Καρναβάλι – Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Ποιοι μπορούν να κάνουν διακοπές με «έκπτωση» και πόσα χρήματα θα δώσουν  

Σε λίγες ημέρες πλησιάζει το τριήμερο της κορύφωσης του Καρναβαλιού σε διάφορους προορισμούς της χώρας μας και μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να κάνουν την απόδραση τους κατά το διάστημα αυτό δηλαδή Παρασκευή 21-23 Φεβρουαρίου, Καθαρά Δευτέρα ενδεχομένως στο χωριό τους, ή στο εξοχικό τους ή ακόμη να επισκεφθούν ένα μέρος που δεν το έχουν εξερευνήσει ακόμη.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ωστόσο όσοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 2025-2026 και δεν έχουν εξαργυρώσει ακόμη το voucher των διακοπών τους μπορούν να το κάνουν για το τριήμερο αυτό σε οποιονδήποτε εγχώριο προορισμό της αρεσκείας τους καθώς η ισχύς του είναι έως τις 30 Ιουνίου 2026. Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα επιδοτεί διαμονή σε τουριστικά καταλύματα αλλά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Φθηνοί προορισμοί

Οι κάτοχοι των voucher μπορούν να πραγματοποιήσουν για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, αφού προηγουμένως συνεννοηθούν απευθείας με την επιχείρηση. Το όριο εδώ των διανυκτερεύσεων είναι 6.

Συνεπώς, οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 2025-2026 μπορούν να πραγματοποιήσουν για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας:

διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή σε καταλύματα της Λέρου, της Λέσβου, της Χίου, της Κως, της Σάμου και της Ρόδου. Υπενθυμίζεται πως εδώ το πλαφόν για δωρεάν διανυκτερεύσεις είναι 10 ημέρες.

διανυκτερεύσεις, εντελώς δωρεάν, σε καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας και συγκεκριμένα των δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας αλλά και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου. Υπενθυμίζεται πως το όριο εδώ για δωρεάν διανυκτερεύσεις είναι 12 ημέρες.

Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Επίσης το πρόγραμμα επιδοτεί και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με ιδιωτική συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους. Ενώ δωρεάν διατίθενται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Ακριβοί προορισμοί

Μάλιστα ο πρόεδρος πανελλαδικού δικτύου e–Real Estates, Θέμης Μπάκας παραθέτει στο enikonomia.gr τη λίστα με το κόστος διαμονής σε γνωστούς προορισμούς του Καρναβαλιού για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Αναλυτικά σύμφωνα με τον κ. Μπάκα αυτή είναι η εξής:

1) Πάτρα

Το κόστος διαμονής για το τριήμερο (άφιξη Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου- αναχώρηση Δευτέρα,23 Φεβρουαρίου) στο κέντρο της πόλης είναι:

από 676 ευρώ για κατοικία 1 υπνοδωματίου στην περιοχή του Δασυλλίου

έως και 2.92 ευρώ για κατοικία 2 υπνοδωματίων στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Κοραή με δυνατότητα φιλοξενίας έως 6 ατόμων.

Για όσους επιλέγουν πιο προσιτές λύσεις διαμονής και δεν επιμένουν στο κέντρο της Πάτρας, υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 20 έως 25 λεπτών προσφέροντας χαμηλότερο κόστος και εύκολη πρόσβαση στις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Ενδεικτικά:

Βραχνέικα : Οι τιμές κυμαίνονται από 353 ευρώ έως 635 ευρώ για κατοικία 2 υπνοδωματίων.

: Οι τιμές κυμαίνονται από 353 ευρώ έως 635 ευρώ για Τσουκαλέικα : Το κόστος διαμονής κυμαίνεται από 545 ευρώ έως 668 ευρώ για 2 υπνοδωμάτια .

: Το κόστος διαμονής κυμαίνεται από 545 ευρώ έως 668 ευρώ για . Ρίο: Οι τιμές διαμορφώνονται από 565 έως 916 ευρώ για κατοικία 2 υπνοδωματίων .

Οι τιμές διαμορφώνονται από 565 έως 916 . Άγιος Βασίλειος : Το κόστος διαμονής κυμαίνεται από 506 ευρώ έως 694 ευρώ για κατοικία 3 υπνοδωματίων.

: Το κόστος διαμονής κυμαίνεται από 506 ευρώ έως 694 ευρώ Ψαθόπυργος: Οι τιμές ξεκινούν από 360 ευρώ για κατοικία 1 υπνοδωματίου.

2) Ρέθυμνο

Στην πόλη του Ρεθύμνου το κόστος διαμονής για το τριήμερο κυμαίνεται από 271 ευρώ έως και 459 ευρώ για αυτοτελή κατοικία.

3) Ξάνθη –Πολιτισμός και Καρναβάλι

Το κόστος διαμονής για το τριήμερο κυμαίνεται από 712 ευρώ έως και 1.016 ευρώ για κατοικία με 2 Υ/Δ κατάλληλη να φιλοξενήσει ακόμη και 6 άτομα.

4) Δράμα (Καλή Βρύση)

Το κόστος διαμονής για το τριήμερο στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 185 ευρώ-423 ευρώ.

5) Σκύρος

Το κόστος μίσθωσης για το τριήμερο διαμορφώνεται από 273 ευρώ.

6) Τούρναβος

Οι περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να διαμείνουν στη Λάρισα. Το κόστος μίσθωσης για το τριήμερο διαμορφώνεται από 150 ευρώ έως και 300 ευρώ ανάλογα με την απόσταση του ακινήτου από το κέντρο της πόλης.

7) Κοζάνη

Το κόστος διαμονής για το τριήμερο κυμαίνεται από 648 ευρώ για κατοικία με 1 Υ/Δ