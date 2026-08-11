Ζάκυνθος: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς – Μηνύματα του 112, εκκενώθηκε η περιοχή Ελιές

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (11/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες, στη Ζάκυνθο.

Η επέμβαση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων έχει ως αποτέλεσμα το πύρινο μέτωπο να περιοριστεί και η εικόνα να έχει βελτιωθεί την τελευταία ώρα.

Τα μηνύματα του 112

Ήχησε ξανά το 112 για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (11/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες, στη Ζάκυνθο.

Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι του οικισμού Ελιές να απομακρυνθούν με κατεύθυνση τις Βολίμες.

«Ενεργοποίηση. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ελιές Ζακύνθου απομακρυνθείτε προς Βολίμες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Νωρίτερα, είχε σταλεί κι άλλο μήνυμα μέσω του 112 που καλούσε τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ελιές της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026

Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026

Υπό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθιά

Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Μαραθιά, στη Ζάκυνθο.

Η φωτιά οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των επίγειων και των εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 09:00 το πρωί και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 11 πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Στην περιοχή βρέθηκαν στελέχη της Πολιτικής Προστασίας τόσο του Δήμου Ζακύνθου όσο και της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Σημειώνεται ότι λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς εκδόθηκε και μήνυμα μέσω του 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Δείτε εικόνες από το imerazante.gr: