Χαλκιδική: Στιγμές αγωνίας για 7χρονο που κινδύνεψε να πνιγεί – Πώς σώθηκε

Στιγμές αγωνίας έζησε η οικογένεια ενός 7χρονου παιδιού από τη Σερβία σε παραλία στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής, το μεσημέρι της Κυριακής (9/8).

Το παιδί έπεσε από ένα φουσκωτό μέσα στο νερό

Το αγόρι κολυμπούσε σε απόσταση 40 μέτρων από την ακτή όταν, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνεται πως γλίστρησε από ένα φουσκωτό μέσα στο νερό και οι γονείς του άρχισαν να καλούν σε βοήθεια καθώς το παιδί δεν ήξερε κολύμπι ενώ και οι ίδιοι πανικοβλήθηκαν.

Ναυαγοσώστες έσωσαν το παιδάκι

Δύο ναυαγοσώστες που βρίσκονταν σε υπηρεσία στο σημείο αντιλήφθηκαν το περιστατικό και έσπευσαν να βοηθήσουν.

Η παρέμβασή τους ήταν καίρια αφού έβγαλαν από τη θάλασσα το 7χρονο αγόρι, στο οποίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Του χορηγήθηκε οξυγόνο και σύντομα επανήλθε σε φυσιολογικές τιμές χωρίς να διατρέξει περαιτέρω κίνδυνο.