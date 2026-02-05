Το σχέδιο ενός ελληνικού ναού είναι ένα αναποδογυρισμένο πλοίο; – Μια νέα θεωρία φέρνει επανάσταση στην προέλευση της κλασικής αρχιτεκτονικής

Σύνοψη από το

  • Μια νέα, ανατρεπτική θεωρία προτείνει ότι ο ελληνικός ναός είναι η λίθινη αναπαράσταση ενός αναποδογυρισμένου πολεμικού ή εμπορικού πλοίου, τοποθετημένου πάνω σε υποστηρικτικούς τοίχους.
  • Η υπόθεση βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση, συνδέοντας τη γλωσσολογία (όπως η σχέση «ναυς»-«ναός»), εθνογραφικά παραδείγματα χρήσης πλοίων ως καταφυγίων, και τη μορφολογική σύγκριση του θριγκού με τα έξαλα μιας πεντηκοντόρου.
  • Εάν επιβεβαιωθεί, η θεωρία θα άλλαζε ριζικά την ερμηνεία της ελληνικής αρχιτεκτονικής, αποκαλύπτοντας ότι τα υποτιθέμενα κοσμήματα είχαν αναπαραστατική λειτουργία και ο ναός ακολουθεί την αρχή «η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Το Ηφαιστείον ή Θησείον των Αθηνών σε καρτ ποστάλ του 1906. Πηγή: Wikimedia Commons
Το Ηφαιστείον ή Θησείον των Αθηνών σε καρτ ποστάλ του 1906. Πηγή: Wikimedia Commons

Η θεωρία ότι η ζωφόρος και οι μετόπες των αρχαίων ναών αποτελούν αναπαραστάσεις των πλευρών μιας πολεμικής ή εμπορικής γαλέρας, προσφέρει μια νέα, ανατρεπτική οπτική για την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, συνδέοντας την τέχνη με τις λειτουργικές και πολιτισμικές πρακτικές της εποχής.

Αποκαλύφθηκε το άγνωστο «GPS» της αρχαιότητας – Πώς οι ναοί «φώτιζαν» τον δρόμο των ναυτικών πριν από την εφεύρεση των φάρων

Ένας ερευνητής προτείνει τη θεωρία πως, στοιχεία όπως η ζωφόρος ή οι μετόπες αποτελούν, στην πραγματικότητα, τη λίθινη αναπαράσταση των πλευρών μιας πολεμικής ή εμπορικής γαλέρας που χρησιμοποιήθηκε ως στέγη.

Η υπόθεση αυτή προκύπτει από μια αναπάντεχη γλωσσολογική και εθνογραφική σύνδεση. Επί αιώνες, οι μεγαλοπρεπείς ναοί της κλασικής Ελλάδας, με τον Παρθενώνα στην πρώτη γραμμή, έχουν μελετηθεί, μετρηθεί και θαυμαστεί.

«Χρυσή» αρχαιολογική ανακάλυψη σε χωριό – Βρέθηκε αριστοκρατικός οικισμός σε κτήματα θρυλικού βασιλιά

Οι μορφές τους καθόρισαν τη δυτική αρχιτεκτονική. Ωστόσο, ορισμένα από τα πλέον εμβληματικά χαρακτηριστικά τους προκαλούσαν ανέκαθεν σύγχυση στους ειδικούς.

Υποθετική πεντηκόντορος στηριζόμενη σε τοίχους, με την πρύμνη της κομμένη. Πηγή: José M. Ciordia 2026
Υποθετική πεντηκόντορος στηριζόμενη σε τοίχους, με την πρύμνη της κομμένη. Πηγή: José M. Ciordia 2026
  • Γιατί οι ζωφόροι με τα τρίγλυφα και τις μετόπες τοποθετούνται τόσο ψηλά, σε σημείο που μόλις και μετά βίας διακρίνονται καθαρά;
    Ποια πραγματική λειτουργία εξυπηρετούσε αυτός ο ογκώδης θριγκός;
  • Γιατί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ευθείες γραμμές στους πιο εξελιγμένους ναούς;

Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers of Architectural Research, παρουσιάζει μια ριζοσπαστική υπόθεση που θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα μια για πάντα:

Ανακαλύφθηκε σπάνιο ψηφιδωτό από τη Βίλα των Αμαζόνων σε αρχαία ελληνιστική πόλη – Η εικονογραφία του Νείλου και η μυστηριώδης σκηνή με το άρμα

Ο ελληνικός ναός είναι η λίθινη αναπαράσταση ενός πολεμικού ή εμπορικού πλοίου, το οποίο έχει αναποδογυριστεί και τοποθετηθεί πάνω σε υποστηρικτικούς τοίχους.

