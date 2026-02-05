Η Τουρκία καθέλκυσε την 5η φρεγάτα AKDENIZ – Η σύγκριση με τις ελληνικές FDI Belharra

  • Η Τουρκία καθέλκυσε την 5η φρεγάτα της κλάσης İstif, την AKDENİZ, στο πλαίσιο του έργου MİLGEM, συνεχίζοντας την κατασκευή νέων πολεμικών πλοίων με έμφαση στην εγχώρια ναυπήγηση.
  • Το enikos.gr παρουσιάζει μία ενδιαφέρουσα σύγκριση ανάμεσα στις νέες τουρκικές φρεγάτες İstif και τις ελληνικές FDI Belharra, οι οποίες αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ναυπηγικές φιλοσοφίες.
  • Ενώ η FDI Belharra είναι ένα βαρύτερο πλοίο στρατηγικού χαρακτήρα με τρομερές δυνατότητες αεράμυνας περιοχής και ανθυποβρυχιακού πολέμου, η TCG Akdeniz είναι πιο ελαφριά, ευέλικτη και οικονομική, με έμφαση στον μεγάλο αριθμό πυραύλων επιφανείας και την εγχώρια τεχνολογία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Με το όνομα AKDENİZ (που σημαίνει «Μεσόγειος») η Τουρκία καθέλκυσε την 5η φρεγάτα της κλάσης İstif (I-class), η οποία αποτελεί εξέλιξη του προγράμματος MİLGEM, που αποτελεί το σχέδιο με το Εθνικό Πλοίο της Τουρκίας. To enikos.gr παρουσιάζει μία σύγκριση ανάμεσα στις νέες φρεγάτες της Τουρκίας και τις FDI Belharra της Ελλάδας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Τουρκία συνεχίζει να κατασκευάζει νέα πολεμικά πλοία. Σε αυτό το πλαίσιο, καθελκύστηκε με τελετή το 9ο πλοίο, AKDENİZ, που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του έργου MİLGEM. Το Ναυπηγείο Anadolu ανακοίνωσε αυτή την εξέλιξη στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας τα εξής:

«Με τη συμμετοχή των αξιότιμων στελεχών της Προεδρίας Αμυντικών Βιομηχανιών μας, καθελκύσαμε με επιτυχία το 9ο πλοίο MİLGEM, Akdeniz, στη θάλασσα στο ναυπηγείο μας τη Δευτέρα (2 Φεβρουαρίου 2026). Σύμφωνα με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης προμήθειας που υπογράφηκε μεταξύ της Προεδρίας Αμυντικών Βιομηχανιών και της συνεργασίας TAIS και STM, οι διαδικασίες κατασκευής των πλοίων που ανήκουν στο έργο συνεχίζονται με επιτυχία. Στο πλαίσιο του Έργου MİLGEM, οι δραστηριότητες κατασκευής και εξοπλισμού του 6ου, 9ου και 12ου πλοίου στο ναυπηγείο μας συνεχίζονται σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα. Συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στην εθνική αμυντική μας βιομηχανία χωρίς επιβράδυνση και ευχόμαστε να είναι επωφελές για τη χώρα μας και την άμυνα της Γαλάζιας Πατρίδας μας».

Η Τουρκία δίνει μεγάλη έμφαση στην εγχώρια ναυπήγηση της κλάσης İstif, καθώς αντικαθιστά παλαιότερα πλοία (όπως οι φρεγάτες κλάσης Yavuz) με μονάδες που διαθέτουν σχεδόν 80% τουρκικά συστήματα.

  • Τεχνικά Χαρακτηριστικά
  • Εκτόπισμα: Περίπου 3.100 – 3.200 τόνοι.
  • Μήκος: 113,2 μέτρα.
  • Πλάτος: 14,4 μέτρα.
  • Πρόωση: Σύστημα CODAG (συνδυασμός 1 αεριοστροβίλου LM2500 και 2 πετρελαιοκινητήρων MTU).
  • Ταχύτητα: Μέγιστη πάνω από 29 κόμβους.
  • Εμβέλεια: 5.700 ναυτικά μίλια με οικονομική ταχύτητα 14 κόμβων.
  • Πλήρωμα: Περίπου 123 – 125 άτομα.

