Άμπου Ντάμπι: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας – Παραμένουν τα αγκάθια στο εδαφικό

Enikos Newsroom

διεθνή

Άμπου Ντάμπι: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας – Παραμένουν τα αγκάθια στο εδαφικό

Οι διαπραγματευτές της Ουκρανίας και της Ρωσίας ολοκλήρωσαν στο Άμπου Νταμπι,  την πρώτη ημέρα των νέων συνομιλιών για τις οποίες μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, επιδιώκοντας να προωθήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό της μεγαλύτερης σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον  Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι μάχες συνεχίζονται.

Οι διήμερες τριμερείς συναντήσεις πραγματοποιούνται μετά την δήλωση του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε την εκεχειρία που αφρούσε πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους,  την περασμένη εβδομάδα, για να συγκεντρώσει πυρομαχικά, και να επιτεθεί στη Ουκρανία με αριθμό ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων την Τρίτη.

Μια πηγή ενημέρωσε το Reuters το βράδυ της Τετάρτης ότι οι συνομιλίες είχαν τελειώσει για την ημέρα και θα συνεχιστούν την Πέμπτη.  Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα την ίδια μέρα από το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έδειχναν τις τρεις αντιπροσωπείες να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι σε σχήμα U, με Αμερικανούς αξιωματούχους να κάθονται στο κέντρο, μεταξύ των οποίων ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόινάντ Τραμπ ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Πριν από τις συνομιλίες, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας Rustem Umerov δήλωσε ότι οι ομάδες θα συναντηθούν σε ξεχωριστές ομάδες για να συζητήσουν συγκεκριμένα θέματα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει κοινή συνάντηση για τον συντονισμό των θέσεών τους.

Λίγο μετά την έναρξη των συνομιλιών, οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν μια πολυσύχναστη αγορά στην ανατολική Ουκρανία με βόμβες διασποράς, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά άτομα και τραυματίζοντας 15, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής του Ντόνετσκ Vadym Filashkin.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πιέσει τόσο το Κίεβο όσο και τη Μόσχα να βρουν έναν συμβιβασμό για να τερματίσουν τον τετραετή πόλεμο, αλλά οι δύο πλευρές παραμένουν πολύ μακριά σε βασικά σημεία, παρά τους πολλούς γύρους συνομιλιών με την μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Τα πιο ευαίσθητα ζητήματα είναι οι απαιτήσεις της Μόσχας να παραδώσει το Κίεβο τα εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει και η τύχη του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, ο οποίος βρίσκεται σε περιοχή που κατέχει η Ρωσία.

Η Μόσχα θέλει το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από ολόκληρη την περιοχή του Ντονέτσκ, συμπεριλαμβανομένης μιας ζώνης ισχυρά οχυρωμένων πόλεων που θεωρείται μία από τις ισχυρότερες άμυνες της Ουκρανίας, ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία.

Η Ουκρανία δήλωσε ότι η σύγκρουση πρέπει να παγώσει κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου και απέρριψε οποιαδήποτε μονομερή απόσυρση των δυνάμεών της.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να πολεμούν έως ότου το Κίεβο λάβει «αποφάσεις» που θα μπορούσαν να τερματίσουν τον πόλεμο.

«Οι συνομιλίες τελείωσαν για σήμερα» και θα συνεχιστούν αύριο, είπε η Ντιάνα Νταβιτιάν, η εκπρόσωπος του επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΕ: Ολιστική στρατηγική απέναντι στον καρκίνο με επίκεντρο τον άνθρωπο

ΕΚΑΒ: Ολοκληρώθηκε η αεροδιακομιδή και του τρίτου τραυματία φιλάθλου του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία

Έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ: Αποκαλυπτικά στοιχεία για την παραμονή και την ημερήσια δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.217 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα – Ποιους αφορά

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
19:35 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Επστάιν: Μαζί με τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου ζήτησαν από χορεύτρια εξωτικών χορών να συμμετάσχει σε σεξουαλικές πράξεις

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ, ο αδερφός του βασιλιά Καρόλου της Βρετανί...
18:46 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στην Ινδία: Τρεις αδερφές 12, 14 και 16 ετών πήδηξαν στο κενό όταν οι γονείς τους πήραν το κινητό τους

Ανείπωτη τραγωδία στην Ινδία, όπου τρεις ανήλικες αδερφές πήδηξαν από το μπαλκόνι του σπιτιού ...
18:37 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Γερμανία: Σοκ και θρήνος για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του ελεγκτή από 26χρονο Έλληνα – «Μαύρη μέρα για όλους τους εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους»

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Γερμανία ο θάνατος ενός ελεγκτή των σιδηροδρόμων, το...
17:26 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Πώς η Ρωσία ξεγελά Αφρικανούς και τους στέλνει να πολεμήσουν στην Ουκρανία – Έρευνα του CNN

Η Αν Νταρούα συγκρατεί τα δάκρυά της όταν μιλάει για τον μοναδικό της γιο. Πριν από έξι μήνες,...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα