Συνελήφθη 56χρονη δασκάλα γιόγκα για εκρήξεις σε Κηφισιά, Νέα Ερυθραία και Μεταμόρφωση

Μια 56χρονη δασκάλα γιόγκα συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές, ύστερα από έρευνα που αποκάλυψε πως βρισκόταν πίσω από τρεις εκρηκτικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα, σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, μέσα σε μόλις δώδεκα ημέρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πράξεις της συνδέονται με προσωπικές και οικονομικές διαφορές με άτομα του στενού της περιβάλλοντος. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε Νέα Ερυθραία, Μεταμόρφωση και Κηφισιά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και έναν σοβαρό τραυματισμό.

Η έρευνα έδειξε πως η γυναίκα τοποθετούσε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε οχήματα φίλων και συγγενών της, οι οποίοι διέμεναν στις παραπάνω περιοχές. Από την προανάκριση προέκυψε ότι τα κίνητρά της σχετίζονταν με άρνηση οικονομικής βοήθειας από τους οικείους της, κάτι που φαίνεται να οδήγησε σε κλιμάκωση των ενεργειών της.

Η έκρηξη στην Κηφισιά

Η πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της 29ης Ιανουαρίου 2026, στην Κηφισιά, έξω από το σπίτι φίλης της κατηγορούμενης. Ο εκρηκτικός μηχανισμός προκάλεσε ισχυρή έκρηξη, που είχε ως αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του αυτοκινήτου. Σε βίντεο που δημοσίευσε το Mega, φαίνεται ο ιδιοκτήτης του οχήματος να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά, λίγο πριν σημειωθεί εκκωφαντική έκρηξη.

Από την έκρηξη, ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» για νοσηλεία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο υπολείμματα αυτοσχέδιου μηχανισμού, αποτελούμενου από γκαζάκι, βενζίνη και στουπί, στοιχεία που ενίσχυσαν τη δικογραφία.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε όσα συνέβησαν, λέγοντας: «Βγήκαμε έξω και βλέπαμε το αυτοκίνητο να καίγεται και να κάνει μικροεκρήξεις. Άκουσα την ιδιοκτήτρια να λέει ότι κάποια φίλη της, με την οποία είχαν διαφορές, πιθανόν να της έκανε τη ζημιά». Παράλληλα, οικογενειακός φίλος της 56χρονης υποστήριξε πως είχε ξαναεπιτεθεί στο παρελθόν, ανατινάζοντας το αυτοκίνητο του πατέρα της, επειδή διαφωνούσε για την οικονομική στήριξη που λάμβανε από τους γονείς της. Όπως είπε, η γυναίκα είχε στο παρελθόν δείξει απειλητική και επιθετική συμπεριφορά.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Οι Αρχές αξιοποίησαν μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό για να ταυτοποιήσουν τη δράστιδα και να προχωρήσουν στη σύλληψή της. Η 56χρονη είχε απασχολήσει ξανά την αστυνομία για την υπόθεση με το αυτοκίνητο του πατέρα της, ενώ η συμπεριφορά της είχε προκαλέσει ανησυχία στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Η γυναίκα, που ήταν γνωστή για την ενασχόλησή της με τη γιόγκα και διατηρούσε μαθητές, παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες για εκρηκτικές επιθέσεις.