Σοκ στην Ίμπιζα: Γυμνός τουρίστας έπεσε από μπαλκόνι στον 7ο όροφο – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας 29χρονος Κολομβιανός τουρίστας έπεσε από τον έβδομο όροφο κτιρίου στο Σαν Αντόνιο της Ίμπιζα, ενώ κρεμόταν γυμνός από το μπαλκόνι. Ο άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

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Διεθνή Νέα

ίμπιζα γυμνός μπαλκόνι βίντεο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα εφιαλτικό περιστατικό έλαβε χώρα στο Σαν Αντόνιο της Ίμπιζα, όπου ένας 29χρονος τουρίστας έπεσε στο κενό από ύψος 30 μέτρων.
  • Ο άνδρας, ο οποίος κρεμόταν γυμνός από το μπαλκόνι του 7ου ορόφου, γλίστρησε μπροστά στα μάτια έντρομων παραθεριστών.
  • Ο 29χρονος παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας με την κατάστασή του να περιγράφεται ως «πολύ σοβαρή», ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος.

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Ένα εφιαλτικό περιστατικό έλαβε χώρα στο διάσημο θέρετρο διασκέδασης Σαν Αντόνιο της Ίμπιζα, όπου ένας 29χρονος τουρίστας έπεσε στο κενό από ύψος 30 μέτρων.

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Ο άνδρας, ο οποίος κρεμόταν γυμνός από το μπαλκόνι του εβδόμου ορόφου προσπαθώντας απεγνωσμένα να κρατηθεί, γλίστρησε μπροστά στα μάτια έντρομων παραθεριστών και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Βίντεο-σοκ

Το θύμα, ένας 29χρονος Κολομβιανός που διαμένει μόνιμα στη Μαγιόρκα, επισκεπτόταν φίλους του στο νησί των Βαλεαρίδων όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία στο κτίριο Tanit, το οποίο βρίσκεται στο διαβόητο για τα πάρτι του σημείο του Σαν Αντόνιο.

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Το ανατριχιαστικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τον άνδρα να βρίσκεται σε εξαιρετικά επισφαλή θέση στην άκρη του μπαλκονιού, να γρακώνεται από το γυάλινο προστατευτικό και να προσπαθεί απεγνωσμένα να τραβήξει το σώμα του προς τα πάνω για να σωθεί.

Έπειτα από αρκετές πυρετώδεις προσπάθειες να σκαρφαλώσει, τα πόδια του ξαφνικά γλιστρούν, αφήνοντάς τον να κρέμεται αβοήθητος στον αέρα.

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Δευτερόλεπτα αργότερα, έχασε εντελώς το κράτημά του και έπεσε από τον έβδομο όροφο, προσκρούοντας στα μπαλκόνια των υποκείμενων ορόφων, ενώ οι αυτόπτες μάρτυρες ούρλιαζαν από το σοκ.

Σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, φέρει κάταγμα λεκάνης, τραύματα στο θώρακα και βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας με την κατάστασή του να περιγράφεται από τους ιατρούς ως «πολύ σοβαρή».

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει πλήρη έρευνα για τα αίτια του συμβάντος και αναλύουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κτιρίου, οι οποίες έχουν καταγράψει τον άνδρα να κρέμεται από το μπαλκόνι λίγο πριν την πτώση.

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