Με άλλα λόγια, οι αρχαίοι Έλληνες ίσως “απολίθωσαν” στα ιερά τους τη μνήμη της χρήσης των σκαριών των πλοίων τους ως καταφυγίων και, αργότερα, ως στεγών για κοινοτικά κτίρια. Ο συγγραφέας, J.M. Ciordia, βασίζει αυτή την ιδέα —η οποία εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται εξωπραγματική, όπως παραδέχεται και ο ίδιος— σε μια διεπιστημονική προσέγγιση: Αρχιτεκτονική, ναυτική αρχαιολογία, γλωσσολογία και εθνολογία.

Το κλειδί βρίσκεται στις λέξεις: από τη “ναυς” (πλοίο) στον “ναό” (ιερό). Η έρευνα ξεκινά με μια γλωσσολογική παρατήρηση. Στα αρχαία ελληνικά, η λέξη για το πλοίο είναι ναυς. Η λέξη για τον ναό είναι ναός (στην αττική διάλεκτο, νεώς).

Είναι τόσο κοντινές, που η γενική πτώση της λέξης ναυς (ναός, δηλαδή “του πλοίου”) είναι πανομοιότυπη με την ονομαστική της λέξης ναός (“ιερό”).

Μέχρι τώρα, οι γλωσσολόγοι υποστήριζαν ότι δεν υπάρχει ετυμολογική συγγένεια μεταξύ των δύο λέξεων, εξηγεί η μελέτη. Ωστόσο, από μορφολογική άποψη, είναι πολύ πιο εύκολο να παράγουμε τη λέξη ναός από τη λέξη ναυς (πλοίο).

Η ονομαστική ναός θα μπορούσε να προέρχεται από τη γενική της λέξης ναυς, όπως χρησιμοποιούνταν στην έκφραση ὁ ναός οἶκος (“ο οίκος του πλοίου”, δηλαδή το νεώριο), μετατρεπόμενη αρχικά σε αρσενικό επίθετο (ὁ ναὸς οἶκος, “ο ναυτικός οίκος”) και τελικά σε ουσιαστικό (ὁ ναός, “το ναυτικό πράγμα”, δηλαδή “ο ναός”).

 

Τμήμα της αριστερής πλευράς από πήλινο ομοίωμα ελληνικής γαλέρας ή κωπήλατου πολεμικού πλοίου, πιθανώς της Αρχαϊκής περιόδου (σύμφωνα με τον O. Höckmann), το οποίο βρέθηκε στον βυθό της θάλασσας κοντά στο Γύθειο, το επίνειο της Σπάρτης. Πηγή: José M. Ciordia / Wikimedia Commons
Τμήμα της αριστερής πλευράς από πήλινο ομοίωμα ελληνικής γαλέρας ή κωπήλατου πολεμικού πλοίου, πιθανώς της Αρχαϊκής περιόδου (σύμφωνα με τον O. Höckmann), το οποίο βρέθηκε στον βυθό της θάλασσας κοντά στο Γύθειο, το επίνειο της Σπάρτης. Πηγή: José M. Ciordia / Wikimedia Commons

Ο λόγος για τον οποίο αυτή η σχέση δεν είχε εδραιωθεί παλαιότερα, υποστηρίζει ο Ciordia, είναι ότι δεν έβλεπαν καμία σύνδεση μεταξύ των αντικειμένων στα οποία αναφέρονται οι λέξεις, δηλαδή του πλοίου και του ναού.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν πιστεύει ότι η ανάμνηση αυτής της σύνδεσης χάθηκε ποτέ για τους Έλληνες της Αρχαιότητας, όπως εξήγησε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το ψηφιακό περιοδικό La Brújula Verde.

Η εργασία του στοχεύει ακριβώς στο να αποδείξει αυτή την υλική σύνδεση.

