Κομισιόν: «Θα διερευνήσουμε τι συνέβη» με την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει την τουρκική παρενόχληση σε στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, στην Κύπρο. Η ελληνική κυβέρνηση καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια ως εκτός πλαισίου Διεθνούς Δικαίου, ενώ η Άγκυρα διαψεύδει τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «προληπτική» ενέργεια.

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Διεθνή Νέα

Κομισιόν Ανίτα Χίπερ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κομισιόν δήλωσε ότι «Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη» με την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, στην Κύπρο.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καταδίκασε απερίφραστα την παρενόχληση, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες είναι εκτός πλαισίου Διεθνούς Δικαίου.
  • Η τουρκική παρενόχληση περιλάμβανε κλήση στον ασύρματο και απογείωση μαχητικών, με την Άγκυρα να διαψεύδει τις καταγγελίες χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «προληπτική» ενέργεια.

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρωτήθηκε σήμερα κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για την τουρκική παρενόχληση, που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε στην Κύπρο τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

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Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, δήλωσε ότι «Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο».

Χθες Δευτέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, καταδίκασε απερίφραστα την παρενόχληση δια ασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες είναι εκτός πλαισίου Διεθνούς Δικαίου.

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Υπενθυμίζεται πως η τουρκική παρενόχληση -μέσω κλήσεως στον ασύρματο και απογείωση μαχητικών- σημειώθηκε κατά την πτήση των υπουργών Εθνικής Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας προς την Κύπρο.

Η Άγκυρα ωστόσο διαψεύδει τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «προληπτική» ενέργεια.

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