Φιλιππίνες: Τόνοι σκουπιδιών στις θάλασσες μετά τους μουσώνες – Τραγικός απολογισμός με 16 νεκρούς

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις αγνοούνται στις βόρειες Φιλιππίνες, έπειτα από εννέα ημέρες έντονων βροχοπτώσεων που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις. Οι ισχυρές βροχές, ενισχυμένες από τροπικές καταιγίδες, δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στη Λουζόν και τη Μανίλα, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και συσσωρεύτηκαν τεράστιες ποσότητες σκουπιδιών. Η κατάσταση αναδεικνύει χρόνιες υποδομικές αδυναμίες και την αυξανόμενη επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

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Διεθνή Νέα

Φιλιππίνες/Σκουπίδια στη θάλασσα
Πηγή: Pera Files
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις βόρειες Φιλιππίνες, ενώ τρεις ακόμη αγνοούνται, έπειτα από εννέα ημέρες έντονων βροχοπτώσεων που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις.
  • Στη Μανίλα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ οι καταρρακτώδεις βροχές παρέσυραν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, μετατρέποντας κανάλια σε «σκουπιδοθάλασσα».
  • Οι Φιλιππίνες πλήττονται κατά μέσο όρο από περίπου 20 τροπικές καταιγίδες και τυφώνες κάθε χρόνο, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή ενισχύει τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις βόρειες Φιλιππίνες, ενώ τρεις ακόμη αγνοούνται, έπειτα από εννέα ημέρες έντονων βροχοπτώσεων, που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις. Οι ισχυρές βροχές, οι οποίες ενισχύθηκαν από το πέρασμα τροπικών καταιγίδων, έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο μεγαλύτερο νησί της χώρας, τη Λουζόν, με τα σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες, να παραμένουν εκτός λειτουργίας.

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Στη Μανίλα, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ σε αρκετές περιοχές η ποσότητα βροχής που έχει καταγραφεί, φτάνει ήδη περίπου στο 90% της μέσης βροχόπτωσης, που σημειώνεται συνολικά τον Αύγουστο.

 

Οι μουσώνες μετέτρεψαν τη Μανίλα σε «σκουπιδοθάλασσα»

Οι καταρρακτώδεις βροχές, παρέσυραν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων και φερτών υλικών, τα οποία κατέληξαν στα κανάλια αποστράγγισης, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την απορροή των υδάτων. Στην πόλη Parañaque, συνεργεία προσπάθησαν να καθαρίσουν το Redemptorist Water Channel, χρησιμοποιώντας ακόμη και αυτοσχέδια πλωτά μέσα προκειμένου να κινηθούν πάνω από τη συσσωρευμένη μάζα σκουπιδιών.

Οι εικόνες από το σημείο, αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς το κανάλι έχει μετατραπεί σε μια «θάλασσα» απορριμμάτων και φερτών υλικών, που παρασύρθηκαν από τις ακραίες βροχές, που προκλήθηκαν απο τους μουσώνες.

 

 

Η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφηκε στην ορεινή πόλη Μπαγκίο, δημοφιλή τουριστικό προορισμό βόρεια της Μανίλα. Επτά άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους όταν τμήμα μιας πλαγιάς, που είχε κορεστεί από τις βροχοπτώσεις, κατέρρευσε πάνω σε τρία σπίτια, σύμφωνα με την Εστέρ Μπαναούε, διασώστρια της πόλης. Τρεις ακόμη άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

 


Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, πραγματοποιούνται όμως κυρίως με χειρωνακτικά μέσα, καθώς η συνεχιζόμενη βροχόπτωση κάνει τη χρήση βαρέος εξοπλισμού ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη. Όπως ανέφερε η Μπαναούε, οι προσπάθειες πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη, ειδικού υπευθύνου ασφαλείας, εξαιτίας του κινδύνου νέων κατολισθήσεων.

 

 

 

Το ύψος των βροχοπτώσεων στη Μπαγκίο, αποτυπώνεται και στα στοιχεία της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας. Ο μετεωρολόγος Νταν Βιλαμίλ, ανέφερε ότι από την 1η έως και την 9η Αυγούστου στην πόλη καταγράφηκαν 1.413,2 χιλιοστά βροχής.

Η ποσότητα αυτή είναι περίπου 47% μεγαλύτερη από τη μέση βροχόπτωση που καταγράφεται σε ολόκληρο τον μήνα, καθώς ο μέσος όρος για τον Αύγουστο στη Μπαγκίο ανέρχεται σε 963,2 χιλιοστά.

 

 

Έξι ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολισθήσεις σε άλλες περιοχές της Λουζόν. Σύμφωνα με τον απολογισμό της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας, ένας άνθρωπος πνίγηκε, ένας ακόμη σκοτώθηκε από πτώση δέντρου, ενώ άλλο ένα άτομο υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία.

Παρότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται, σε ορισμένες περιοχές τα νερά έχουν αρχίσει να υποχωρούν. Ο υπουργός Δημοσίων Έργων Βινς Ντίζον, δήλωσε «ότι οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των πλημμυρών συνεχίζονται, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων στις υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας».

 

Ο υπουργός αναφέρθηκε έμμεσα και στο σκάνδαλο, που αφορά τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, οι καταγγελίες γύρω από τα οποία, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα. Όπως σημείωσε, είναι απαραίτητο να διορθωθούν τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί «επί χρόνια και δεκαετίες» στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ζώνης των τροπικών κυκλώνων στον Ειρηνικό και πλήττονται κατά μέσο όρο από περίπου 20 τροπικές καταιγίδες και τυφώνες κάθε χρόνο. Εκατομμύρια κάτοικοι ζουν σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε πλημμύρες, κατολισθήσεις και άλλες φυσικές καταστροφές.

 


Οι επιστήμονες προειδοποιούν, ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τη συχνότητα, τη διάρκεια και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση στις ήδη ευάλωτες περιοχές.

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