Υποθετικά έξαλα μιας πεντηκοντόρου και δύο τρόποι αναπαράστασής τους στον ιωνικό θριγκό, καθώς και χρυσές κυκλικές ασπίδες σχεδιασμένες στην αρχική τους θέση πάνω στο επιστύλιο του Παρθενώνα, με διαφάνεια ώστε να φαίνονται οι οπές στερέωσης. Πηγή: José M. Ciordia 2026 / Luis Bartolomé Marcos
Υποθετικά έξαλα μιας πεντηκοντόρου και δύο τρόποι αναπαράστασής τους στον ιωνικό θριγκό, καθώς και χρυσές κυκλικές ασπίδες σχεδιασμένες στην αρχική τους θέση πάνω στο επιστύλιο του Παρθενώνα, με διαφάνεια ώστε να φαίνονται οι οπές στερέωσης. Πηγή: José M. Ciordia 2026 / Luis Bartolomé Marcos

Η πρακτική αφετηρία: το πλοίο ως καταφύγιο

Η θεωρία βασίζεται σε μια πρακτική ανάγκη.

Οι Έλληνες ναυτικοί που περνούσαν μήνες σε ταξίδια, κατασκηνώνοντας σε άγνωστες ακτές, έπρεπε να προστατεύσουν τα σκάφη τους από τη “σκουληκαντέρα” – σάρακα της θάλασσας  (Teredo navalis), γι’ αυτό και τα έσυραν στην ακτή.

Ταυτόχρονα, έπρεπε να διατηρούν το εσωτερικό στεγνό και να προστατεύονται οι ίδιοι.

Θα είχαν λύσει και τα δύο προβλήματα αναποδογυρίζοντας τα σκαριά, τοποθετώντας τα πάνω σε διχαλωτά στηρίγματα και βρίσκοντας καταφύγιο από κάτω τους, προτείνει το άρθρο.

Αυτά τα προσωρινά καταφύγια θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με μια πέτρινη εστία στην είσοδο για το μαγείρεμα.
Χρόνια αργότερα, επιστρέφοντας στην ελληνική πατρίδα και αφού η ωφέλιμη ζωή τους είχε πλέον τελειώσει, τα πλοία αυτά θα μπορούσαν να είχαν τοποθετηθεί πάνω σε ειδικά κατασκευασμένους τοίχους, μετατρέποντάς τα σε κατοικίες ηγεμόνων, αίθουσες συγκεντρώσεων ή χώρους συμποσίων και, τελικά, σε ναούς.

Διπλός θριγκός της δυτικής πλευράς του Ναού του Ηφαίστου, Αθήνα (5ος αιώνας π.Χ.). Πηγή: Guillermo Carvajal / labrujulaverde.com
Διπλός θριγκός της δυτικής πλευράς του Ναού του Ηφαίστου, Αθήνα (5ος αιώνας π.Χ.). Πηγή: Guillermo Carvajal / labrujulaverde.com

Για να αποδείξει ότι αυτή η πρακτική είναι βάσιμη, η μελέτη συγκεντρώνει πολυάριθμα εθνογραφικά παραδείγματα πολιτισμών που χρησιμοποίησαν αναποδογυρισμένες βάρκες ως στέγες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αποτυχημένης αποστολής του Σάκλετον στην Ανταρκτική το 1916, τα μέλη της οποίας επιβίωσαν επί τέσσερις μήνες κάτω από τις αναποδογυρισμένες βάρκες τους στη Νήσο Ελέφαντα.

Το ίδιο έκαναν οι ψαράδες χελιών στη Σουηδία και οι πληθυσμοί των Ινουίτ στην Αλάσκα.

