Ραζαβαν Λουτσέσκου: «Μπορούσαμε μεγαλύτερο σκορ, δεν έχει κριθεί τίποτα»

Δίκαιο χαρακτήρισε το αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζαβαν Λουτσέσκου τονίζοντας ωστόσο ότι το «σκορ μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο« και «δεν έχει κριθεί τίποτα» ενόψει του επαναληπτικού στην Τούμπα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν τα πρώτα 90 λεπτά από μία διπλή μάχη. Νομίζω ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα, ίσως το σκορ μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο, βάσει των ευκαιριών που κάναμε στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο ημίχρονο με τις ψηλές μπαλιές έγινε λίγο πιο περίεργο, ωστόσο τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε κάθε συνθήκη στον αγωνιστικό χώρο, είχαν το πνεύμα του μαχητή σε όλες τις φάσεις, τώρα τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, δεν κρίθηκε τίποτα, έχουμε το προβάδισμα στον επαναληπτικό της Τούμπας, μπροστά στους φιλάθλους μας, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στο γήπεδο για να πετύχουμε στον στόχο μας».