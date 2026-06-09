Βίντεο: Χιλιάδες νεκρά καλαμάρια ξεβράστηκαν σε ακτή της Μασαχουσέτης – Τι λένε οι Αρχές για το φαινόμενο

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Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν το Σαββατοκύριακο οι επισκέπτες της παραλίας κοντά στο λιμάνι του Πρόβινσταουν, στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, καθώς χιλιάδες νεκρά καλαμάρια ξεβράστηκαν στην ακτή.

Παρά την αρχική ανησυχία για πιθανή οικολογική καταστροφή, το Λιμεναρχείο της περιοχής έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για ένα απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο που σχετίζεται με τον κύκλο ζωής των συγκεκριμένων θαλάσσιων οργανισμών.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα θαλάσσια πλάσματα να έχουν συσσωρευτεί πάνω στην άμμο.

Το Λιμεναρχείο του Πρόβινσταουν —μιας πόλης που βρίσκεται στην άκρη του Κέιπ Κοντ, σε απόσταση 185 χιλιομέτρων οδικώς από τη Βοστώνη— διευκρίνισε ότι πρόκειται για παράκτια καλαμάρια του Ατλαντικού με μακριά πτερύγια (Atlantic longfin inshore squid), τα οποία βρίσκονταν στο τέλος του κύκλου ζωής τους.



«Τα καλαμάρια δεν πεθαίνουν από κάποιο τοξικό γεγονός, την παλίρροια ή τη ρύπανση», ανέφερε ο λιμενάρχης.

«Αυτή είναι μια εντελώς φυσική διαδικασία!».

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αλιείας της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) των ΗΠΑ, το συγκεκριμένο είδος καλαμαριού έχει διάρκεια ζωής μικρότερη από ένα έτος.

Το Λιμεναρχείο εξήγησε ότι τα ζώα μεταναστεύουν κοντά στην παραλία για να γεννήσουν και πεθαίνουν λίγο μετά την αναπαραγωγή.

Μάλιστα, το Κέντρο Παράκτιων Μελετών που εδρεύει στο Πρόβινσταουν είχε δημοσιεύσει την Πέμπτη ένα βίντεο που έδειχνε τα καλαμάρια να κολυμπούν σε πολύ κοντινή απόσταση από την ακτή.

Ο ρόλος του ανέμου και της παλίρροιας

Αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους τα καλαμάρια κατέληξαν στην άμμο, ο λιμενάρχης δήλωσε: «Πρόκειται για έναν μαζικό θάνατο μετά την αναπαραγωγή. Προσθέστε σε αυτό τον κατάλληλο συνδυασμό ανέμου και παλίρροιας, και τα ετοιμοθάνατα ζώα σπρώχνονται πάνω στην παραλία αντί να παραμείνουν μέσα στο νερό».

«Αυτό συμβαίνει όλη την ώρα», επεσήμανε, αλλά συνήθως τα καλαμάρια πεθαίνουν κάτω από την επιφάνεια του νερού και καταναλώνονται γρήγορα από ψάρια και άλλους θηρευτές του ωκεανού.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έντονη μυρωδιά, το Λιμεναρχείο πρότεινε στους κατοίκους ότι μπορούν να μαζέψουν τα καλαμάρια με ένα φτυάρι και να τα πετάξουν πίσω στη θάλασσα, καθώς «η παλίρροια και τα θαλάσσια πλάσματα θα αναλάβουν τα υπόλοιπα».

«Οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε», κατέληξε ο λιμενάρχης, σημειώνοντας πως «η Μητέρα Φύση απλώς κάνει τα δικά της».