Φιλιππίνες: Τόνοι σκουπιδιών στις θάλασσες μετά τους μουσώνες – Τραγικός απολογισμός με 16 νεκρούς

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις βόρειες Φιλιππίνες, ενώ τρεις ακόμη αγνοούνται, έπειτα από εννέα ημέρες έντονων βροχοπτώσεων, που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις. Οι ισχυρές βροχές, οι οποίες ενισχύθηκαν από το πέρασμα τροπικών καταιγίδων, έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο μεγαλύτερο νησί της χώρας, τη Λουζόν, με τα σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες, να παραμένουν εκτός λειτουργίας.

This part of the reason why the Philippines will keep on flooding… ‘Iniisip ng marami na kapag itinapon sa ilog, MAWAWALA ang basura dahilan ng pag agos neto” https://t.co/p76l8IcIAj — Daryll Diwa (@darylldiwa) August 11, 2026



Στη Μανίλα, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ σε αρκετές περιοχές η ποσότητα βροχής που έχει καταγραφεί, φτάνει ήδη περίπου στο 90% της μέσης βροχόπτωσης, που σημειώνεται συνολικά τον Αύγουστο.

Οι μουσώνες μετέτρεψαν τη Μανίλα σε «σκουπιδοθάλασσα»

Οι καταρρακτώδεις βροχές, παρέσυραν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων και φερτών υλικών, τα οποία κατέληξαν στα κανάλια αποστράγγισης, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την απορροή των υδάτων. Στην πόλη Parañaque, συνεργεία προσπάθησαν να καθαρίσουν το Redemptorist Water Channel, χρησιμοποιώντας ακόμη και αυτοσχέδια πλωτά μέσα προκειμένου να κινηθούν πάνω από τη συσσωρευμένη μάζα σκουπιδιών.

Οι εικόνες από το σημείο, αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς το κανάλι έχει μετατραπεί σε μια «θάλασσα» απορριμμάτων και φερτών υλικών, που παρασύρθηκαν από τις ακραίες βροχές, που προκλήθηκαν απο τους μουσώνες.

ILOG NG BASURA Napuno ng tambak na basura mula sa Manila Bay ang ilog sa tapat ng Baclaran Church sa Parañaque ngayong Lunes, Aug. 10. Sa kasagsagan ito ng tuluy-tuloy at malakas na buhos ng ulang bunsod ng Habagat. Ayon sa mga residenteng malapit sa lugar, ito ang unang… pic.twitter.com/YVazBDoRuW — News5 (@News5PH) August 10, 2026

Η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφηκε στην ορεινή πόλη Μπαγκίο, δημοφιλή τουριστικό προορισμό βόρεια της Μανίλα. Επτά άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους όταν τμήμα μιας πλαγιάς, που είχε κορεστεί από τις βροχοπτώσεις, κατέρρευσε πάνω σε τρία σπίτια, σύμφωνα με την Εστέρ Μπαναούε, διασώστρια της πόλης. Τρεις ακόμη άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Posibleng galing pa sa mga kalapit-lugar gaya ng Cavite, Bataan, at Batangas ang sangkaterbang basura na bumara sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City kasunod ang malalakas na pag-ulan sa mga nakaraang araw. Sa #SelfiePatrol ni @eon_sanchez, nagkasa agad… pic.twitter.com/uR1bygxMnu — Patrol ng Pilipino (@Patrol_Pilipino) August 11, 2026



Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, πραγματοποιούνται όμως κυρίως με χειρωνακτικά μέσα, καθώς η συνεχιζόμενη βροχόπτωση κάνει τη χρήση βαρέος εξοπλισμού ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη. Όπως ανέφερε η Μπαναούε, οι προσπάθειες πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη, ειδικού υπευθύνου ασφαλείας, εξαιτίας του κινδύνου νέων κατολισθήσεων.

LOOK: A literal “sea of garbage” can be seen along the Parañaque Water Channel following several consecutive days of heavy rainfall. | via Maica Razon, https://t.co/gusqkxYQic pic.twitter.com/5ifQvKZprm — Bilyonaryo News Channel (@bncdotph) August 10, 2026

Το ύψος των βροχοπτώσεων στη Μπαγκίο, αποτυπώνεται και στα στοιχεία της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας. Ο μετεωρολόγος Νταν Βιλαμίλ, ανέφερε ότι από την 1η έως και την 9η Αυγούστου στην πόλη καταγράφηκαν 1.413,2 χιλιοστά βροχής.

Η ποσότητα αυτή είναι περίπου 47% μεγαλύτερη από τη μέση βροχόπτωση που καταγράφεται σε ολόκληρο τον μήνα, καθώς ο μέσος όρος για τον Αύγουστο στη Μπαγκίο ανέρχεται σε 963,2 χιλιοστά.

A sea of trash from Manila Bay fills the river in front of Baclaran Church in Manila on Monday, as heavy rains brought caused debris to accumulate in the area. According to nearby residents, it was the first time they had experienced such a situation. 📸Jury Leynes pic.twitter.com/xzHLwUyqDb — Pera Files (@Pinas4321) August 10, 2026

Έξι ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολισθήσεις σε άλλες περιοχές της Λουζόν. Σύμφωνα με τον απολογισμό της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας, ένας άνθρωπος πνίγηκε, ένας ακόμη σκοτώθηκε από πτώση δέντρου, ενώ άλλο ένα άτομο υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία.

Παρότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται, σε ορισμένες περιοχές τα νερά έχουν αρχίσει να υποχωρούν. Ο υπουργός Δημοσίων Έργων Βινς Ντίζον, δήλωσε «ότι οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των πλημμυρών συνεχίζονται, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων στις υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας».

HIGH TIDE, HIGH TRASH Garbage of various kinds washes ashore at #Baseco Beach in #Manila as high tide pushes seawater farther inland on Monday, 10 August 2026. | Manila PIO#dailytribune #Floodcontrol #DPWH pic.twitter.com/fAiGScYQsP — Daily Tribune (@tribunephl) August 10, 2026

Ο υπουργός αναφέρθηκε έμμεσα και στο σκάνδαλο, που αφορά τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, οι καταγγελίες γύρω από τα οποία, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα. Όπως σημείωσε, είναι απαραίτητο να διορθωθούν τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί «επί χρόνια και δεκαετίες» στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ζώνης των τροπικών κυκλώνων στον Ειρηνικό και πλήττονται κατά μέσο όρο από περίπου 20 τροπικές καταιγίδες και τυφώνες κάθε χρόνο. Εκατομμύρια κάτοικοι ζουν σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε πλημμύρες, κατολισθήσεις και άλλες φυσικές καταστροφές.

IN PHOTOS│Personnel from the Department of Environment and Natural Resources (DENR), the Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), and TUPAD worked together to clean up washed-up debris including plastics, wood, and other materials along a section of the Manila Dolomite… pic.twitter.com/hoEsfQSiT9 — Manila Standard (@mnlstandardph) August 11, 2026



Οι επιστήμονες προειδοποιούν, ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τη συχνότητα, τη διάρκεια και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση στις ήδη ευάλωτες περιοχές.