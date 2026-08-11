Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Αναφορές για τουλάχιστον 164 νεκρούς – Βίντεο από συγκλονιστική διάσωση βρέφους 6 μηνών

Ένας καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ έπληξε την Κολομβία, με τον απολογισμό των θυμάτων να φτάνει τουλάχιστον τους 164 νεκρούς, ενώ η χώρα δίνει μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια. Μια ακτίνα ελπίδας αναδύθηκε με τη δραματική διάσωση ενός βρέφους 6 μηνών και της μητέρας του στο Κάλι, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται εντατικά σε πολλές πληγείσες περιοχές.

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Διεθνή Νέα

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Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο καταστροφικός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία έχει προκαλέσει τουλάχιστον 164 θανάτους και 570 τραυματισμούς, με 86 κτίρια να έχουν καταρρεύσει και πέντε πόλεις να έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό.
  • Μια ακτίνα ελπίδας ανέτειλε μέσα από τα συντρίμμια, καθώς οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ένα βρέφος μόλις έξι μηνών και τη μητέρα του στο Κάλι.
  • Η χώρα δίνει μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων, με τους διασώστες να ζητούν προβολείς για να συνεχιστεί το έργο της διάσωσης καθώς πέφτει η νύχτα και ο απολογισμός των θυμάτων να αυξάνεται δραματικά.

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Μια ακτίνα ελπίδας ανέτειλε μέσα από τα συντρίμμια που άφησε ο καταστροφικός σεισμός στην Κολομβία, καθώς οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ένα βρέφος μόλις έξι μηνών και τη μητέρα του στο Κάλι.

Εφιάλτης στην Κολομβία: Τουλάχιστον 132 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι – Ψάχνουν επιζώντες στα συντρίμμια μετά τα 7,4 Ρίχτερ

Την ίδια ώρα, η χώρα δίνει μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται δραματικά.

Δραματική διάσωση

Οι διασώστες ανέσυραν ένα μωρό 6 μηνών και τη μητέρα του από τα συντρίμμια ενός πενταώροφου κτιρίου στην συνοικία Σιουδάδ Κάπρι. Το κτίριο διέθετε πισίνα στον τελευταίο όροφο, ενώ στους υπόλοιπους ορόφους διέμεναν κάτοικοι.

Εκτός από τη μητέρα και το παιδί, οι διασώστες έχουν απεγκλωβίσει τουλάχιστον άλλα επτά άτομα από τη συγκεκριμένη γειτονιά.

Ο διασώστης Κάρλος Ορτίζ δήλωσε στο Noticias Caracol ότι έφτασαν στο σημείο της καταστροφής στο Κάλι στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα.

Ο κόσμος ανέφερε ότι μόλις κατέρρευσε το κτίριο επικράτησε μεγάλη σιγή, αλλά τουλάχιστον 20 λεπτά αργότερα άρχισαν να ακούν τις φωνές ανθρώπων που ήταν ακόμα ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια.

«Ευτυχώς βρήκαμε το 6 μηνών μωρό με τη μητέρα του, γεγονός που μας έδωσε πολλή ελπίδα για να συνεχίσουμε την εργασία μας – έχουμε ήδη διασώσει 7 άτομα και αυτή τη στιγμή αναζητούμε, και λαμβάνουμε σημεία ζωής από, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και τον 7χρονο εγγονό τους», δήλωσε.


Στον τομέα αυτό της συνοικίας Σιουδάδ Κάπρι υπάρχουν τουλάχιστον 12 άνθρωποι που έχουν ήδη εντοπιστεί και οι εργασίες συνεχίζονται για τον απεγκλωβισμό τους με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του Στρατού.

Η αλληλεγγύη είναι εμφανής και η κοινότητα έχει καταφθάσει με τρόφιμα και νερό. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία ότι η αναζήτηση θα γίνει δυσκολότερη καθώς πέφτει η νύχτα.

Για το λόγο αυτό, οι διασώστες ζητούν να μεταφερθούν στο σημείο προβολείς και φώτα για να συνεχιστεί το έργο της διάσωσης, καθώς αυτές οι ώρες είναι κρίσιμες για την εύρεση ζωής κάτω από το κτίριο, το οποίο ήταν ηλικίας άνω των 30 ετών.

