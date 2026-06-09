Ρόδος: Ποινική δίωξη στον 55χρονο για τη δολοφονία του 63χρονου φίλου του – Απολογείται την Πέμπτη

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Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στον 55χρονο για τη δολοφονία του 63χρονου φίλου του, το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στη Ρόδο.

Ο κατηγορούμενος πέρασε σήμερα το μεσημέρι το κατώφλι του Εισαγγελέα Ρόδου, ο οποίος του άσκησε την δίωξη και τον παρέπεμψε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 11 Ιουνίου.

Το άγριο έγκλημα

Το άγριο έγκλημα έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 8 το βράδυ της Δευτέρας, στο σπίτι όπου διέμεναν μαζί οι δύο φίλοι. Ο δράστης φιλοξενούσε το θύμα, ωστόσο, είχαν συχνά εντάσεις κατά την συμβίωσή τους.

Η αιτία που πυροδότησε το αιματηρό επεισόδιο φαίνεται πως ήταν εντελώς ασήμαντη. Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, ο φερόμενος ως δράστης καθάριζε πατάτες στην κουζίνα του σπιτιού, όταν το θύμα άρχισε να τον ενοχλεί επίμονα. Ο 55χρονος, όπως ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε, εκνευρίστηκε από τη συμπεριφορά του ανθρώπου που φιλοξενούσε, καθώς εκείνος δεν τον άφηνε ήσυχο.

Με το μαχαίρι ήδη στο χέρι, και ενώ η ένταση είχε κορυφωθεί, ο 55χρονος φέρεται να το έστρεψε εναντίον του 63χρονου, καταφέροντάς του ένα μοιραίο πλήγμα στην καρωτίδα. Το χτύπημα προκάλεσε στο θύμα ακατάσχετη αιμορραγία.

Αμέσως μετά το συμβάν, σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσηλευτική μονάδα της περιοχής, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Το προφίλ του δράστη

Ο φερόμενος ως δράστης είναι ένας 55χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει νοσηλευτεί κατά το παρελθόν σε ψυχιατρική δομή. Το στοιχείο αυτό αναμένεται να σταθμιστεί στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς οι αρχές καλούνται να αποτυπώσουν συνολικά το προφίλ του και την κατάστασή του τη στιγμή του συμβάντος. Λίγη ώρα μετά το φονικό, ο 55χρονος συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, οι οποίοι επιχειρούν να ανασυνθέσουν βήμα προς βήμα την αλληλουχία των γεγονότων.

Στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκεται το πώς ξέσπασε η διαμάχη, καθώς και το κατά πόσον το θανατηφόρο πλήγμα ήταν αποτέλεσμα στιγμιαίας έκρηξης.

Οι αρμόδιοι αναμένεται να εξετάσουν το σύνολο των στοιχείων που σχετίζονται με τη μεταξύ τους σχέση, τις συνθήκες της κοινής διαμονής τους και την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τις ώρες πριν από το φονικό.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες (8 Ιουνίου 2026) στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ένας 55χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ειδικότερα χθες το βράδυ σε αύλειο χώρο πολυκατοικίας όπου διέμεναν, ο 55χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι 63χρονο ημεδαπό.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.