  • Στο Λίντισφαρν (Αγγλία), στις αρχές του 20ού αιώνα, ψαρόβαρκες μετατράπηκαν σε υπόστεγα, δημιουργώντας μια τοπική παράδοση.
  • Στη γαλλική ακτή του Πα-ντε-Καλαί υπήρχε μια γειτονιά που ονομαζόταν Quilles en l’air (“Καρίνα στον αέρα”), όπου οικογένειες ψαράδων ζούσαν σε σπίτια φτιαγμένα από παροπλισμένα σκαριά.
  • Ο πολιτισμός των Ταλαγιωτών στη Μενόρκα (Ισπανία) έχτισε τις navetas (κυριολεκτικά “μικρά πλοία”) από πέτρα, σε σχήμα αναποδογυρισμένου σκαριού. Οι Βίκινγκς, μεταξύ 8ου και 11ου αιώνα, ανέπτυξαν τα “μακρά σπίτια” (longhouses) με στέγες σε σχήμα αντεστραμμένου κύτους.
  • Στο Νησί του Πάσχα, η παραδοσιακή κατοικία (hare paenga) είχε σχήμα επιμήκους, αναποδογυρισμένου κανό.
  • Οι αρχαίοι λαοί των Βαλεαρίδων, οι Νομάδες (Νουμίδες), οι κάτοικοι της Νήσου του Πάσχα, οι Βίκινγκς, οι σύγχρονοι Εσκιμώοι και οι Ευρωπαίοι ναυτικοί του Ατλαντικού μοιράζονταν με τους αρχαίους Έλληνες την αφοσίωσή τους στη ναυσιπλοΐα και μια στενή εξοικείωση με τα πλοία, σημειώνει ο ερευνητής.

Η απόδειξη-κλειδί: ο θριγκός είναι η πλευρά ενός πλοίου

Ο πυρήνας της υπόθεσης είναι η μορφολογική σύγκριση μεταξύ του δωρικού/ιωνικού θριγκού και των εξάλων (το τμήμα της πλευράς του πλοίου που βρίσκεται πάνω από την ίσαλο γραμμή) μιας πεντηκοντόρου —μιας γαλέρας που κινείτο από πενήντα κωπηλάτες.

Αναλύοντας ένα πήλινο ομοίωμα γαλέρας που βρέθηκε στο Γύθειο και διάφορες εικονογραφικές αναπαραστάσεις, ο Ciordia εδραιώνει πολυάριθμες αντιστοιχίες:

  • Μετόπες και Τρίγλυφα: Τα ανοίγματα (παράθυρα) των ανώτερων κωπηλατών έκλειναν με ξύλινες σανίδες (πίνακες) για προστασία. Αυτές αποτελούν την προέλευση των μετοπών.
  • Τα τρίγλυφα αναπαριστούν τους ορθοστάτες των πλευρών (τη δομή πάνω από το κατάστρωμα). Ο όρος μετ-όπη, που ετυμολογικά σημαίνει “ανάμεσα στα ανοίγματα”, αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε άνοιγμα του ανώτερου κωπηλάτη βρίσκεται στον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα σε δύο κουπιά της κατώτερης σειράς.

  • Σταγόνες (Mutules): Αυτά τα στοιχεία του θριγκού θα μπορούσαν να είναι τα «ακρωτηριασμένα» απομεινάρια (mutilus στα λατινικά) των τμημάτων που στήριζαν τις δομές των κουπιών, τα οποία πριονίστηκαν όταν το πλοίο μετατράπηκε σε κτίριο.
  • Αναρτημένες ασπίδες: Ιστορικές πηγές τεκμηριώνουν ότι επίχρυσες ασπίδες ήταν αναρτημένες στο επιστύλιο του Παρθενώνα. Αυτό συμπίπτει ακριβώς με τη φοινικική και ελληνική πρακτική της ανάρτησης ασπίδων στα πλευρά των πλοίων πάνω από το κατάστρωμα, όπως φαίνεται σε ασσυριακά ανάγλυφα και στις οπές του ομοιώματος από το Γύθειο.
  • Επιμήκης καμπυλότητα: Οι πλέον εξελιγμένοι ναοί παρουσιάζουν μια ελαφρά καμπυλότητα στον θριγκό. Αυτό δεν θα αποτελούσε μια «οπτική διόρθωση», όπως πιστευόταν παλαιότερα, αλλά την αναπαράσταση της κύρτωσης του καταστρώματος, η οποία είναι εγγενής στον ναυπηγικό σχεδιασμό κάθε πλοίου και απαραίτητη για τη ναυσιπλοΐα.
  • Πλοχμοί και μαίανδροι: Τα κοσμήματα που μοιάζουν με πλέγμα (κοτσίδα) στο γείσο θα μπορούσαν να αναπαριστούν το υπόζωμα, ένα παχύ σχοινί που περιέβαλλε το σκάφος για να το ενισχύει ενάντια στα κύματα.
  • Ακροκέραμα και ακρωτήρια: Αυτά τα διακοσμητικά στοιχεία σε μορφή ελίκων και ανθεμίων που στεφανώνουν τον ναό και τις ακμές της στέγης μοιάζουν με τον αφρό της θάλασσας. Η ελληνική λέξη κῦμα σημαίνει τόσο το «κύμα» όσο και την «έλικα» (κυμάτιο). Τα ακρωτήρια τοποθετούνταν στην πλώρη και την πρύμνη, τα σημεία δηλαδή όπου το κύμα που δημιουργείται από το πλοίο είναι το μέγιστο
  • Οδοί (Viae): Οι μυστηριώδεις οδοί (viae) που αναφέρει ο Βιτρούβιος , θα μπορούσαν να αντιστοιχούν στα ανοίγματα από τα οποία έβγαιναν τα κουπιά της κατώτερης σειράς.

