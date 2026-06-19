Πολάκης: «Παραλογισμός» η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της πρωτοβουλίας Τσίπρα – «Επίδειξη αναξιοπρέπειας να είσαι σε ένα κόμμα και να στηρίζεις άλλο»

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον 9,84, σχολίασε την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ , τονίζοντας την ανάγκη μίας ξεκάθαρης στάσης, κυρίως προς την κοινωνία.

Αναφερόμενος στην τρέχουσα κατάσταση, δήλωσε:

«Ζούμε τον απόλυτο παραλογισμό. Έχουμε μια απόφαση κεντρικής επιτροπής – πρωτοφανή στα χρονικά της πολιτικής ιστορίας, καθώς με πρόταση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, η Κεντρική Επιτροπή παίρνει την εξής απόφαση: «Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, του Αλέξη Τσίπρα, και τη στηρίζουμε… Δηλαδή, έχεις ένα κόμμα που σου λέει, στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός».

Πώς ερμηνεύει ο Παύλος Πολάκης τη στάση αυτή:

«Ή υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στο κόμμα του κ. του Τσίπρα με την ηγετική ομάδα γύρω από τον κύριο Φάμελλο η οποία λέει ουσιαστικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές και προοδευτικά θα μεταφέρεται όλο το στελεχιακό δυναμικό που το επιλέγει αλλά και τα ιδιοκτησιακά στοιχεία στο νέο κόμμα, είτε, αν δεν υπάρχει αυτό, είναι μια τρομερή πρωτοφανής επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να σε ελεήσουν και να σε δεχτούν αύριο μεθαύριο να σε πάρουν στα ψηφοδέλτια».

«Την ίδια στιγμή και μετά από αυτή την απόφαση, έχεις επαναλαμβανόμενες διαρροές από τη μεριά της ΕΛ.Α.Σ, που λέει «ότι εμείς δεν μιλάμε με κόμματα, μιλάμε μόνο με πρόσωπα τα οποία πρέπει να έχουν παραιτηθεί από τα αξιώματά τους». Αυτή η παραδοξότητα που ζούμε πρέπει να λυθεί. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε έτσι. Δεν μπορεί να διαλύεται ένα ιστορικό κόμμα επειδή κάποιος έτσι το αποφάσισε».

Σχετικά με την έλλειψη σαφήνειας και τη στάση της Κεντρικής Επιτροπής, πρόσθεσε:

«Ξεκάθαρη θέση δεν υπάρχει, πρωτοφανές, δεν έχει συμβεί ποτέ πουθενά στον αιώνα τον άπαντα. Επαναλαμβανόμενες διαρροές από την πλευρά της Αριστερής Συμπαράταξης. Προφανώς το προοδευτικό κομμάτι της κοινωνίας θέλει συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων κι εγώ και η Ρένα η Δούρου είμαστε υπέρμαχοι της άποψης αυτής. Μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν έχουμε ουσιαστική κίνηση. Αυτή η κατάσταση είναι θολή και μπάσταρδη».

Ερωτηθείς για το αν εκτιμά ότι ο κ. Φάμελλος θα είναι εκ νέου υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, ο Παύλος Πολάκης εξέφρασε την έντονη αμφιβολία του: «Έτσι όπως το βλέπω, όχι. Αφού η λογική είναι να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ».

Όσο για την παραμονή του κ. Φάμελλου στην προεδρία, σημείωσε: «Το γιατί παραμένει Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα λυθεί στις εσωτερικές μας διαδικασίες».

Ερωτηθείς για το ρόλο που ο ίδιος επιθυμεί να διαδραματίσει απάντησε ότι: «Εγώ θα προσπαθήσω ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μέλλον με προγραμματικό λόγο και ευρύτερες συμμαχίες και μακάρι με τη δημιουργία ενός κοινού ψηφοδελτίου όλης της δημοκρατικής προοδευτικής αριστερής παράταξης».

Το αίτημα για διαφάνεια και η κριτική σε στελέχη

Ο βουλευτής Χανίων στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της εσωκομματικής δεοντολογίας και της οργανωτικής διαφάνειας, ασκώντας κριτική σε συγκεκριμένες συμπεριφορές στελεχών. Για τη στάση προσώπων που στηρίζουν άλλες διαδικασίες ενώ παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, σημείωσε:

«Κάποια στελέχη έχουν παραιτηθεί και πρέπει να αντικατασταθούν. Κάποιοι όμως δεν έχουν παραιτηθεί από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ή από βουλευτές. Αυτό είναι άτιμο. Είναι δικαίωμά τους να επιλέγουν κάποιον άλλον κομματικό σχηματισμό, παραιτείσαι όμως και πας εκεί. Δεν μπορείς να στηρίζεις κάποιον και να είσαι στέλεχος άλλου κόμματος. Βγαίνει ο Ζαχαριάδης τη μία ψήφισε και μετά παραιτήθηκε. Και κάποιοι άλλοι βέβαια. Αυτό που χρειάζεται είναι : Διαφάνεια στο οργανωτικό του ΣΥΡΙΖΑ. Επίδειξη αναξιοπρέπειας να είσαι γραμμένος σε έναν κομματικό σχηματισμό και να στηρίζεις άλλο κόμμα, τέλος.

