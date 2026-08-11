Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Αναφορές για τουλάχιστον 164 νεκρούς – Βίντεο από συγκλονιστική διάσωση βρέφους 6 μηνών

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Μια ακτίνα ελπίδας ανέτειλε μέσα από τα συντρίμμια που άφησε ο καταστροφικός σεισμός στην Κολομβία, καθώς οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ένα βρέφος μόλις έξι μηνών και τη μητέρα του στο Κάλι.

Την ίδια ώρα, η χώρα δίνει μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται δραματικά.

Δραματική διάσωση

Οι διασώστες ανέσυραν ένα μωρό 6 μηνών και τη μητέρα του από τα συντρίμμια ενός πενταώροφου κτιρίου στην συνοικία Σιουδάδ Κάπρι. Το κτίριο διέθετε πισίνα στον τελευταίο όροφο, ενώ στους υπόλοιπους ορόφους διέμεναν κάτοικοι.

Εκτός από τη μητέρα και το παιδί, οι διασώστες έχουν απεγκλωβίσει τουλάχιστον άλλα επτά άτομα από τη συγκεκριμένη γειτονιά.

Ο διασώστης Κάρλος Ορτίζ δήλωσε στο Noticias Caracol ότι έφτασαν στο σημείο της καταστροφής στο Κάλι στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα.

Ο κόσμος ανέφερε ότι μόλις κατέρρευσε το κτίριο επικράτησε μεγάλη σιγή, αλλά τουλάχιστον 20 λεπτά αργότερα άρχισαν να ακούν τις φωνές ανθρώπων που ήταν ακόμα ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια.

«Ευτυχώς βρήκαμε το 6 μηνών μωρό με τη μητέρα του, γεγονός που μας έδωσε πολλή ελπίδα για να συνεχίσουμε την εργασία μας – έχουμε ήδη διασώσει 7 άτομα και αυτή τη στιγμή αναζητούμε, και λαμβάνουμε σημεία ζωής από, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και τον 7χρονο εγγονό τους», δήλωσε.

🇨🇴🚨 ¡Milagro entre los escombros! En medio de la devastación provocada por el fuerte sismo que sacudió a Colombia, los equipos de emergencia protagonizaron un rescate lleno de esperanza: lograron encontrar con vida a una persona junto a su bebé, de apenas unos meses de nacido,… pic.twitter.com/vaXWXaauPQ — freddyzur (@freddyzur) August 10, 2026



Στον τομέα αυτό της συνοικίας Σιουδάδ Κάπρι υπάρχουν τουλάχιστον 12 άνθρωποι που έχουν ήδη εντοπιστεί και οι εργασίες συνεχίζονται για τον απεγκλωβισμό τους με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του Στρατού.

Η αλληλεγγύη είναι εμφανής και η κοινότητα έχει καταφθάσει με τρόφιμα και νερό. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία ότι η αναζήτηση θα γίνει δυσκολότερη καθώς πέφτει η νύχτα.

Για το λόγο αυτό, οι διασώστες ζητούν να μεταφερθούν στο σημείο προβολείς και φώτα για να συνεχιστεί το έργο της διάσωσης, καθώς αυτές οι ώρες είναι κρίσιμες για την εύρεση ζωής κάτω από το κτίριο, το οποίο ήταν ηλικίας άνω των 30 ετών.

Δραματικός απολογισμός

Επί του παρόντος, λόγω του σεισμού των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, έχουν αναφερθεί από το κρατικό ειδησεογραφικό δίκτυο της χώρας (RTVC) τουλάχιστον 132 θάνατοι, 570 τραυματισμοί, 86 κατάρρευσεις κτιρίων, 7 αεροδρόμια με αναστολή λειτουργίας και 5 πόλεις σε κόκκινο συναγερμό: Περέιρα, Κάλι, Κιμπντό, Μανιζάλες και Αρμένια.

Ωστόσο, βρετανικά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το Sky News και το RTE, μεταδίδουν ότι ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 164.

Παράλληλα, ο δήμος του Κάλι ανακοίνωσε ότι, ως απάντηση σε προειδοποιήσεις για πιθανές λεηλασίες στην πόλη, διατάχθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8:00 μ.μ. της 10ης Αυγούστου έως τις 6:00 π.μ. της Τρίτης.

