Εθνική Ομάδα μπάσκετ: Η 17άδα του Σπανούλη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου – Η εξήγηση της ΕΟΚ για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ανακοίνωσε την 17μελή λίστα παικτών που κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης για την προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας ενόψει των προκριματικών αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία. Παράλληλα, η Ομοσπονδία εξήγησε τους λόγους απουσίας βασικών παικτών, με κυριότερη αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε οικονομικό ζήτημα με την ασφάλισή του, καθώς και των Σαμοντούροβ, Αβδάλα και Ζούγρη λόγω κολλεγιακών υποχρεώσεων.

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Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την 17άδα των διεθνών που κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης για την προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών ενόψει των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
  • Για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Ομοσπονδία ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε οικονομικό ζήτημα με την ασφάλισή του. Δεν κατέστη εφικτό να συμμετάσχει λόγω της «ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στη καριέρα του».
  • Οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νεοκλής Αβδάλας και Βαγγέλης Ζούγρης απουσιάζουν επειδή τα κολλέγιά τους στο NCAA δεν τους έδωσαν άδεια, με κίνδυνο αποβολής από τις σπουδές τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη για την προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών έκανε γνωστότερες η ΕΟΚ, ανακοινώνοντας την 17άδα των διεθνών που θα δώσουν το «παρών» ενόψει των κρίσιμων αγώνων με την Ουκρανία και την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Η Ομοσπονδία προχώρησε παράλληλα σε διευκρινίσεις για τις απουσίες από τις κλήσεις, με κυριότερη αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε οικονομικό ζήτημα με την ασφάλισή του.

Παράλληλα, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν βρίσκονται στη διάθεση της Εθνικής οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νεοκλής Αβδάλας και Βαγγέλης Ζούγρης.

Οι παίκτες που κλήθηκαν

  • Κώστας Παπανικολάου
  • Νικ Καλάθης
  • Γιαννούλης Λαρεντζάκης
  • Θανάσης Αντετοκούνμπο
  • Ντίνος Μήτογλου
  • Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
  • Κώστας Αντετοκούνμπο
  • Βασίλης Τολιόπουλος
  • Τάιλερ Ντόρσεϊ
  • Δημήτρης Μωραΐτης
  • Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
  • Νίκος Ρογκαβόπουλος
  • Νάσος Μπαζίνας
  • Ομηρος Νετζήπογλου
  • Δημήτρης Φλιώνης
  • Αντώνης Καραγιαννίδης
  • Νίκος Περσίδης

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Την ερχόμενη Παρασκευή, 14/8, θα αρχίσει η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τις δύο επικείμενες αναμετρήσεις των προκριματικών του FIBA World Cup.

Η δεύτερη φάση αρχίζει με την Εθνική ομάδα να αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα (28/8, 19.00) και στο T-Center την Ισπανία (31/8, 19.00), σε έναν όμιλο στον οποίο η εκκίνηση τη βρίσκει με ρεκόρ 3-3 από την πρώτη φάση.

Ο Βασίλη Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία, στο πρόγραμμα της οποίας υπάρχουν και δύο αγώνες στο Τ-Center, στις 22/8 Ελλάδα – Πολωνία Powered by Cosmote Telekom και στις 24/8 Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis.

Προς αποφυγή παρερμηνειών σε σχέση με ονόματα αθλητών που απουσιάζουν από την κλήση, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν τα εξής:

Τα τελευταία χρόνια, οπότε και το NBA θέσπισε την extra ασφάλεια συγκεκριμένων παικτών, η ΕΟΚ κάλυψε από τη πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του ΝΒΑ για να πάρει άδεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και να είναι «παρών» με την Εθνική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, το περσινό καλοκαίρι όταν και συμμετείχε κανονικά τόσο στην προετοιμασία, όσο φυσικά και στο Ευρωμπάσκετ.

Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρωγή. Σε αυτό το παράθυρο τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός προπονητής ζήτησαν την αρωγή του Γιάννη, όμως, δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στη καριέρα του. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κάποιο οικονομικό θέμα που να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα.

Όσον αφορά τους αθλητές Αλέξανδρο Σαμαντούροφ, Νεοκλή Αβδάλα και Βαγγέλη Ζούγρη που βρίσκονται στα κολλέγια του NCAA παρότι οι αθλητές ήθελαν να βοηθήσουν την Εθνική οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των κολλεγίων δεν τους έδωσαν άδεια και σε περίπτωση που έρχονταν θα αποβάλλονταν από τις σπουδές τους και κατ’ επέκταση από τις κολλεγιακές τους ομάδες. Να διευκρινίσουμε ότι τα συγκεκριμένα κολλέγια σε αντίθεση με κάποια άλλα δεν επιτρέπουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα έτσι ώστε να συνδύαζαν τη παρουσία τους στην Εθνική και τα μαθήματα τους στο κολλέγιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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