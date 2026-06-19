Γυναίκα και παιδί πάνω σε πατίνι σε κεντρική οδό στου Ζωγράφου – Δεν φορούν κράνος – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Παρά τα πρόσφατα ατυχήματα με πατίνια που οδήγησαν σε νοσηλεία ανηλίκων στην Κρήτη, πολίτες συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς κράνος και χωρίς να τηρούν τους κανόνες.

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Ζωγράφου, Πατίνι, γυναίκα, παιδί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παρά τα πρόσφατα ατυχήματα με πατίνια στην Κρήτη, όπου δύο ανήλικοι νοσηλεύονται, κάποιοι συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς κράνος και χωρίς να υπακούν τους κανόνες.
  • Σε φωτογραφίες αναγνώστη, φαίνεται μία γυναίκα να οδηγεί ένα πατίνι σε κεντρική οδό στου Ζωγράφου, έχοντας μπροστά της ένα παιδί.
  • Κανένας από τους δύο δεν φοράει κράνος, ενώ ο ανήλικος στηρίζεται στο τιμόνι του πατινιού, αυξάνοντας τον κίνδυνο για την πρόκληση κάποιου ατυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δεν βάζουν μυαλό οι Έλληνες με τα πατίνια. Μπορεί δύο ανήλικοι στην Κρήτη να νοσηλεύονται τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομεία έπειτα από ατυχήματα με πατίνια, ωστόσο κάποιοι συνεχίζουν να κυκλοφορούν με τα συγκεκριμένα οχήματα χωρίς κράνος και χωρίς να συμμορφώνονται στους κανόνες.

Σε φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr φαίνεται μία γυναίκα να οδηγεί ένα πατίνι σε κεντρική οδό στου Ζωγράφου, έχοντας μπροστά της ένα παιδί. Κανένας από τους δύο δεν φοράει κράνος, ενώ ο ανήλικος στηρίζεται στο τιμόνι του πατινιού, αυξάνοντας τον κίνδυνο για την πρόκληση κάποιου ατυχήματος.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Ζωγράφου, Πατίνι, γυναίκα, παιδί

Ζωγράφου, Πατίνι, γυναίκα, παιδί

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