Απαγορευτικό απόπλου και μεγάλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια πλοίων λόγω ισχυρών ανέμων

Σε ισχύ βρίσκονται ρυθμίσεις και απαγορευτικό απόπλου σε λιμάνια και αναβολές σε συγκεκριμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Από το λιμάνι της Ραφήνας δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς Κέα και Κύθνο. Παράλληλα, από το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας στον Μαραθώνα δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς Νέα Στύρα.

Στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στις ώρες αναχώρησης, που φτάνουν έως και τις πέντε ώρες. Τουλάχιστον δύο πρωινά δρομολόγια μεγάλων οχηματαγωγών – επιβατηγών πλοίων μετατέθηκαν για αναχώρηση μετά τις 12 το μεσημέρι. Οι αναχωρήσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον υπάρξει βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, εκκρεμεί η απόφαση για ακόμη ένα πρωινό δρομολόγιο που ήταν προγραμματισμένο για τις 09:00, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί ή αν θα μετατεθεί και αυτό χρονικά.

Στον Αργοσαρωνικό δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των ταχύπλοων σκαφών, ενώ τα συμβατικά πλοία εκτελούν δρομολόγια κατά την κρίση των πλοιάρχων και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές αναμένεται στις 12:00, ανάλογα με την εξέλιξη του καιρού.

Παράλληλα, στη Βόρεια Ελλάδα ισχύει απαγορευτικό απόπλου στο δρομολόγιο που συνδέει την Καβάλα με τον Πρίνο.