Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF): Καλούν τον Παύλο Μαρινάκη να ανακαλέσει απειλές κατά δημοσιογράφου για ερώτηση σχετική με το ναυάγιο στη Χίο

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), η διεθνής οργάνωση που ασχολείται με ζητήματα Ελευθερίας του Τύπου, με ανάρτησή της στο X καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να ανακαλέσει τις απειλές κατά του δημοσιογράφου, Χρήστου Αβραμίδη, λόγω μιας ερώτησης που του έθεσε για την επιχείρηση του Λιμενικού στο πρόσφατο ναυάγιο στη Χίο.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απείλησε τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη με μήνυση επειδή έθεσε εύλογες ερωτήσεις σχετικά με την τραγωδία ενός σκάφους με μετανάστες. Οι RSF καλούν τον Παύλο Μαρινάκη να ανακαλέσει αυτή τη δήλωση — πρόκειται για μια ανησυχητική τακτική εκφοβισμού που δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική χώρα» αναφέρει η σχετική ανάρτηση της οργάνωσης.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν το Λιμενικό έκανε επιχείρηση διάσωσης ή αποτροπής των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο στη Χίο.

Ο Μαρινάκης απάντησε πως «η δουλειά του Λιμενικού είναι να προστατεύει τα σύνορά μας και να αποτρέπει σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές την παράνομη είσοδο στη χώρα μας ανθρώπων που δεν έχουν το σχετικό δικαίωμα». Έπειτα, προσέθεσε πως «όταν υπάρχει μια τέτοια επιχείρηση, καθήκον του Λιμενικού Σώματος είναι όσο παραπάνω μπορεί, παραπάνω πολλές και από τα όρια των δυνατοτήτων των ανθρώπων αυτών, να σώζουν και ανθρώπινες ζωές».

«Μιας και ήδη είχαν μπει στα ελληνικά ύδατα, η μόνη νόμιμη ενέργεια με βάση το Διεθνές Δίκαιο θα ήταν η διάσωση δεν υπάρχει επιλογή της αποτροπής, είναι παράνομη. Εκ των πραγμάτων αυτό δεν έγινε και έχουμε 15 νεκρούς. Τώρα παραδεχτήκατε μόλις ότι η επιχείρηση ήταν αποτροπής;», επανήλθε ο δημοσιογράφος. Τότε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε σε προσωπική επίθεση κατά του δημοσιογράφου, απειλώντας τον με το ενδεχόμενο άσκησης νομικής αγωγής εναντίον, πρακτική που καταγγέλλεται ως SLAPP (Στρατηγικές Αγωγές κατά της Συμμετοχής του Κοινού – Strategic Lawsuits Against Public Participation) από δημοσιογραφικές ενώσεις.

