Τραγωδία στη Χίο: Άκαρπες οι έρευνες του Λιμενικού για αγνοούμενους

Άκαρπες είναι μέχρι στιγμής οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους από το ναυάγιο που σημειώθηκε στην Χίο το βράδυ της Τρίτης (3/2), όταν ένα ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες, συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού, και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 15 ατόμων.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Λιμενικού, οι έρευνες συνεχίστηκαν με την συμμετοχή 5 περιπολικών σκαφών, τριών περιπολικών οχημάτων, ενώ από αέρος ένα ελικόπτερο, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Παράλληλα, αναφέρεται η σύλληψη του 31χρονου Μαροκινού, ο οποίος φέρεται πως αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Αναφορικά με την ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και τον θάνατο 15 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου Χίου, οι έρευνες για εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων συνεχίστηκαν με τη συμμετοχή πέντε Περιπολικών σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τριών Περιπολικών οχημάτων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς με στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου και του Λιμενικού Σταθμού Καρδαμύλων, ενώ από αέρος συμμετείχε ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη τις βραδινές ώρες χθες, ένας 31χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Μαρόκου), εκ των διασωθέντων, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων. Ο 31χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 ¨Διευκόλυνση¨, του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 ¨Παράνομη είσοδος στον Ελλαδικό χώρο¨, του άρθρου 277 του Π.Κ. ¨Πρόκληση ναυαγίου¨ και του άρθρου 169 του Π.Κ. ¨Απείθεια¨.

Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου».