ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα δεν μπορούσε να μην στηρίξει την αμυνόμενη Ουκρανία – Επιθυμούμε στο μέλλον να αποκατασταθούν οι σχέσεις» με την Ρωσία

Enikos Newsroom

πολιτική

ΥΠΕΞ

«Η Ελλάδα δεν μπορούσε να μην ταχθεί υπέρ του αμυνόμενου στην Ουκρανία», υπογράμμισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ.

Όπως είπε η κ. Ζωχιού, οι δηλώσεις Λαβρόφ «δεν είναι κάτι νέο, ούτε μια δήλωση που μας αιφνιδιάζει». Παράλληλα σημείωσε ότι είναι στάση αρχής της Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων, σημειώνοντας ότι «οι σχέσεις με τη Ρωσία ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι το 2022».

«Βεβαίως και λαμβάνουμε υπόψη μας τι ειπώθηκε από τον Ρώσο ΥΠΕΞ», επεσήμανε. «Εμείς ως Ελλάδα επιδιώκουμε τη διατήρηση καλών σχέσεων με τη Ρωσία και επιθυμούμε στο μέλλον, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να αποκατασταθούν οι σχέσεις», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις Λαβρόφ

Πριν από μερικές ημέρες, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπέλυσε έντονη κριτική κατά της Ελλάδας για τη στήριξή της προς την Ουκρανία στη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων πολέμου με τη Ρωσία, κατά την παρουσίαση του διπλωματικού έργου της Μόσχας για το 2025.

Την τοποθέτηση του Λαβρόφ για το ζήτημα αναπαρήγε και η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα μέ ανάρτησής της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
23:12 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Ραντεβού στην Άγκυρα με στόχο να μείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας – Η ατζέντα, οι προσδοκίες και οι στόχοι των δύο πλευρών

Η ώρα για το ραντεβού ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε. Ο Έ...
21:08 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Συνάντηση Γκιλφόιλ – Δήμα: «Οι οικονομίες βασίζονται στις μεταφορές» – Όλα όσα συζήτησαν

Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών είχε η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. «Οι οι...
19:37 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Υπουργείο Παιδείας: Οι προτάσεις για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο – Μείωση της ύλης και των εξεταζόμενων μαθημάτων στη Γ’ Λυκείου

Το πλαίσιο έναρξης του εθνικού διαλόγου για την αρχιτεκτονική του Νέου Λυκείου και την καθιέρω...
19:01 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Προφυλακιστέος ο Σμήναρχος: «Ενεπλάκην εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση», υποστήριξε στην απολογία του – Οδηγείται στις φυλακές Κορίνθου

Μετά τη μαραθώνια απολογία ενώπιον του Ανακριτή στο Αεροδικείο Αθηνών, ο 54χρονος Σμήναρχος τη...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα