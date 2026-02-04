Βέροια: Βίντεο με τον 89χρονο που οδηγούσε για πάνω από 10 χλμ. στο αντίθετο ρεύμα στην Εγνατία Οδό

Οδηγός στην Εγνατία Οδό κατέγραψε σε βίντεο τον 89χρονο άνδρα που κινείτο με το αυτοκίνητό του για περίπου 10 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο ηλικιωμένος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας από τον κόμβο της Βέροιας, οδηγώντας στο δεξί άκρο του δρόμου – δηλαδή στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνταν κανονικά.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, φαίνεται ξεκάθαρα ο ηλικιωμένος να οδηγεί αντίθετα στην κυκλοφορία, τη στιγμή που άλλοι οδηγοί κορνάρουν, προσπαθούν να τον αποφύγουν και τον ειδοποιήσουν. Δυστυχώς όταν μια 50χρονη οδηγός προσπάθησε να τον αποφύγει, το αυτοκίνητό της προσέκρουσε στο διαχωριστικό στηθαίο, με συνέπεια να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Βέροιας.

Μετά το περιστατικό, ο 89χρονος συνέχισε την πορεία του μέχρι τον κόμβο Κουλούρας, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς που είχαν ειδοποιηθεί από οδηγούς. Οι αρχές σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.