Εξηγώντας το ανεξήγητο: η εξωτερική κιονοστοιχία (περίσταση)

Μία από τις ισχυρότερες ενστάσεις στη θεωρία θα ήταν η εξής:

Εάν ο θριγκός είναι η πλευρά ενός πλοίου, γιατί ορισμένοι ναοί έχουν δύο (έναν πάνω από τον σηκό και έναν άλλο πάνω από την εξωτερική κιονοστοιχία);
Η προτεινόμενη εξήγηση είναι διαχρονική.

Με την πάροδο του χρόνου, το αρχικό ξύλινο σκαρί θα σάπιζε.

Μία λύση θα ήταν η αντικατάστασή του από μια συμβατική δίρριχτη στέγη. Μία άλλη λύση, πιο κοντά στην υπόθεση της μελέτης, θα ήταν η τοποθέτηση ενός νέου και μεγαλύτερου πλοίου πάνω στους υπάρχοντες τοίχους.

Αυτή η νέα “στέγη” θα προεξείχε, καθιστώντας απαραίτητη την οικοδόμηση μιας περιμετρικής κιονοστοιχίας για την υποστήριξή της.

Έτσι θα είχε γεννηθεί η περίσταση, ένας χώρος που αρχικά δεν είχε καμία λειτουργία, αλλά “απολιθώθηκε” ως μέρος του αρχιτεκτονικού σχεδίου. Ο εσωτερικός σηκός θα διατηρούσε τον θριγκό του πρώτου πλοίου, και η εξωτερική κιονοστοιχία θα υποστήριζε εκείνον του πλοίου-αντικαταστάτη. Η περίσταση αρχικά δεν εξυπηρετούσε καμία λειτουργία, αλλά ήταν το ακούσιο αποτέλεσμα της διεύρυνσης ενός απλούστερου αρχικού κτιρίου, καταλήγει ο συγγραφέας.

Εάν επιβεβαιωθεί, αυτή η θεωρία θα άλλαζε ριζικά την ερμηνεία της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Τα στοιχεία που θεωρούσαμε “κοσμήματα” χωρίς σαφή λειτουργία, θα είχαν στην πραγματικότητα μια αναπαραστατική σημασία. Ο ναός θα έπαυε να αποτελεί μια ανωμαλία που αψηφά την αρχή ότι η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία.

Αποκαλύπτοντας ότι τα υποτιθέμενα κοσμήματα δεν αποσκοπούν στην παραγωγή αισθητικής απόλαυσης, αλλά είναι στην πραγματικότητα γλυπτικά στοιχεία με αναπαραστατική λειτουργία, απομακρύνει τον ελληνικό ναό από τον χώρο της εξαίρεσης που εσφαλμένα κατείχε στην ιστορία της αρχιτεκτονικής και τον καθιστά νοητό, αναφέρει η μελέτη.

Προσθέτει: Αυτό το οικοδόμημα συμμορφώνεται επίσης με τον κανόνα ότι “η μορφή ακολουθεί πάντα τη λειτουργία“, αλλά μέσω μιας κάπως πιο τεθλασμένης οδού:Οι ν αυτικές απαιτήσεις καθόρισαν το σχήμα του πλοίου και των εξάλων του, και στη συνέχεια η επιθυμία των αρχιτεκτόνων να το αναπαραστήσουν στην πέτρα, αναποδογυρισμένο στην κορυφή του ναού, καθόρισε την παρουσία σε εκείνο το σημείο των ναυτικών και γλυπτικών δομών που μέχρι τώρα ονομάζαμε “διακοσμητικά”.

