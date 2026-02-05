Ηράκλειο: Συνελήφθη 13χρονος που ξυλοκόπησε συμμαθητή του στο σχολείο

Νέο επεισόδιο ξυλοδαρμού με «πρωταγωνιστές» μαθητές γυμνασίου σημειώθηκε σε σχολείο στο κέντρο του Ηρακλείου χθες (4/2) το πρωί και συγκεκριμένα στο Καπετανάκειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, ένας 13χρονος χτύπησε τον συνομήλικο συμμαθητή του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην αυλή του σχολείου.

Η μητέρα του 13χρονου θύματος, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και ο ανήλικος φερόμενος ως δράστης του ξυλοδαρμού συνελήφθη.

Επίσης συνελήφθη και η 34χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.