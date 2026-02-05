Υπουργείο Εσωτερικών: Συνεδριάζει η άτυπη διακομματική επιτροπή για επιστολική ψήφο και εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού

Με αντικείμενο την προωθούμενη ρύθμιση για την επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές για τους Έλληνες του εξωτερικού και τη δημιουργία εκλογικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, δύο θέματα που συζητήθηκαν πρόσφατα στο Υπουργικό Συμβούλιο, συνεδριάζει σήμερα στο υπουργείο Εσωτερικών υπό τον υπουργό Θοδωρή Λιβάνιο η άτυπη διακομματική επιτροπή.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεδρίαση, κατά την οποία αναμένεται να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι των κομμάτων στην ενημέρωση που είχαν από τον υπουργό Εσωτερικών στην πρώτη συνάντηση της περασμένης Πέμπτης.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ πάντως ο εκπρόσωπος του ΚΤΕ Εσωτερικών, Παναγιώτης Δουδωνής με δήλωσή του έκανε λόγο για «θετική διάθεση» του κόμματός του, το οποίο άλλωστε είχε ψηφίσει το 2023 τη ρύθμιση που καθιέρωσε την επιστολική ψήφο για τους Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού στις ευρωεκλογές.

Για την εφαρμογή του μέτρου στις επόμενες εκλογές απαιτείται η ψήφιση από τουλάχιστον 200 βουλευτές. Το σχετικό νομοσχέδιο έχει αναρτηθεί στο opengov.gr για δημόσια διαβούλευση έως τις 16 Φεβρουαρίου.

08:42 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Άδωνις Γεωργιάδης: Καταγγελία για δράση μελών ΜΚΟ σε νοσοκομείο της Χίου – «Ενημερώθηκε η ΕΥΠ»

Μια καταγγελία που έλαβε από διοικητή δημόσιου νοσοκομείου στη Χίο φέρνει στο φως της δημοσιότ...
03:05 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Ομιλία Κώστα Σκρέκα: Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης αποκτήσαμε οικονομία με σταθερή ανάπτυξη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλαβε μια Ελλάδα με μια οικονομία το 2019 μεταξύ των τελ...
00:48 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

K. Χατζηδάκης:« Να μην αδικούμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού» – «Η χώρα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι»

«Είναι δραματικό, πρώτα απ’ όλα, να χάνεται έστω και μια ανθρώπινη ζωή και επίσης εδώ έχουμε ν...
21:15 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Χατζηβασιλείου για Σαμαρά: «Καμία απόκλιση από τις εθνικές θέσεις – Και ο ίδιος είχε μεταβεί στην Τουρκία για Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας»

«Πολύ σωστά η Κυβέρνηση επενδύει στον διάλογο και δεν χάνει ευκαιρία να υπενθυμίζει στην Τουρκ...
