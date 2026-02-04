Βελόπουλος για τραγωδία στη Χίο: Φταίει η ανικανότητα της κυβέρνησης να φυλάξει τα σύνορα και η συνεργασία δουλεμπόρων με κάποιες ΜΚΟ

Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης έστρεψε ο Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στην τραγωδία με τους νεκρούς μετανάστες στη Χίο, κάνοντας λόγο για «ανικανότητα» σχετικά με την φύλαξη των συνόρων.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κατά την ομιλία του στη Βουλή επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς μετανάστες και ανέφερε πως για την τραγωδία στη Χίο φταίει η ανικανότητα της κυβέρνησης «να φυλάξει τα σύνορα και η συνεργασία δουλεμπόρων με κάποιες ΜΚΟ», επισημαίνοντας ότι το κράτος έχει σύνορα και «δεν μπορεί να μπαινο-βγαίνει όποιος θέλει».

Επικαλέστηκε, δε, δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που καλεί τις χώρες να «τερματίσουν το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων».

Υποστήριξε ότι οι παράνομοι μετανάστες έρχονται στην Ελλάδα «για το τσάμπα», υποστηρίζοντας ότι αν η κυβέρνηση τους επιβάλλει όπως στους Έλληνες: «ΕΝΦΙΑ, εισφορές ΕΦΚΑ, τέλος επιτηδεύματος, ΦΠΑ, ηλεκτρονικά τιμολόγια ΔΕΗ, τεκμαρτή φορολογία, όριο ηλικίας 67 έτη και θα φύγουν τρέχοντας».

Τι είπε για την υπόθεση Επστάιν

Στη συνέχεια ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε στην υπόθεση Επστάιν λέγοντας ότι πρόκειται για «ντροπή του πλανήτη». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πρόσθεσε: «Χαρακτηρίζατε τους Έλληνες τεμπέληδες. Τώρα αποδεικνύεστε όλοι πιόνια των κερδοσκόπων, μετά τις αποκαλύψεις από τα έγγραφα Επστάιν για το PSI του Ευάγγελου Βενιζέλου, που ψηφίστηκε από όλους σας εδώ. Κλέψατε τους Έλληνες. Να γίνει τώρα άρση του ακαταδίωκτου των τραπεζών και να επιστραφούν όλες οι επιχορηγήσεις τους στον Ελληνικό λαό. Να συλληφθούν άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι που χρεωκόπησαν τη χώρα στα χαρτιά. Μόνον των Ελλήνων τα ομόλογα κουρεύτηκαν. Το λέει ο Επστάϊν μέσα. Καταθέτω και αυτό στα πρακτικά».

Επίσης, ο κ. Βελόπουλος είπε: «Υπάρχει σχέδιο του Επστάιν για την αλλαγή φύλου σε ανήλικα παιδιά, με σκοπό την σεξουαλική τους -όπερ και έγινε- εκμετάλλευση. Ήταν εντολή αυτό. Καταθέτω και αυτό το έγγραφο στα πρακτικά. Κολλητός του Επστάιν, ο Μπάρακ (ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία) ζητούσε φωτογραφία με παιδί, διαβεβαιώνοντάς τον ότι τον καλύπτει. Πάρτε το έγγραφο. Έλληνες μεγαλοτραπεζίτες έκαναν κρυφές δουλειές με τον Επστάιν. Πάρτε το έγγραφο. Οι φάκελοι Επστάιν αποδεικνύουν ότι υπήρχε σχέδιο κερδοσκοπίας από τα εμβόλια και τις πανδημίες χρόνια πριν ξεσπάσει ο COVID. Το σχέδιο εκπόνησε παρέα με τον Μπιλ Γκέϊτς. Πάρτε το έγγραφο».

Για την συνταγματική αναθεώρηση

Αναφερόμενος στην συνταγματική αναθεώρηση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, δήλωσε: «Αυτό είναι επιθεώρηση, όχι αναθεώρηση. Μιλάει ο πρωθυπουργός για πελατειακό κράτος και γελάνε ακόμα και τα τσιμέντα. Έχετε κάνει το σύνταγμα κουρέλι. Η βουλή λειτουργεί με 297 βουλευτές, όχι 300. Ποια βουλή λειτούργησε με 297 βουλευτές; Πείτε μας. Τροποποιήσατε το άρθρο 86, αλλά εφαρμοστικό νόμο δεν φέρατε. Τροποποιήσατε την ιστορία με τα δημοψηφίσματα, εφαρμοστικό δεν φέρατε. Για ποια αναθεώρηση μιλάτε λοιπόν; Λέτε πάντα ψέματα. Λέτε ότι δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Μα τον αλλάξατε. Η επιστολική ψήφος και οι 7 έδρες είναι νοθεία. Εδώ λοιπόν μιλάμε για επιθεώρηση με τίτλο “Ένα κόμμα βουτηγμένο στο ψέμα”. Αυτή είναι η ΝΔ».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στην συνάντηση που αναμένεται να έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος επανέλαβε την άποψη ότι ο πρωθυπουργός δεν θα πρέπει να συναντήσει τον Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι «είναι προδοσία ή βλακεία ο διάλογος με τον Ερντογάν. Διαλέξτε εσείς».

Τέλος, ο κ. Βελόπουλος, δήλωσε για τις επόμενες εθνικές εκλογές ότι «εμείς θέλουμε ο Ελληνικός λαός να ψηφίσει συνειδητά, να ψηφίσει πρόγραμμα, σχέδιο και όχι αγανάκτηση, όχι, αντίδραση, όχι οργή, όχι απελπισία, διότι όπως λέει ο λαός “όποιος δεν έχει πούθε να πιαστεί, πιάνεται από γυμνό σπαθί”».