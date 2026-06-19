Λάρισα: Άνδρας κυκλοφορούσε ολόγυμνος στο κέντρο της πόλης και παρενοχλούσε περαστικούς

Ένα πρωτοφανές και σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/6/2026) στη Λάρισα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Ένας νεαρός άνδρας εντοπίστηκε να κυκλοφορεί χωρίς ρούχα στην οδό Αυξεντίου, κοντά στην Ηρώων Πολυτεχνείου, προβαίνοντας σε άσεμνες πράξεις.

Η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο άνδρας δεν περιορίστηκε στη δημόσια γυμνότητα, αλλά παρενοχλούσε έντονα τους περαστικούς που έτυχε να βρίσκονται στο σημείο εκείνη την ώρα.

Οι αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Στο σημείο έφτασαν ταχύτατα δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ καθώς και ένα περιπολικό. Οι αστυνομικοί, αφού κάλυψαν τον νεαρό άνδρα με ένα σεντόνι για να σταματήσει το αποτρόπαιο θέαμα, προχώρησαν άμεσα στην προσαγωγή του στο αστυνομικό τμήμα.