης οχημάτων.

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Φωτιά - Μαραθιάς Ζακύνθου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (11/8) στον Μαραθιά Ζακύνθου.
  • Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τετράτροχο τύπου «Beach Buggy» που τυλίχθηκε στις φλόγες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Συνελήφθησαν δύο άτομα για το περιστατικό: ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που νοικιάζει τα συγκριμένα οχήματα και ο οδηγός.

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Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (11/8) στην περιοχή του Μαραθιά στη Ζάκυνθο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των επίγειων και, κυρίως, των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Από τετράτροχο τύπου «Beach Buggy» ξεκίνησε η πυρκαγιά

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ η φωτιά ξεκίνησε από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου «Beach Buggy» που τυλίχθηκε στις φλόγες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Φωτιά - Μαραθιάς Ζακύνθου

Από θαύμα σώθηκαν ο οδηγός με συνεπιβάτη τον γιο του που πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το φλεγόμενο όχημα έγκαιρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνελήφθησαν 2 άτομα για το περιστατικό. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που νοικιάζει τα συγκριμένα οχήματα αλλά και ο οδηγός, προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

 

 

 

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