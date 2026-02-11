Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τις 100 ημέρες ως πρέσβειρα: Ανεβάσαμε τη στρατηγική συμμαχία ΗΠΑ – Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη

Σταύρος Ιωακείμ

πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τις 100 ημέρες ως πρέσβειρα: Ανεβάσαμε τη στρατηγική συμμαχία ΗΠΑ – Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συμπλήρωσε 100 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων της ως νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και, με δημόσια ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter), ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αναφέρθηκε και στη θερμή υποδοχή που έτυχε από τους Έλληνες. Στο ίδιο μήνυμα, η Αμερικανίδα διπλωμάτης έθεσε στο επίκεντρο τον απολογισμό των πρώτων μηνών της παρουσίας της στην Αθήνα και τη συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες.

Μήνυμα και απολογισμός των πρώτων 100 ημερών

Σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο X, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τόνισε ότι, κατά τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας της στην Αθήνα, «έχουμε φέρει τη συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη». Η ίδια συνέδεσε τον απολογισμό αυτό με τον τρόπο που κινήθηκαν οι δύο πλευρές από την αρχή της αποστολής της στη χώρα.

Η Αμερικανίδα πρέσβης ανέφερε ότι «κινηθήκαμε με ταχύτητα και με ξεκάθαρο σκοπό, ανεβάζοντας τη στρατηγική συμμαχία ΗΠΑ – Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη». Παράλληλα, έκανε λόγο για «ρεκόρ» σε σχέση με το Συμβούλιο του P-TEC, ενώ στάθηκε και στην παρουσία της Exxon Mobil στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία των συγκεκριμένων εξελίξεων στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας.

Στο σχόλιο που συνόδευσε την ανάρτησή της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έγραψε: «Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλους στόχους και τους υλοποιούμε. Στις πρώτες 100 ημέρες μου στην Ελλάδα, έχουμε φέρει τη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη. Και αυτή είναι μόνο η αρχή!».

