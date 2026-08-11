Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 4Χ100μ. μικτής ομαδικής mixed η Ελλάδα – ΒΙΝΤΕΟ

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Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η ελληνική ομάδα 4Χ100μ. μικτής ομαδικής mixed πήρε το «εισιτήριο» για τον αποψινό (21:06) τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού.

Ο Απόστολος Χρήστου, στην επιστροφή του σε ομαδικό αγώνισμα μετά από τους Ολυμπιακούς του 2024, έκανε ένα εξαιρετικό 52.51 στο ύπτιο, ο Βαγγέλης Ντούμας ακολούθησε με 59.85 στο πρόσθιο και οι Άννα Ντουντουνάκη και Άννα Αυγούστα Βλάχου κράτησαν στη συνέχεια, φέρνοντας την ελληνική ομάδα στην τρίτη θέση της 3ης σειράς και την πέμπτη στο σόνολο με επίδοση 3:45.90.

Ταχύτερη των προκριματικών ήταν η ομάδα ουδέτερων αθλητών από τη Ρωσία με 3:43.02 και ακολούθησαν:

η Γαλλία με 3:44.27,

με 3:44.27, η Μεγάλη Βρετανία με 3:45.69 και

με 3:45.69 και η Ισπανία με 3:45.87.

Την οκτάδα του τελικού συμπληρώνουν η Πολωνία (3:46.23), η Ολλανδία (3:46.68) και η Γερμανία (3:47.52), ενώ αξιοσημείωτη είναι η ακύρωση της Ιταλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