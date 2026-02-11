Ουκρανία: Νεκρό 11χρονο παιδί και η μητέρα του από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες στο Σλοβιάνσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την πόλη Σλοβιάνσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ με κατευθυνόμενες βόμβες (glide bombs) στις 10 Φεβρουαρίου, σκοτώνοντας ένα 11χρονο παιδί και τη μητέρα του, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλασκίν.

Τουλάχιστον 14 τραυματίες – Μία ακόμη επίθεση σε κατοικημένες περιοχές

Η επίθεση σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, ενώ μέχρι το απόγευμα ο αριθμός των τραυματιών είχε φτάσει τους 14, ανάμεσά τους και ένα ακόμη παιδί, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εισαγγελίας, η επίθεση ανεβάζει σε 681 τον επίσημο αριθμό των παιδιών που έχουν επιβεβαιωμένα σκοτωθεί από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Κάθε μέρα στην περιφέρεια Ντονέτσκ είναι ένα νέο έγκλημα πολέμου από τους Ρώσους», έγραψε ο Φιλασκίν στο Telegram. «Οι επιθέσεις σε ειρηνικές πόλεις, σε σπίτια, σε παιδιά είναι τρομοκρατία χωρίς καμία δικαιολογία».

Πόλη σε απόσταση βολής από τις ρωσικές επιθέσεις

Το Σλοβιάνσκ, με πληθυσμό περίπου 105.000 κατοίκους πριν από την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή, παραμένει μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της περιφέρειας Ντονέτσκ που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Μετά τις ρωσικές προωθήσεις το 2025, το κέντρο της πόλης απέχει πλέον περίπου 25 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή του μετώπου, γεγονός που την καθιστά στόχο τόσο κατευθυνόμενων βομβών όσο και περιστασιακών επιθέσεων με drones FPV.

Παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε οικισμούς της περιφέρειας Ντονέτσκ, η περιοχή έχει βρεθεί στο επίκεντρο ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, με αρκετούς γύρους διαπραγματεύσεων να έχουν πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2026.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία δεν έχει καταφέρει εδώ και σχεδόν 12 χρόνια πολέμου να καταλάβει ολόκληρη την περιφέρεια —την οποία διεκδικεί μετά την παράνομη προσάρτηση του 2022— η Μόσχα συνεχίζει να απαιτεί από το Κίεβο την παράδοση του υπόλοιπου Ντονέτσκ ως προϋπόθεση για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Πηγή: The Kyiv Independent