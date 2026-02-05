Euroleague: Στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός για να συνεχίσει το σερί νικών – Η ώρα του αγώνα και οι απουσίες

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτιζάν (21:30), με σκοπό να συνεχίσει το θετικό σερί του στη Euroleague έπειτα από μία σειρά εντυπωσιακών εμφανίσεων. Οι «πράσινοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν τη φόρμα τους και να φτάσουν στην 17η συνολική νίκη τους.

Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, οι «πράσινοι» πανηγύρισαν μία συγκλονιστική νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με 82-81, χάρη σε ένα τεράστιο τρίποντο του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στα 12″ πριν τη λήξη και σε ένα κρίσιμο δίποντο του Τζέριαν Γκραντ μόλις 2″ αργότερα, αφήνοντας πίσω τις κακές εντυπώσεις από την ήττα στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη για την 17η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αφήσει καλές αναμνήσεις στους φιλάθλους της Παρτιζάν. Στον πρώτο γύρο της σεζόν, στις 25 Νοεμβρίου 2025, η βαριά ήττα με 91-69 στο Telekom Center Athens προκάλεσε την παραίτηση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Έκτοτε, η Παρτιζάν έχει υποχωρήσει στην 3η θέση από το τέλος του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, με ρεκόρ 8-18.

Τελευταίες εμφανίσεις της Παρτιζάν

Πάντως, για την 26η αγωνιστική, η Παρτιζάν έδειξε χαρακτήρα και απείλησε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο την Μακάμπι μέσα στο Τελ Αβίβ. Αν δεν ήταν ο Τζίμι Κλαρκ για να σώσει τους Ισραηλινούς με buzzer beater δίποντο, η Παρτιζάν θα είχε πάρει το «διπλό» στη «Menora Mivtachim Arena».

Ο Στέρλινγκ Μπράουν σημείωσε 19 πόντους με 5/7 τρίποντα, είχε 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι πέτυχε 17 πόντους και μάζεψε 6 ριμπάουντ, ενώ 17 πόντους ήταν η συγκομιδή και του Μπρούνο Φερνάντο, ο οποίος είχε και 7 ριμπάουντ και 7 κερδισμένα φάουλ. Ο Ιζαακ Μπονγκά πέτυχε 14 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Κάμερον Πέιν εκτός από τους 11 πόντους, μοίρασε 6 ασίστ και μάζεψε 3 ριμπάουντ.

Εξάλλου ήταν σχετικά πρόσφατα, στις 23 Ιανουαρίου, όταν η Παρτιζάν νίκησε με 104-101 τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην παράταση, για την 24η αγωνιστική.

Αμφίβολοι για τη σερβική ομάδα είναι οι Τζαμπάρι Πάρκερ και Μίκα Μούρινεν. Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον παραμένει στα «πιτς» και θα απουσιάσει από την αναμέτρηση της Παρτιζάν με τον Παναθηναϊκό, όπως και οι Κάρλικ Τζόουνς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Σέικ Μίλτον και Μάριο Νάκιτς.

Οι απουσίες του Παναθηναϊκού

Πάλι χωρίς τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει για την 28η αγωνιστική, αλλά με βελτιωμένη ψυχολογία, μετά τη σημαντική νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Βελιγράδι, αποφασισμένος για το «διπλό».

Δεδομένη είναι και η απουσία του Ματίας Λεσόρ.

Διαθέσιμοι για τον τεχνικό των «πρασίνων» Εργκίν Αταμάν βρίσκονται οι Ομερ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις.

Προοπτική νίκης

Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος και να δείξει σεβασμό στην Παρτιζάν, καθώς έχει αφήσει πίσω της το αρνητικό σερί και δείχνει αντίδραση έχοντας νέο τεχνικό τον Ζοάν Πενιαρόγια.

Τα νούμερα δείχνουν πως ο Παναθηναϊκός σημειώνει περίπου 6 περισσότερους πόντους μέσο όρο ανά αγώνα στην επίθεση (80,4 η Παρτιζάν / 86,2 ο Παναθηναϊκός). Επιπρόσθετα, οι «πράσινοι» δέχονται περίπου 6 λιγότερους πόντους από την επόμενη αντίπαλό τους (89,5 η Παρτιζάν, 83,7 ο Παναθηναϊκός).

Οι παίκτες του Αταμάν μαζεύουν τρία περισσότερα ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα και έχουν περίπου δύο περισσότερς ασίστ μέσο όρο ανά αγώνα. Μόνο σε κλεψίματα και κοψίματα βρίσκονται στα ίδια επίπεδα οι δύο ομάδες.

Αν οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν παίξουν με το ίδιο πάθος, όπως κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, μέσα στην «Beograd Arena», τότε θα συγκεντρώνουν υψηλές πιθανότητες ν’ αυξήσουν σε 17 τις νίκες τους.

Βαθμολογία Euroleague

Φενέρμπαχτσε: 18-7 Ολυμπιακός: 16-9 Χάποελ Τελ Αβίβ: 16-9 Ρεάλ: 16-10 Βαλένθια: 16-10 Παναθηναϊκός AKTOR: 16-10 Ερυθρός Αστέρας: 16-10 Μπαρτσελόνα: 16-10 Ζάλγκιρις: 15-11 Μονακό: 15-11 Αρμάνι Μιλάνο: 13-13 Βίρτους Μπολόνια: 12-14 BC Dubai: 12-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ: 11-15 Μπάγερν: 11-15 Μπασκόνια: 9-17 Παρί: 8-17 Παρτίζαν: 8-18 Αναντολού Εφές: 7-19 Βιλερμπάν: 7-19

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