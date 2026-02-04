Χίος: «Δεν μπορώ να συνέλθω – Κακώς τα βάζουν με το Λιμενικό» λέει στο enikos.gr δύτης που επιχείρησε στο σημείο της τραγωδίας

Ο άνθρωπος που βούτηξε μαζί με άλλους δύο συνάδελφούς του στο σημείο της τραγωδίας στη Χίο και ανέσυρε 12 άψυχα σώματα, μίλησε στο enikos.gr για τις στιγμές-σοκ που βίωσε, την κατάσταση που επικρατεί τώρα στο νησί αλλά και το ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με τη στάση του Λιμενικού, το οποίο κάποιοι μέμφονται.

«Στη Χίο είμαστε συνηθισμένοι, όχι από τέτοια τραγωδία αλλά με την κατάσταση που επικρατεί με τις βάρκες που φτάνουν (με παράτυπους μετανάστες). Κάποιοι τα βάζουν με το λιμενικό, άλλοι όχι. Κακώς κατηγορούν το Λιμενικό. Τη δουλειά τους κάνουν. Κανείς δεν θέλει να σκοτώσει κανέναν. Τον κυβερνήτη του σκάφους που επιχείρησε τον ξέρω, έχω συνεργαστεί μαζί του. Είναι σοβαρός, προσεκτικός και πολύ έμπειρος. Έχει πολλές ώρες στο ενεργητικό του», τόνισε ο δύτης και διασώστης, Βαγγέλης Κυρήθρας

Οι στιγμές που βίωσε ήταν σοκαριστικές. Έφτασε στο σημείο μαζί με άλλα δύο άτομα, συνάδελφοί του δύτες – διασώστες στις περίπου 9 το βράδυ. Είδε τη μισοβυθισμένη βάρκα με νεκρούς ανθρώπους μέσα. Στις πλάτες τους έπεσε το θλιβερό καθήκον να ανασύρουν τα πτώματα των μεταναστών και να τα μεταφέρουν κοντά στα σκάφη του Λ.Σ., σε μία επιχείρηση που κράτησε περί τα 45 λεπτά. Και ανέσυραν μόνο νεκρούς ανθρώπους

«Αρχικά, όταν φτάσαμε σοκαριστήκαμε. Και οι τρεις μας. Έπρεπε όμως να το κάνουμε. “Παγώσαμε” και κάναμε αυτό που είχαμε να κάνουμε. Ήταν τραγικό. Ήταν (οι νεκροί) μάξιμουμ περίπου 35 χρόνων. Νέα παιδιά. Δεν έχω κοιμηθεί. Δεν μπορώ να συνέλθω. Έχω συγκλονιστεί. Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Ούτε στον χειρότερο μου εχθρό αυτό», καταλήγει.