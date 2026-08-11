Χαλκιδική: Στιγμές αγωνίας για 7χρονο που κινδύνεψε να πνιγεί – Πώς σώθηκε

Ένα 7χρονο αγόρι από τη Σερβία κινδύνευσε να πνιγεί σε παραλία στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής την Κυριακή (9/8) το μεσημέρι, όταν έπεσε από φουσκωτό και βρέθηκε σε απόσταση 40 μέτρων από την ακτή. Δύο ναυαγοσώστες επενέβησαν άμεσα, το έβγαλαν από τη θάλασσα και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, με αποτέλεσμα να επανέλθει χωρίς περαιτέρω κίνδυνο.

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θάλασσα πνιγμός θάνατος
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές αγωνίας έζησε η οικογένεια ενός 7χρονου παιδιού από τη Σερβία σε παραλία στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής, το μεσημέρι της Κυριακής, όταν κινδύνεψε να πνιγεί.
  • Το αγόρι γλίστρησε από ένα φουσκωτό σε απόσταση 40 μέτρων από την ακτή, με τους γονείς του να καλούν σε βοήθεια καθώς δεν γνώριζε κολύμπι.
  • Δύο ναυαγοσώστες αντιλήφθηκαν το περιστατικό και έσπευσαν να βοηθήσουν, βγάζοντας το παιδί από τη θάλασσα και παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες, με αποτέλεσμα να επανέλθει χωρίς κίνδυνο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στιγμές αγωνίας έζησε η οικογένεια ενός 7χρονου παιδιού από τη Σερβία σε παραλία στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής, το μεσημέρι της Κυριακής (9/8).

Το παιδί έπεσε από ένα φουσκωτό μέσα στο νερό

Το αγόρι κολυμπούσε σε απόσταση 40 μέτρων από την ακτή όταν, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνεται πως γλίστρησε από ένα φουσκωτό μέσα στο νερό και οι γονείς του άρχισαν να καλούν σε βοήθεια καθώς το παιδί δεν ήξερε κολύμπι ενώ και οι ίδιοι πανικοβλήθηκαν.

 Ναυαγοσώστες έσωσαν το παιδάκι

Δύο ναυαγοσώστες που βρίσκονταν σε υπηρεσία στο σημείο αντιλήφθηκαν το περιστατικό και έσπευσαν να βοηθήσουν.

Η παρέμβασή τους ήταν καίρια αφού έβγαλαν από τη θάλασσα το 7χρονο αγόρι, στο οποίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Του χορηγήθηκε οξυγόνο και σύντομα επανήλθε σε φυσιολογικές τιμές χωρίς να διατρέξει περαιτέρω κίνδυνο.

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