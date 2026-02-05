Καιρός: Νέο Έκτακτο Δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καιρός βροχή

Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ με νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε. Σύμφωνα με αυτό, θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Συγκεκριμένα

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

  • στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα
  • στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ
  • στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα
  • στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)
  • στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

2. Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

11:58 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

