Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 4Χ100μ. μικτής ομαδικής mixed η Ελλάδα – ΒΙΝΤΕΟ

Η ελληνική ομάδα 4Χ100μ. μικτής ομαδικής mixed προκρίθηκε στον αποψινό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης του Παρισιού, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στα προκριματικά με επίδοση 3:45.90. Η ομάδα αποτελούμενη από τους Απόστολο Χρήστου, Βαγγέλη Ντούμα, Άννα Ντουντουνάκη και Άννα Αυγούστα Βλάχου εξασφάλισε τη συμμετοχή της μεταξύ των κορυφαίων οκτώ ομάδων.

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Αθλητισμός

Άννα Ντουντουνάκη
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ελληνική ομάδα 4Χ100μ. μικτής ομαδικής mixed προκρίθηκε στον αποψινό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης του Παρισιού με μια εντυπωσιακή εμφάνιση.
  • Ο Απόστολος Χρήστου ξεχώρισε με 52.51 στο ύπτιο, συμβάλλοντας στην πέμπτη θέση της Ελλάδας συνολικά με επίδοση 3:45.90.
  • Την οκτάδα του τελικού συμπληρώνουν οι ομάδες από Ρωσία (ουδέτεροι αθλητές), Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Πολωνία, Ολλανδία και Γερμανία, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η ακύρωση της Ιταλίας.

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Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η ελληνική ομάδα 4Χ100μ. μικτής ομαδικής mixed πήρε το «εισιτήριο» για τον αποψινό (21:06) τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού.

Ο Απόστολος Χρήστου, στην επιστροφή του σε ομαδικό αγώνισμα μετά από τους Ολυμπιακούς του 2024, έκανε ένα εξαιρετικό 52.51 στο ύπτιο, ο Βαγγέλης Ντούμας ακολούθησε με 59.85 στο πρόσθιο και οι Άννα Ντουντουνάκη και Άννα Αυγούστα Βλάχου κράτησαν στη συνέχεια, φέρνοντας την ελληνική ομάδα στην τρίτη θέση της 3ης σειράς και την πέμπτη στο σόνολο με επίδοση 3:45.90.

Ταχύτερη των προκριματικών ήταν η ομάδα ουδέτερων αθλητών από τη Ρωσία με 3:43.02 και ακολούθησαν:

  • η Γαλλία με 3:44.27,
  • η Μεγάλη Βρετανία με 3:45.69 και
  • η Ισπανία με 3:45.87.

Την οκτάδα του τελικού συμπληρώνουν η Πολωνία (3:46.23), η Ολλανδία (3:46.68) και η Γερμανία (3:47.52), ενώ αξιοσημείωτη είναι η ακύρωση της Ιταλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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