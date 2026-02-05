Λαβρόφ: «Πυρά» κατά της Αθήνας για τη στήριξη στην Ουκρανία – «Διέκοψε τη συνεργασία της με τη Ρωσία – Δεν σκέφτηκε την ελληνική διασπορά»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπέλυσε έντονη κριτική κατά της Ελλάδας για τη στήριξή της προς την Ουκρανία στη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων πολέμου με τη Ρωσία, κατά την παρουσίαση του διπλωματικού έργου της Μόσχας για το 2025.

Την τοποθέτηση του Λαβρόφ για το ζήτημα αναπαράγει η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα μέσω ανάρτησής της.

«Η Αθήνα δεν τους σκέφτηκε»

Συγκεκριμένα, ο Λαβρόφ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε: «Η Ελλάδα διέκοψε τη συνεργασία της με τη Ρωσία, η οποία είχε οικοδομηθεί κατά τη διάρκεια πολλών δεκαετιών. Διαλύθηκε ένα ολόκληρο φάσμα της ρωσο-ελληνικής συνεργασίας, από την πολιτική και την οικονομία έως τον πολιτισμό και τα ανθρωπιστικά ζητήματα. Έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια δεν υπήρξε καμία αλλαγή στην προσέγγιση της επίσημης Αθήνας προς τη χώρα μας. Συνεχίζουμε να ακούμε τις επιθετικές αντιρωσικές δηλώσεις και αβάσιμες ρωσοφοβικές κατηγορίες εναντίον μας. Η Ρωσία δεν θα επέτρεπε ποτέ κάτι παρόμοιο εις βάρος της Ελλάδας».

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ επέκρινε έντονα την Ελλάδα για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας ήταν από τις πρώτες που παρείχαν όπλα και πυρομαχικά, τα οποία, όπως είπε, «οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον των αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορόζια και Χερσώνα, στην Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι εκεί εδώ και αιώνες κατοικεί μια πολυάριθμη ελληνική διασπορά. Είναι τεράστια, φιλειρηνική, αγαπάει την ιστορική της πατρίδα, πάντα με κάθε δυνατό τρόπο ενίσχυε τους δεσμούς και τις επαφές και ποτέ δεν συνέβαλε σε αρνητικές εξελίξεις ή τάσεις. Όμως η Αθήνα δεν τους σκέφτηκε».

Παράλληλα, ο Λαβρόφ αναφέρθηκε και στη στρατηγική συμφωνία που υπογράφηκε τον Νοέμβριο μεταξύ Αθήνας και Κιέβου για την ανάπτυξη θαλασσίων drones, υπογραμμίζοντας τη ρωσική αντίθεση σε αυτή τη συνεργασία.

