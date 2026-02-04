Χίος: «Δεν μπορώ να συνέλθω – Κακώς τα βάζουν με το Λιμενικό» λέει στο enikos.gr δύτης που επιχείρησε στο σημείο της τραγωδίας

Σύνοψη από το

  • Ο δύτης Βαγγέλης Κυρήθρας, που ανέσυρε 12 άψυχα σώματα στην τραγωδία της Χίου, μίλησε στο enikos.gr για τις στιγμές-σοκ που βίωσε, αδυνατώντας να συνέλθει.
  • Τόνισε πως “Κακώς κατηγορούν το Λιμενικό” για τη στάση του, υπογραμμίζοντας ότι ο κυβερνήτης του σκάφους που επιχείρησε είναι “σοβαρός, προσεκτικός και πολύ έμπειρος”.
  • Η επιχείρηση ανάσυρσης των πτωμάτων κράτησε περίπου 45 λεπτά, με τους νεκρούς να είναι “μάξιμουμ περίπου 35 χρόνων”, γεγονός που τον συγκλόνισε βαθύτατα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στέλιος Μπαμιατζής

κοινωνία

Χίος: «Δεν μπορώ να συνέλθω – Κακώς τα βάζουν με το Λιμενικό» λέει στο enikos.gr δύτης που επιχείρησε στο σημείο της τραγωδίας

Ο άνθρωπος που βούτηξε μαζί με άλλους δύο συνάδελφούς του στο σημείο της τραγωδίας στη Χίο και ανέσυρε 12 άψυχα σώματα, μίλησε στο enikos.gr για τις στιγμές-σοκ που βίωσε, την κατάσταση που επικρατεί τώρα στο νησί αλλά και το ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με τη στάση του Λιμενικού, το οποίο κάποιοι μέμφονται.

Τραγωδία στη Χίο: Συγκλονίζει δύτης που ανέσυρε 12 σορούς – «Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ»

«Στη Χίο είμαστε συνηθισμένοι, όχι από τέτοια τραγωδία αλλά με την κατάσταση που επικρατεί με τις βάρκες που φτάνουν (με παράτυπους μετανάστες). Κάποιοι τα βάζουν με το λιμενικό, άλλοι όχι. Κακώς κατηγορούν το Λιμενικό. Τη δουλειά τους κάνουν. Κανείς δεν θέλει να σκοτώσει κανέναν. Τον κυβερνήτη του σκάφους που επιχείρησε τον ξέρω, έχω συνεργαστεί μαζί του. Είναι σοβαρός, προσεκτικός και πολύ έμπειρος. Έχει πολλές ώρες στο ενεργητικό του», τόνισε ο δύτης και διασώστης, Βαγγέλης Κυρήθρας

Οι στιγμές που βίωσε ήταν σοκαριστικές. Έφτασε στο σημείο μαζί με άλλα δύο άτομα, συνάδελφοί του δύτες – διασώστες στις περίπου 9 το βράδυ. Είδε τη μισοβυθισμένη βάρκα με νεκρούς ανθρώπους μέσα. Στις πλάτες τους έπεσε το θλιβερό καθήκον να ανασύρουν τα πτώματα των μεταναστών και να τα μεταφέρουν κοντά στα σκάφη του Λ.Σ., σε μία επιχείρηση που κράτησε περί τα 45 λεπτά. Και ανέσυραν μόνο νεκρούς ανθρώπους

«Αρχικά, όταν φτάσαμε σοκαριστήκαμε. Και οι τρεις μας. Έπρεπε όμως να το κάνουμε. “Παγώσαμε” και κάναμε αυτό που είχαμε να κάνουμε. Ήταν τραγικό. Ήταν (οι νεκροί) μάξιμουμ περίπου 35 χρόνων. Νέα παιδιά. Δεν έχω κοιμηθεί. Δεν μπορώ να συνέλθω. Έχω συγκλονιστεί. Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Ούτε στον χειρότερο μου εχθρό αυτό», καταλήγει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το λάθος που κάνουμε με το μαξιλάρι στον ύπνο και αυξάνει τον κίνδυνο για γλαύκωμα και τύφλωση

ΕΟΠΕ: Ολιστική στρατηγική απέναντι στον καρκίνο με επίκεντρο τον άνθρωπο

Χρηματιστήριο: Κέρδη 1,56% – Σε νέα υψηλά 16 ετών η αγορά

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για Άτομα με Αναπηρία

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
21:01 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Φλώρινα

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Φλώρινα....
20:45 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Σφοδρή αντιπαράθεση στην Βουλή για την τραγωδία στην Χίο

Σφοδρή αντιπαράθεση προκάλεσε στην Βουλή, η τραγωδία στην Χίο με την κυβέρνηση να τονίζει ότι ...
19:49 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Αίγινα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας συλλόγων και κατοίκων για το ακατάλληλο νερό – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Σε αναβρασμό βρίσκεται η Αίγινα, καθώς οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για το ακατάλληλο νερό που φ...
19:29 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή στη Θεσσαλονίκη

Εξαφανίστηκε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα