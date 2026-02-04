Βέροια: Βίντεο με τον 89χρονο που οδηγούσε για πάνω από 10 χλμ. στο αντίθετο ρεύμα στην Εγνατία Οδό

  • Σοκαριστικές εικόνες κατέγραψε διερχόμενος οδηγός στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Βέροιας, όπου ένας 89χρονος άνδρας κινούνταν με το αυτοκίνητό του ανάποδα για περίπου 10 χιλιόμετρα.
  • Η επικίνδυνη πορεία του ηλικιωμένου προκάλεσε τροχαίο ατύχημα, με μια 50χρονη οδηγό να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Βέροιας, αφού προσέκρουσε στο διαχωριστικό στηθαίο στην προσπάθειά της να τον αποφύγει.
  • Ο 89χρονος ακινητοποιήθηκε τελικά από αστυνομικούς στον κόμβο Κουλούρας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και παραβάσεις του ΚΟΚ.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Βέροια: Βίντεο με τον 89χρονο που οδηγούσε για πάνω από 10 χλμ. στο αντίθετο ρεύμα στην Εγνατία Οδό

Οδηγός στην Εγνατία Οδό κατέγραψε σε βίντεο τον 89χρονο άνδρα που κινείτο με το αυτοκίνητό του για περίπου 10 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο ηλικιωμένος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας από τον κόμβο της Βέροιας, οδηγώντας στο δεξί άκρο του δρόμου – δηλαδή στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνταν κανονικά.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, φαίνεται ξεκάθαρα ο ηλικιωμένος να οδηγεί αντίθετα στην κυκλοφορία, τη στιγμή που άλλοι οδηγοί κορνάρουν, προσπαθούν να τον αποφύγουν και τον ειδοποιήσουν. Δυστυχώς όταν μια 50χρονη οδηγός προσπάθησε να τον αποφύγει, το αυτοκίνητό της προσέκρουσε στο διαχωριστικό στηθαίο, με συνέπεια να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Βέροιας.

Μετά το περιστατικό, ο 89χρονος συνέχισε την πορεία του μέχρι τον κόμβο Κουλούρας, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς που είχαν ειδοποιηθεί από οδηγούς. Οι αρχές σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

@thomas_papadopopoulos #hellas🇬🇷tiktok #egnatiaodos ♬ Ο χάρος βγήκε παγανιά – Δημήτρης Χιονάς