Φωτογραφία: Reuters

Δραματικός απολογισμός

Επί του παρόντος, λόγω του σεισμού των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, έχουν αναφερθεί από το κρατικό ειδησεογραφικό δίκτυο της χώρας (RTVC) τουλάχιστον 132 θάνατοι, 570 τραυματισμοί, 86 κατάρρευσεις κτιρίων, 7 αεροδρόμια με αναστολή λειτουργίας και 5 πόλεις σε κόκκινο συναγερμό: Περέιρα, Κάλι, Κιμπντό, Μανιζάλες και Αρμένια.

Ωστόσο, βρετανικά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το Sky News και το RTE, μεταδίδουν ότι ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 164.

Παράλληλα, ο δήμος του Κάλι ανακοίνωσε ότι, ως απάντηση σε προειδοποιήσεις για πιθανές λεηλασίες στην πόλη, διατάχθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8:00 μ.μ. της 10ης Αυγούστου έως τις 6:00 π.μ. της Τρίτης.

Επιπλέον, διάφορα σημεία της πρωτεύουσας της επαρχίας Βάγιε δελ Κάουκα θα στρατιωτικοποιηθούν, ειδικά στις γειτονιές και τις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό.

Κηρύχθηκε επίσης κόκκινος συναγερμός στο νοσοκομειακό δίκτυο για την ιεράρχηση της φροντίδας εκτάκτων περιστατικών και τον επαναπρογραμματισμό μη επειγουσών διαδικασιών, ενώ κηρύχθηκε και κατάσταση εθνικής καταστροφής.

Το Τσοκό επίκεντρο του σεισμού

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας (SGC) διευκρίνισε ότι οι πλησιέστεροι δήμοι στο επίκεντρο ήταν το Σαν Χοσέ δελ Παλμάρ στο Τσοκό, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων, το Ελ Κάιρο στο Βάγιε δελ Κάουκα στα 23 χιλιόμετρα, και το Νόβιτα στο Τσοκό στα 25 χιλιόμετρα.

Ο επίσημος φορέας ανέφερε αρχικά μέγεθος σεισμού 6,7 Ρίχτερ και αργότερα αναθεώρησε τη μέτρηση στα 7,4 Ρίχτερ, γι’ αυτό και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικοί αριθμοί στις πρώτες αναφορές που δημοσιεύθηκαν μετά τον σεισμό.


Ο Ειρηνικός, και ιδίως η περιοχή του Τσόκο, είναι μία από τις φτωχότερες της Κολομβίας, κρυμμένη μέσα σε πυκνή ζούγκλα. Σε μεγάλο μέρος του Τσόκο η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με πλοίο ή αεροπλάνο, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει δυσκολίες στην εκτίμηση του συνολικού αριθμού των θυμάτων, επισημαίνει το Associated Press.

«Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

Το συμβάν έλαβε χώρα σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από έντονη τεκτονική δραστηριότητα.

Η περιοχή του Ειρηνικού της Κολομβίας γύρω από το επίκεντρο βρίσκεται κατά μήκος του «Δακτυλίου της Φωτιάς», της γραμμής σεισμικών ρηγμάτων που περιβάλλει τον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου συμβαίνει το μεγαλύτερο μέρος των σεισμών παγκοσμίως.

Η δυτική Κολομβία επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση των τεκτονικών πλακών, συμπεριλαμβανομένης της βύθισης της Πλάκας Νάζκα κάτω από τη Νοτιοαμερικανική Πλάκα, μια διαδικασία που συνδέεται με την εκδήλωση σεισμών σε αυτή την περιοχή.

Από τον κύριο σεισμό έχουν καταγραφεί αρκετοί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων δονήσεις μεγέθους 2,8 και 4,8 Ρίχτερ.

Ωστόσο, επειδή η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζει να παρακολουθείται και τα στοιχεία ενδέχεται να αναθεωρηθούν, ο αριθμός και τα μεγέθη των μετασεισμών θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από τις επίσημες ενημερώσεις της SGC, αναφέρει το δίκτυο Noticias Caracol.

Η Γενική Ναυτική Διεύθυνση (Dimar) ανέφερε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι στις ακτές της Κολομβίας στον Ειρηνικό Ωκεανό που να συνδέεται με τον σεισμό.


Σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες, το γεγονός θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στην Κολομβία τα τελευταία χρόνια, ο μεγαλύτερος στον 21ο αιώνα στη χώρα.

Στα ιστορικά προηγούμενα περιλαμβάνεται ο σεισμός της 23ης Νοεμβρίου 1979, ο οποίος είχε φτάσει σε μέγεθος τα 7,2 Ρίχτερ.

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