Επιπλέον, διάφορα σημεία της πρωτεύουσας της επαρχίας Βάγιε δελ Κάουκα θα στρατιωτικοποιηθούν, ειδικά στις γειτονιές και τις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό.

Κηρύχθηκε επίσης κόκκινος συναγερμός στο νοσοκομειακό δίκτυο για την ιεράρχηση της φροντίδας εκτάκτων περιστατικών και τον επαναπρογραμματισμό μη επειγουσών διαδικασιών, ενώ κηρύχθηκε και κατάσταση εθνικής καταστροφής.

Το Τσοκό επίκεντρο του σεισμού

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας (SGC) διευκρίνισε ότι οι πλησιέστεροι δήμοι στο επίκεντρο ήταν το Σαν Χοσέ δελ Παλμάρ στο Τσοκό, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων, το Ελ Κάιρο στο Βάγιε δελ Κάουκα στα 23 χιλιόμετρα, και το Νόβιτα στο Τσοκό στα 25 χιλιόμετρα.

Ο επίσημος φορέας ανέφερε αρχικά μέγεθος σεισμού 6,7 Ρίχτερ και αργότερα αναθεώρησε τη μέτρηση στα 7,4 Ρίχτερ, γι’ αυτό και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικοί αριθμοί στις πρώτες αναφορές που δημοσιεύθηκαν μετά τον σεισμό.

#SGCSismoSentido. Sismo de hoy 10 de agosto de 2026 a las 7:34 a. m. en San José del Palmar, Chocó. Magnitud 7.4. Información obtenida gracias a los reportes enviados por la comunidad. Más información para este sismo: https://t.co/pQzkPlIMRm Si lo sentiste repórtalo en:… pic.twitter.com/CHlBI1j7eZ — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026



Ο Ειρηνικός, και ιδίως η περιοχή του Τσόκο, είναι μία από τις φτωχότερες της Κολομβίας, κρυμμένη μέσα σε πυκνή ζούγκλα. Σε μεγάλο μέρος του Τσόκο η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με πλοίο ή αεροπλάνο, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει δυσκολίες στην εκτίμηση του συνολικού αριθμού των θυμάτων, επισημαίνει το Associated Press.

«Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

Το συμβάν έλαβε χώρα σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από έντονη τεκτονική δραστηριότητα.

Η περιοχή του Ειρηνικού της Κολομβίας γύρω από το επίκεντρο βρίσκεται κατά μήκος του «Δακτυλίου της Φωτιάς», της γραμμής σεισμικών ρηγμάτων που περιβάλλει τον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου συμβαίνει το μεγαλύτερο μέρος των σεισμών παγκοσμίως.

Η δυτική Κολομβία επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση των τεκτονικών πλακών, συμπεριλαμβανομένης της βύθισης της Πλάκας Νάζκα κάτω από τη Νοτιοαμερικανική Πλάκα, μια διαδικασία που συνδέεται με την εκδήλωση σεισμών σε αυτή την περιοχή.

Από τον κύριο σεισμό έχουν καταγραφεί αρκετοί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων δονήσεις μεγέθους 2,8 και 4,8 Ρίχτερ.

Ωστόσο, επειδή η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζει να παρακολουθείται και τα στοιχεία ενδέχεται να αναθεωρηθούν, ο αριθμός και τα μεγέθη των μετασεισμών θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από τις επίσημες ενημερώσεις της SGC, αναφέρει το δίκτυο Noticias Caracol.

Η Γενική Ναυτική Διεύθυνση (Dimar) ανέφερε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι στις ακτές της Κολομβίας στον Ειρηνικό Ωκεανό που να συνδέεται με τον σεισμό.

De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa Pacífica colombiana tras el sismo de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 a. m. a 20 kilómetros de San José de Palmar, en Chocó. pic.twitter.com/roAFRwxPhZ — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 10, 2026



Σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες, το γεγονός θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στην Κολομβία τα τελευταία χρόνια, ο μεγαλύτερος στον 21ο αιώνα στη χώρα.

Στα ιστορικά προηγούμενα περιλαμβάνεται ο σεισμός της 23ης Νοεμβρίου 1979, ο οποίος είχε φτάσει σε μέγεθος τα 7,2 Ρίχτερ.