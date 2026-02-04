Αίγινα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας συλλόγων και κατοίκων για το ακατάλληλο νερό – ΦΩΤΟ αναγνώστη

  • Η Αίγινα βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι κάτοικοι διαμαρτύρονται έντονα για το ακατάλληλο νερό που φτάνει στις βρύσες τους μετά τη δεύτερη βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό. Το σοβαρό πρόβλημα ύδρευσης έχει προκαλέσει αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία.
  • Σύμφωνα με πόρισμα της Περιφέρειας, το νερό κρίθηκε ακατάλληλο για κάθε χρήση, την ώρα που δειγματοληψίες του δήμου παρουσίασαν διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτή η αντίφαση έχει εντείνει τη δυσπιστία των κατοίκων απέναντι στις αρχές.
  • Κάτοικοι και σύλλογοι οργάνωσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, δηλώνοντας ότι «δεν πάει άλλο». Κατηγορούν Δήμο, Περιφέρεια και Κυβέρνηση για καθυστερήσεις και αδράνεια σε ένα ζήτημα που απειλεί την υγεία.
Σε αναβρασμό βρίσκεται η Αίγινα, καθώς οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για το ακατάλληλο νερό που φτάνει στις βρύσες τους μετά τη δεύτερη βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό. Το σοβαρό πρόβλημα έχει προκαλέσει αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, με τους πολίτες να ζητούν άμεσες λύσεις για ένα ζήτημα που αγγίζει τη δημόσια υγεία.

Από τις 20 Δεκεμβρίου, οι κάτοικοι εξυπηρετούνται σχεδόν αποκλειστικά από γεωτρήσεις του δήμου, ενώ μέρος των αναγκών καλύπτεται με υδροφόρες. Σύμφωνα με πόρισμα της Περιφέρειας, το νερό που παρέχεται κρίθηκε ακατάλληλο για κάθε χρήση, την ώρα που δειγματοληψίες του δήμου παρουσίασαν διαφορετικά αποτελέσματα, δείχνοντας πιο θετική εικόνα για την ποιότητά του. Αυτή η αντίφαση έχει εντείνει τη δυσπιστία των κατοίκων απέναντι στις αρχές.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, κάτοικοι και σύλλογοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Αυτήν την ώρα πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει. Όπως αναφέρουν στην απόφασή τους, «δεν πάει άλλο», και κατηγορούν Δήμο, Περιφέρεια και Κυβέρνηση για καθυστερήσεις και αδράνεια απέναντι σε ένα ζήτημα που απειλεί άμεσα την υγεία τους.

Το νησί παραμένει σε κατάσταση αναμονής για την αποκατάσταση της βλάβης, με την τοπική κοινωνία να απαιτεί σαφές χρονοδιάγραμμα και οριστική λύση στο πρόβλημα ύδρευσης.

