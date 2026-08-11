Κέρκυρα: Με μεγαλοπρέπεια η Λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνος – Πώς έσωσε το νησί από την πολιορκία των Τούρκων το 1716 – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Με κάθε μεγαλοπρέπεια, λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (11/8) στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας η καθιερωμένη λιτανεία του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος, με τη συμμετοχή τοπικών αρχών, των περίφημων φιλαρμονικών του νησιού και χιλιάδων πιστών.

Η λιτανεία τελείται σε ανάμνηση της θαυματουργικής επέμβασης του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος, που έσωσε την Κέρκυρα από την οθωμανική πολιορκία στις 11 Αυγούστου 1716.

Των εκκλησιαστικών εκδηλώσεων προηγήθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου. Λειτούργησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδίδων κ. Ισίδωρος, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσκεκλημένος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου.

Πλήθος Κερκυραίων αλλά και επισκεπτών κατέκλυσαν τους δρόμους της παλιάς πόλης για να προσκυνήσουν το Σκήνωμα και να παρακολουθήσουν την περιφορά.

Η λιτανεία της 11ης Αυγούστου αποτελεί μία από τις τέσσερις ετήσιες λιτανείες του Αγίου και συνιστά κορυφαία στιγμή της θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Κέρκυρας.

Πώς ο άγιος έσωσε το νησί από την πολιορκία των Τούρκων

Στις 24 Ιουνίου 1716, ο Καπουδάν Χοντζά πασάς, με τον αέρα του κατακτητή της Πελοποννήσου, εξαπολύει επίθεση εναντίον της Ενετοκρατούμενης Κέρκυρας.

Επί πενήντα ημέρες η πόλη πολιορκημένη από στεριά και θάλασσα και οι υπερασπιστές της απεγνωσμένα μάχονταν.

Όλες αυτές τις ατελείωτες ώρες οι πολεμιστές είχαν αόρατο σύντροφο και συμμαχητή, εκτός από τη δική τους προσευχή, και την προσευχή προς τον άγιο Σπυρίδωνα των γυναικόπαιδων του νησιού, που είχαν συγκεντρωθεί στο ναό.

Στις 10 Αυγούστου και αφού οι Τούρκοι με το σύνολο των δυνάμεών τους έκαναν την τελική τους επίθεση, τα πράγματα έδειχναν πως είχαν τελειώσει και η Κέρκυρα θα περνούσε υπό Τουρκική κατοχή.

Δεν είχε μιλήσει, όμως, ο Άγιος Σπυρίδωνας. Από το μεσημέρι της 10ης Αυγούστου έως τα ξημερώματα της 11ης Αυγούστου, βρέχει διαρκώς. Το διάστημα αυτό δεν εκδηλώθηκε καμία επίθεση των Τούρκων.

Και τι ανακαλύπτεται με το πρώτο φως του ήλιου. Ότι ο Άγιος Σπυρίδων άκουσε, είδε και μίλησε: Οι Τούρκοι στρατιώτες στην πλειοψηφία τους είχαν πνιγεί, τα σώματά τους κείτονταν νεκρά στην παραλία. Οι λίγοι, που απόμειναν υποχώρησαν και γύρισαν στην Κων/πολη.

Όλοι δοξολόγησαν τον Άγιο Σπυρίδωνα και μέσω αυτού το Θεού. Ακόμη και οι Ενετοί, που τον αναγνώρισαν ως ελευθερωτή της Κέρκυρας.

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