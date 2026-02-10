Σταύρος Παπασταύρου: «Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron»

Την υπογραφή τεσσάρων συμβάσεων με τη Chevron μέσα στην επόμενη εβδομάδα, την προώθηση του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου, τη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και τις εξελίξεις στους λογαριασμούς ρεύματος έθεσε στο επίκεντρο των δηλώσεών του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Action 24, σκιαγραφώντας τις βασικές προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης.

Υπογραφές τεσσάρων συμβάσεων με τη Chevron

Ο Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής των τεσσάρων συμβάσεων με τη Chevron. Ο υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «την επόμενη εβδομάδα θα έρθει η Chevron στην Ελλάδα και θα έχουμε τις υπογραφές των τεσσάρων συμφωνιών σε χρόνο ρεκόρ», επισημαίνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «θα προχωρήσει μια πολύ σημαντική προοπτική για τη χώρα μας, που είναι η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων». Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της ενεργειακής παρουσίας της Ελλάδας.

Ο Κάθετος Διάδρομος και η ενεργειακή θέση της χώρας

Απαντώντας σε ερώτηση για τον Κάθετο Διάδρομο, ο υπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργο με πολλαπλά οφέλη σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Όπως δήλωσε, «είναι ένας διαφοροποιημένος ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη, που αναδεικνύει την αναβαθμισμένη ενεργειακή θέση της χώρας μας, δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας, περισσότερα έσοδα και θωράκιση της γεωπολιτικής μας θέσης».

Στη συνέχεια, ο Σταύρος Παπασταύρου γνωστοποίησε ότι «θα βρεθούμε στις 24 Φεβρουαρίου, μετά από πρόσκληση του ομολόγου μου, του Chris Wright, στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να δούμε τα ρυθμιστικά θέματα που υπάρχουν, καθώς έχουμε πέντε διαφορετικές χώρες και πέντε διαφορετικούς ρυθμιστές και αυτό πρέπει να γίνει πιο εμπορικά ελκυστικό».

Περιφερειακή ανάπτυξη και ενεργειακό κόστος

Αναφερόμενος στην Περιφέρεια και στην περιοδεία που πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες σε Λακωνία και Αχαΐα, ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν περιορίζεται μόνο στη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας. Όπως τόνισε, «πρέπει να στηρίζουμε και όλες τις Περιφέρειες. Όλα έχουν σημασία για τον πολίτη», προσθέτοντας ότι «μαζί με τις σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες, είναι σαφές ότι για την κυβερνητική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη η περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι ένα σύνθημα, είναι βασική προτεραιότητα. Δεν μένει πίσω κανείς».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σταύρος Παπασταύρου παρέθεσε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Όπως ανέφερε, «η Πελοπόννησος από σημείο αναφοράς για πρόστιμα έχει καταφέρει να οργανώσει την επεξεργασία των αποβλήτων», ενώ σημείωσε ότι «ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας είχε εγκαίρως βρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και είχε καταθέσει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, ώστε να μειώσει το ενεργειακό κόστος για μια σειρά από δημοτικούς φορείς».

Οι δηλώσεις αυτές συνδέθηκαν με τη χθεσινή ανακοίνωση του ΥΠΕΝ για μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για 700.000 πολίτες της Δυτικής Ελλάδας.

Λογαριασμοί ρεύματος και χονδρική τιμή

Κλείνοντας, ο υπουργός αναφέρθηκε στους λογαριασμούς ρεύματος, επισημαίνοντας ότι «αν και υπάρχει μεγάλη αύξηση στη χονδρική τιμή τον Ιανουάριο στην Ευρώπη, αυτή δεν τη είδαμε στην Ελλάδα». Όπως εξήγησε, «έχουμε την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτό μας επέτρεψε να είμαστε 10οι στην Ευρώπη όσον αφορά τη χαμηλότερη χονδρική τιμή», τονίζοντας ότι, παρά το θετικό αυτό στοιχείο, οι προσπάθειες συνεχίζονται για περαιτέρω αποκλιμάκωση.

Ο Σταύρος Παπασταύρου πρόσθεσε ότι «η τιμή είναι μια σύνθετη άσκηση με πολλές παραμέτρους», εξηγώντας ότι απαιτείται «να έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές, να προχωρήσουμε στις ενεργειακές διασυνδέσεις με την Κρήτη, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, γιατί αυτό θα μειώσει το κόστος».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη «να περιορίσουμε τις ρευματοκλοπές, που έχουν κόστος 400-500 εκατομμύρια ευρώ, γι’ αυτό και έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι».