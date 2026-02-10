ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα δεν μπορούσε να μην στηρίξει την αμυνόμενη Ουκρανία – Επιθυμούμε στο μέλλον να αποκατασταθούν οι σχέσεις» με την Ρωσία

«Η Ελλάδα δεν μπορούσε να μην ταχθεί υπέρ του αμυνόμενου στην Ουκρανία», υπογράμμισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ.

Όπως είπε η κ. Ζωχιού, οι δηλώσεις Λαβρόφ «δεν είναι κάτι νέο, ούτε μια δήλωση που μας αιφνιδιάζει». Παράλληλα σημείωσε ότι είναι στάση αρχής της Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων, σημειώνοντας ότι «οι σχέσεις με τη Ρωσία ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι το 2022».

«Βεβαίως και λαμβάνουμε υπόψη μας τι ειπώθηκε από τον Ρώσο ΥΠΕΞ», επεσήμανε. «Εμείς ως Ελλάδα επιδιώκουμε τη διατήρηση καλών σχέσεων με τη Ρωσία και επιθυμούμε στο μέλλον, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να αποκατασταθούν οι σχέσεις», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις Λαβρόφ

Πριν από μερικές ημέρες, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπέλυσε έντονη κριτική κατά της Ελλάδας για τη στήριξή της προς την Ουκρανία στη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων πολέμου με τη Ρωσία, κατά την παρουσίαση του διπλωματικού έργου της Μόσχας για το 2025.

Την τοποθέτηση του Λαβρόφ για το ζήτημα αναπαρήγε και η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα μέ ανάρτησής της.