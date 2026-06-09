Κομισιόν: «Θα διερευνήσουμε τι συνέβη» με την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρωτήθηκε σήμερα κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για την τουρκική παρενόχληση, που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε στην Κύπρο τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, δήλωσε ότι «Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο».

Χθες Δευτέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, καταδίκασε απερίφραστα την παρενόχληση δια ασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες είναι εκτός πλαισίου Διεθνούς Δικαίου.

Υπενθυμίζεται πως η τουρκική παρενόχληση -μέσω κλήσεως στον ασύρματο και απογείωση μαχητικών- σημειώθηκε κατά την πτήση των υπουργών Εθνικής Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας προς την Κύπρο.

Η Άγκυρα ωστόσο διαψεύδει τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «προληπτική» ενέργεια.