Η θεωρία προσφέρει επίσης μια ορθολογική εξήγηση για την έντονη αμφίπλευρη συμμετρία των ναών, η οποία κληρονομήθηκε από τη λειτουργική συμμετρία των πλοίων, καθώς και για τη θέση πολλών ιερών κοντά στις ακτές.

Ο Ciordia αναγνωρίζει ότι η υπόθεση πρέπει να ελεγχθεί με περισσότερα τεκμήρια. Καλεί τους αρχαιολόγους να επανεξετάσουν τις ανασκαφές αναζητώντας ίχνη κτιρίων που χρησιμοποιούσαν πλοία ως στέγες, τους φιλολόγους να επανερμηνεύσουν τα αρχαία κείμενα υπό το πρίσμα αυτής της ιδέας, και τους ιστορικούς τέχνης να εφαρμόσουν το ναυτικό μοντέλο και σε άλλα μέρη του ναού, όπως οι κίονες και τα κιονόκρανα.

Δεν διατυπώθηκε κανένας ισχυρισμός σε αυτές τις σελίδες ότι πρέπει να βρεθούν υπολείμματα πλοίων κάτω από τους ελληνικούς ναούς, διευκρινίζει ο ίδιος. Τα εθνογραφικά παράλληλα δείχνουν ότι η μίμηση της μορφής είναι ένα μεταγενέστερο βήμα από την άμεση ανακύκλωση.

Οι Έλληνες μπορεί να απολίθωσαν την ιδέα της “στέγης-πλοίου”, η οποία ίσως υπήρχε σε ξύλινη μορφή σε ένα απώτερο παρελθόν ή ακόμα και μόνο στην προφορική παράδοση. Η έρευνα κλείνει με έναν στοχασμό: Στο πλαίσιο μιας επιστημονικής αντιπαράθεσης, είναι λογικό να αποδέχεται κανείς έναν ισχυρισμό, όσο εξαιρετικός κι αν είναι, “υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρει την καλύτερη εξήγηση για τα διαθέσιμα στοιχεία”. 

Ο συγγραφέας πιστεύει ότι, συνδέοντας με συνεκτικό τρόπο τη γλωσσολογία, την εθνογραφία, τη ναυτική εικονογραφία και την αρχιτεκτονική, η υπόθεσή του πληροί αυτό το κριτήριο, προτείνοντας μια νέα και συναρπαστική ανάγνωση μνημείων που νομίζαμε ότι γνωρίζαμε καλά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 καθημερινές ασκήσεις που επαναφέρουν τη μυϊκή μάζα μετά τα 50 – Πιο αποτελεσματικές και από τα βάρη

46χρονος με πόνο στην πλάτη έλαβε διάγνωση για καρκίνο του παγκρέατος – Η συγκλονιστική μαρτυρία του

Καρναβάλι – Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας 2026: Ποιοι μπορούν να κάνουν διακοπές με «έκπτωση» και πόσα χρήματα θα δώσουν  

Συλλογικές συμβάσεις: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
23:01 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Λύθηκε το μυστήριο του Πράσινου Ποταμού που ρέει «ανηφορικά» και διασχίζει μια οροσειρά – Τι είναι η Λιθοσφαιρική Στάλαξη

Μια διεθνής ομάδα γεωλόγων πιστεύει ότι αποκρυπτογράφησε, έπειτα από 150 χρόνια επιστημονικής ...
15:35 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Γιγάντιες δομές στο εσωτερικό της Γης κατευθύνουν το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Κρυμμένες, τεράστιες δομές βαθιά στο εσωτερικό της Γης ενδέχεται να κατευθύνουν αθόρυβα το μαγ...
13:45 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Google: Επιστρέφουν στους ελληνικούς δρόμους τα οχήματα του Street View – Πώς μπορείτε να θολώσετε πρόσωπα, πινακίδες και σπίτια

Ξεκινά εκ νέου σε ολόκληρη τη χώρα η δραστηριότητα των οχημάτων της Google για την υπηρεσία St...
08:06 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Μυστήριο κάτω από τα βρύα: Ανακαλύφθηκαν βραχογραφίες 3.000 ετών – Τα μοτίβα που παραπέμπουν σε τελετουργικά για την μεταθανάτια ζωή

Μια απροσδόκητη ανακάλυψη βραχογραφιών στην Ανατολική Νορβηγία ρίχνει φως στις προϊστορικές τέ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα