«Εισέπνευσα μια κατσαρίδα»: Εφιάλτης σε πολυκατοικία στη Γαλλία λόγω ενός γείτονα με το «σύνδρομο του Διογένη» – ΒΙΝΤΕΟ

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Εφιαλτικές στιγμές ζουν οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας στη Νίκαια της Γαλλίας, καθώς η συμπεριφορική διαταραχή ενός γείτονα που πάσχει από το «σύνδρομο του Διογένη» έχει μετατρέψει το κτίριο σε εστία μόλυνσης.

Η καθημερινότητα των κατοίκων έχει γίνει ανυπόφορη, με τις εισβολές κατσαρίδων, τις οσμές και τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις να τους οδηγούν στα όρια της απελπισίας.

Σκουπίδια, κατσαρίδες και ανυπόφορη δυσοσμία

Για τους γείτονες των ατόμων που πάσχουν από το σύνδρομο του Διογένη, η συγκατοίκηση αποτελεί έναν πραγματικό εφιάλτη. Οι οσμές είναι αισθητές τόσο μέσα στα δικά τους σπίτια όσο και στους κοινόχρηστους χώρους.

“J’ai inhalé un cafard”: ces Niçois vivent un calvaire à cause de leur voisin atteint du syndrome de diogène pic.twitter.com/6UC0pxeqcf — BFM (@BFMTV) August 11, 2026



Στο μπαλκόνι του συγκεκριμένος διαμερίσματος, βουνά από σκουπίδια, αντικείμενα κάθε είδους και χιλιάδες κατσαρίδες «συγκατοικούν» στον ίδιο χώρο, αναφέρει το BFMTV.

«Έχουμε το πρόβλημα με τα ζώα, τους κοριούς, αλλά και τις μυρωδιές», δηλώνει ο Σαμί Αμπέντ, ένοικος του προσβεβλημένου από παράσιτα κτιρίου στη Νίκαια.

H οργή και η αηδία κατακλύζουν επίσης και τη Λορί-Αν: «Εργάζομαι 100% από το σπίτι, έχω άσθμα, χρειάστηκα το Ventolin μου και εισέπνευσα μια κατσαρίδα. Έπαθα αμέσως μετά μια μεγάλη κρίση πανικού».

Καταδικαστικά ευρήματα

Ύστερα από το περιστατικό, η ίδια εξασφάλισε δικαστική συνδρομή. Η αυτοψία του επιμελητή που ακολούθησε ήταν αποκαλυπτική.

«Το διαμέρισμα είναι υπερβολικά γεμάτο με πολυπληθή προσωπικά αντικείμενα (…) σε τέτοιο βαθμό που είναι δύσκολο να μετακινηθεί κανείς. Σημειώνω ότι μια έντονη, μυρωδιά σκόνης, βρωμιάς και καπνού που προκαλεί ναυτία και αναδύεται από το διαμέρισμα», ανέφερε ο δικαστικός επιμελητής.

Χρόνια καθυστερήσεων και αδιέξοδο

Σύμφωνα με το BFTMV, παρά τις νομικές ενέργειες των γειτόνων του ατόμο με το «σύνδρομο του Διογένη», τα χρόνια περνούν και η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη.

«Ο διαχειριστής εξασφάλισε διαταγή για την εκκένωση και την απολύμανση του διαμερίσματος. Αυτό έγινε τον Σεπτέμβριο του 2025, είμαστε πλέον στον Αύγουστο του 2026 και ακόμη δεν έχει εκτελεστεί…», δήλωσε απογοητευμένη η Λορί-Αν στο γαλλικό δίκτυο.

Σύμφωνα με δικηγόρο της Νίκαιας, η υπόθεση θα πρέπει να οδηγηθεί σε δικαστή. «Υπάρχει πάντα η δυνατότητα επιβολής προστίμου, προκειμένου να αναγκαστεί το άτομο που αρνείται να συνεργαστεί να εκτελέσει την απόφαση», εξήγησε.

Εξαντλημένοι από την κατάσταση, ο Σαμί και η Λορί-Αν εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να μετακομίσουν, εάν δεν βρεθεί άμεσα και γρήγορα μια λύση.

Τι είναι το «σύνδρομο του Διογένη»

To «σύνδρομο του Διογένη» αποτελεί μια συμπεριφορική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ακραία αμέλεια της προσωπικής φροντίδας, σοβαρή υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης, κοινωνική απομόνωση και, πολύ συχνά, καταναγκαστική συσσώρευση αντικειμένων, σκουπιδιών ή ακόμη και ζώων/εντόνων.

Ο όρος, ωστόσο, μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητικός. Παρότι έλαβε την ονομασία του από τον Διογένη τον Κυνικό, τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο που συνδέθηκε με τον ασκητικό και λιτό βίο, το σύνδρομο δεν εκφράζει ούτε τη φιλοσοφία ούτε τον τρόπο ζωής του.

Ο όρος καθιερώθηκε στη ψυχιατρική τη δεκαετία του 1970.

Επιστημονικά, το σύνδρομο του Διογένη δεν αποτελεί αυτόνομη ή σαφώς ορισμένη διάγνωση στα κύρια εγχειρίδια Ψυχιατρικής. Μπορεί να εκδηλωθεί παράλληλα με παθήσεις όπως η άνοια, η κατάθλιψη, η ψύχωση, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD), η κατάχρηση ουσιών ή άλλες νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές.

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου εμφανίζεται χωρίς να συντρέχει κάποια άλλη διαπιστωμένη υποκείμενη νόσος.