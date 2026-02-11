Έκρηξη Γεωργιάδη κατά Ανδρουλάκη για Παναγόπουλο: «Αν τον θεωρούσε κλέφτη γιατί τον στήριζε;» – «Μπούρδες τα περί απευθείας αναθέσεων»

«Εξερράγη» ο υπουργός Υγείας ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, κατηγορώντας τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για πολιτικό καιροσκοπισμό, με αφορμή την επίθεση σε έναν συνδικαλιστή, από τα ιστορικά στελέχη του κινήματος. «Αν ο κ. Ανδρουλάκης θεωρούσε τον Παναγόπουλο κλέφτη, γιατί τον είχε πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τον στήριζε;», διερωτήθηκε ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24 αργά το βράδυ της Τρίτης για τον Γιάννη Παναγόπουλο που κατηγορείται για υπεξαίρεση κοινοτικών πόρων και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Ο υπουργός Υγείας καυτηρίασε τη στάση που κρατά ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον για πολιτικό καιροσκοπισμό και έλλειψη «γενναιοψυχίας», υποστηρίζοντας ότι εκμεταλλεύτηκε την υπόθεση για να πλήξει πολιτικά ένα ιστορικό στέλεχος του κόμματός του.

«Βρήκε ευκαιρία τώρα ο άλλος που μισούσε τον Παναγόπουλο και τον βρήκε μπόσικο και πήγε να τον φάει», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Και αυτός θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας και θέλει να σώσει εσάς. Αυτά μου προκαλούν απέχθεια…».

«Δείξε ρε μία γενναιότητα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ 50 χρόνια είναι, αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είσαι… τι να πω ρε παιδί μου, δεν έχει λίγο πολιτική, λίγο γενναιοψυχία» …΄ανέφερε στα τηλεοπτικά βέλη που εκτόξευσε ο Υπουργός Υγείας.

«Αν ο κ. Ανδρουλάκης θεωρούσε τον Παναγόπουλο κλέφτη, γιατί τον είχε πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τον στήριζε;», διερωτήθηκε ο κ. Γεωργιάδης.

Γεωργιάδης για Καραγεωργοπούλου: «Συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί της – Θίγεται ευθέως ο Νίκος Δένδιας»

Στην ίδια εκπομπή, ο Άδωνις Γεωργιάδης άσκησε σφοδρή κριτική στις τοποθετήσεις της πρώην βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένης Καραγεωργοπούλου, σχετικά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τους ισχυρισμούς περί παρεμπόδισης κοινοβουλευτικών ερωτήσεων προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για αβάσιμες και απολύτως συκοφαντικές αναφορές, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους ισχυρισμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε νομικές ενέργειες από τον ίδιο.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι πρόκειται για ισχυρισμούς που προσβάλλουν ευθέως τον κ. Δένδια και δημιουργούν την εντύπωση ύπαρξης παρασκηνιακής συνεννόησης, κάτι που, όπως ξεκαθάρισε, δεν ισχύει και δεν μπορεί να τεκμηριωθεί.

«Εγώ αν έλεγε η κ. Καραγεωργοπούλου κάτι τέτοιο και αντί να πει Δένδιας έλεγε Γεωργιάδης, θα της είχα κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Θεωρώ για τον συνάδελφό μου τον Νίκο Δένδια, ακραία συκοφαντική τη δήλωση της κ. Καραγεωργοπούλου. Αυτό θα σήμαινε ότι υπήρχε κάποια συμφωνία Δένδια – Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να έχει υπάρξει τέτοια συμφωνία, το ξεκαθαρίζω, δεν το πιστεύω καν, άρα ο κ. Δένδιας πρέπει να κάνει μήνυση στην κ. Καραγεωργοπούλου για να αποδείξει αυτόν τον ισχυρισμό στο δικαστήριο», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Σημειώνεται ότι η Ελένη Καραγεωργοπούλου αποχώρησε από την Πλεύση Ελευθερίας, αφήνοντας αιχμές για τη συνεργασία της με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.