Η κλάση αυτή είναι σημαντικά πιο βαριά οπλισμένη από τις κορβέτες κλάσης Ada που προηγήθηκαν:

  • Αντιπλοϊκοί Πύραυλοι: Διαθέτει 16 πυραύλους ATMACA (τουρκικής κατασκευής, εμβέλειας 220+ χλμ). Είναι ο διπλάσιος αριθμός από αυτόν που φέρουν συνήθως οι φρεγάτες αυτού του μεγέθους.
  • Αντιαεροπορική Άμυνα: Εξοπλίζεται με το τουρκικό σύστημα κάθετης εκτόξευσης MİDLAS (16 κελιά). Μπορεί να εκτοξεύσει πυραύλους της οικογένειας HİSAR (όπως ο HİSAR-D RF) και μελλοντικά τους SAPAN ή SİPER.
  • Κύριο Πυροβόλο: Ένα ναυτικό πυροβόλο 76mm (κατασκευής MKE ή OTO Melara).
  • Εγγύς Προστασία (CIWS): Το τουρκικό σύστημα GÖKDENİZ των 35mm για την κατάρριψη πυραύλων και drones.
  • Ανθυποβρυχιακός Πόλεμος: 2 τριπλοί τορπιλοσωλήνες για τορπίλες 324mm (όπως οι MK-46 ή οι τουρκικές ORKA).
  • Δευτερεύων Οπλισμός: 2 τηλεχειριζόμενοι σταθμοί όπλων STOP 25mm της Aselsan.

Εναντίον FDI Belharra…

Η σύγκριση ανάμεσα στην τουρκική TCG Akdeniz (κλάση İstif) και την ελληνική FDI Belharra είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, καθώς αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές φιλοσοφίες ναυπηγικής, αν και ανήκουν στην ίδια γενιά ψηφιακών πλοίων.

Η FDI HN διαθέτει το ραντάρ Sea Fire, το οποίο θεωρείται ένα από τα κορυφαία παγκοσμίως. Σε συνδυασμό με τους πυραύλους Aster 30, η ελληνική φρεγάτα μπορεί να δημιουργήσει μια “θόλο” προστασίας σε απόσταση άνω των 120 χλμ, παρέχοντας άμυνα περιοχής στον στόλο.
Αντίθετα, η TCG Akdeniz με τους πυραύλους HİSAR-D εστιάζει περισσότερο στην αυτοάμυνα του πλοίου και των γύρω μονάδων σε μεσαίες αποστάσεις.

Η τουρκική φρεγάτα φέρει 16 πυραύλους ATMACA, δηλαδή διπλάσιο αριθμό από τη standard διαμόρφωση της FDI (8 Exocet). Αυτό της δίνει μεγαλύτερο “βάρος πυρός” σε ναυμαχίες επιφανείας, αν και οι Exocet Block 3c έχουν εξαιρετική φήμη για την ικανότητα διείσδυσής τους.

Σε ότι αφορά τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, η πλάστιγγα γέρνει σημαντικά προς την FDI HN, η οποία φέρει το CAPTAS-4, το κορυφαίο συρόμενο σονάρ μεταβλητού βάθους στον κόσμο. Η Akdeniz, αν και ικανή, βασίζεται σε πιο παραδοσιακά συστήματα που δεν έχουν την ίδια εμβέλεια εντοπισμού υποβρυχίων σε δύσκολα περιβάλλοντα όπως το Αιγαίο.

Και τα δύο πλοία είναι “Digital Ships”. Η FDI έχει το πλεονέκτημα της κυβερνοασφάλειας από τον σχεδιασμό της (native cyber-security), ενώ η Akdeniz χρησιμοποιεί το δίκτυο ADVENT, που επιτρέπει σε όλα τα τουρκικά πλοία να “βλέπουν” την εικόνα ενός πλοίου και να βάλλουν συντονισμένα.

Εν κατακλείδι η FDI Belharra είναι ένα βαρύτερο πλοίο “στρατηγικού” χαρακτήρα με τρομερές δυνατότητες αεράμυνας περιοχής και ανθυποβρυχιακού πολέμου. Η TCG Akdeniz είναι ένα πιο ελαφρύ, ευέλικτο και οικονομικό πλοίο, με έμφαση στον μεγάλο αριθμό πυραύλων επιφανείας και την εγχώρια τεχνολογία.

