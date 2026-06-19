Γυναίκα και παιδί πάνω σε πατίνι σε κεντρική οδό στου Ζωγράφου – Δεν φορούν κράνος – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Δεν βάζουν μυαλό οι Έλληνες με τα πατίνια. Μπορεί δύο ανήλικοι στην Κρήτη να νοσηλεύονται τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομεία έπειτα από ατυχήματα με πατίνια, ωστόσο κάποιοι συνεχίζουν να κυκλοφορούν με τα συγκεκριμένα οχήματα χωρίς κράνος και χωρίς να συμμορφώνονται στους κανόνες.

Σε φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr φαίνεται μία γυναίκα να οδηγεί ένα πατίνι σε κεντρική οδό στου Ζωγράφου, έχοντας μπροστά της ένα παιδί. Κανένας από τους δύο δεν φοράει κράνος, ενώ ο ανήλικος στηρίζεται στο τιμόνι του πατινιού, αυξάνοντας τον κίνδυνο για την πρόκληση κάποιου ατυχήματος.

Δείτε τις φωτογραφίες: