Φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου: Από τετράτροχο τύπου «Beach Buggy» ξεκίνησε η πυρκαγιά – Δύο συλλήψεις

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Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (11/8) στην περιοχή του Μαραθιά στη Ζάκυνθο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των επίγειων και, κυρίως, των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Από τετράτροχο τύπου «Beach Buggy» ξεκίνησε η πυρκαγιά

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ η φωτιά ξεκίνησε από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου «Beach Buggy» που τυλίχθηκε στις φλόγες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από θαύμα σώθηκαν ο οδηγός με συνεπιβάτη τον γιο του που πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το φλεγόμενο όχημα έγκαιρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνελήφθησαν 2 άτομα για το περιστατικό. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που νοικιάζει τα συγκριμένα οχήματα αλλά και ο οδηγός, προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.