Η πρόταση για «Κόκκινη Πρωτοβουλία» και Προγραμματική Συμπόρευση

Προχωρώντας στην πολιτική του πρόταση για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου, ο κ. Πολάκης περιέγραψε το πλαίσιο συνεργασίας που οραματίζεται, μακριά από αόριστες διακηρύξεις.

Για τον χαρακτήρα και τη μορφή που πρέπει να έχει αυτή η συμμαχία, υπογράμμισε:

«Το άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ , τον Νίκο τον Κοτζιά, τη Λούκα την Κατσέλη, το ΜέΡΑ25 και σε άλλες προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να υπάρχει κίνηση συμπόρευσης με περιεχόμενο, όχι γενικά και αόριστα, δηλαδή μια κεντρική κόκκινη ιδέα η οποία λέει ότι πρέπει να έχουμε επανάκτηση των τομέων της κοινωνίας. Δηλαδή η ΔΕΗ να γίνει δημόσια, η Εθνική Τράπεζα να μπει υπό τον δημόσιο έλεγχο, το ένα διυλιστήριο από τα δύο πρέπει να περάσουν στο δημόσιο management. Εάν δεν αποκτήσεις στα χέρια σου αυτά τα εργαλεία δεν μπορείς να χαράξεις αριστερή πολιτική.« Κυρίαρχο είναι ότι πρέπει να ξαναπάρω τη ΔΕΗ στα χέρια μου για να ορίσω την τιμή του ρεύματος χαμηλά και να βάλω 5% πλαφόν, έτσι θα ανακουφιστεί η κοινωνία που πληρώνει 50 και 60% ακριβότερα το ρεύμα».

«Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία μαζί με κάποιους συντρόφους, το Νίκο τον Παππά, τον Τρύφωνα τον Αλεξιάδη, τον Παναγιωτόπουλο το Γιώργο την Καρυστινού τη Φωτεινή να κάνουμε ένα στρογγυλό τραπέζι με ξεκάθαρο προγραμματικό λόγο και σαφή τοποθέτηση για όλα με εκ νέου σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα στείλουμε και σύντομα μήνυμα και στον Αλέξη Τσίπρα. Θα γίνει και αυτό».

«Έχουμε τον καλύτερο εκλογικό προγραμματισμό χωρίς να υποτιμώ την αντιπολίτευση. Για παράδειγμα, τον διπλασιασμό των αμοιβών των γιατρών, είμαι ο πρώτος που το έθεσε, τότε σηκώνονταν οι τρίχες τους, τώρα το λέει η ΝΔ και χαίρομαι. Και το ποιον ευνοεί η τακτική αυτή του να διαφωνούμε μεταξύ μας; Τον Μητσοτάκη ευνοεί, αλλά δεν μπορώ να καταλογίσω προθέσεις σε άλλους, ότι δηλαδή λειτουργούν στοχευμένα»..

Τέλος, συνόψισε τις κεντρικές πολιτικές και οικονομικές δεσμεύσεις της πρότασής του:

«Η κοινωνία έχει ανάγκη, επίσης οι νέοι που μεταναστεύουν, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι αγρότες και επιχειρηματίες, χρειάζονται μία συνολική πολιτική αλλαγή, με κατάργηση των μνημονιακών νόμων, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, και συγκεκριμένη περιγραφή της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Είχα κάνει αναλυτική περιγραφή για το πώς πρέπει να είναι η χώρα. Θέλουμε αλλαγή με μεταφορά αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση και άλλη δικαιοσύνη».

«30 χρόνια είχα να βγω στον 9.84»

«Έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε, που είχα μιλήσει στον 9,84. Ήμουν τότε πολίτης τη δεκαετία του ’90, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις για το Κρατικό της Νίκαιας, που αλλάξαμε την εφημερία από μία ημέρα σε τριήμερο, τότε που πετύχαμε αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, που πήραμε πολλά χρήματα για τα έργα που έγιναν στο νοσοκομείο της Νίκαιας, Σχεδόν καταφέραμε να διπλασιάσουμε το μισθό των ειδικευομένων γιατρών, από 200.000 δραχμές που έπαιρναν, είχαμε φτάσει σχεδόν στις 400.000 δραχμές τότε ενώ πετύχαμε και διαδοχικές αυξήσεις σε μισθούς και εφημερίες, ‘Ήταν το 1996 με 1998».

Ο κ. Πολάκης ολοκληρώνοντας την συνέντευξή του είπε μία μαντινάδα από τον τόπο καταγωγής του:

«Στο μονοπάτι της τιμής και της λεβεντιάς το χρέος, θα στέκω εκειά να πολεμώ κι ας είμαι ο τελευταίος».