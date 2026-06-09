Σοκ στην Τσεχία: Μητέρα κατηγορείται ότι δολοφόνησε το νεογέννητο μωρό της – Έδωσε τα λείψανά του σε σκύλους

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Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην Τσεχία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, μετά την ανακάλυψη μελών ενός νεογέννητου βρέφους σε κήπο κατοικίας κοντά στα γερμανικά σύνορα.

Σύμφωνα με την Bild, οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη μιας 35χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία του ίδιου της του παιδιού, υπό συνθήκες που συγκλονίζουν ακόμη και έμπειρους αστυνομικούς.

Η ανακάλυψη του χεριού στον κήπο

Η φρικιαστική υπόθεση εκτυλίχθηκε στην πόλη Kynšperk nad Ohří, περίπου 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γερμανία, και έχει συγκλονίσει τους περίπου 5.000 κατοίκους της μικρής πόλης, οι οποίοι παρακολουθούν με σοκ τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια γυναίκα εντόπισε το χέρι και το μπράτσο ενός νεκρού νεογέννητου σε κήπο πίσω από μια μονοκατοικία.

Το εύρημα προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες εξαπέλυσαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή.

Παρά το γεγονός ότι δεκάδες διασώστες και αστυνομικοί ερεύνησαν εξονυχιστικά κάθε σημείο της γύρω περιοχής, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το υπόλοιπο σώμα του βρέφους.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε μια γυναίκα της οποίας το νεογέννητο είχε ξαφνικά εξαφανιστεί.

Η ανατριχιαστική ανακάλυψη φέρεται να έγινε την περασμένη εβδομάδα από την πεθερά της υπόπτου.

Το χέρι του μωρού βρέθηκε μέσα σε πλαστική σακούλα και ήταν καλυμμένο με αίμα.

Την Παρασκευή, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 35χρονης, η οποία ζούσε μαζί με τον σύντροφό της στο σπίτι των γονιών του.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Η 35χρονη γυναίκα κατηγορείται για ιδιαίτερα σοβαρή ανθρωποκτονία». Ωστόσο, οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερο σοκ.

«Η κοιλιά εξαφανίστηκε, το μωρό δεν εμφανίστηκε ποτέ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Deník, η γυναίκα φέρεται να έδωσε τα λείψανα του νεογέννητου σε σκύλους για να τα κατασπαράξουν.

Το ενδεχόμενο αυτό θεωρείται από τους ερευνητές πιθανή εξήγηση για το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί άλλα μέρη του σώματος του παιδιού.

Πριν καταλήξουν σε αυτή την εκδοχή, οι αστυνομικοί είχαν πραγματοποιήσει ενδελεχείς έρευνες, εξετάζοντας σχολαστικά όλους τους κάδους απορριμμάτων σε ολόκληρο τον δρόμο, χωρίς όμως να εντοπίσουν στοιχεία που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό της σορού.

Τα κίνητρα της γυναίκας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Γείτονες ανέφεραν ότι το τελευταίο διάστημα ήταν εμφανώς έγκυος, ωστόσο ξαφνικά η κοιλιά της δεν φαινόταν πλέον.

Οι αρχές εκτιμούν ότι γέννησε το παιδί κρυφά και στη συνέχεια το δολοφόνησε.

Τη Δευτέρα, κάτοικοι άφησαν λουλούδια και κεριά κοντά στο σημείο όπου βρέθηκαν τα λείψανα του βρέφους, αποτίοντας φόρο τιμής στο παιδί.