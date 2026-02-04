Άμπου Ντάμπι: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας – Παραμένουν τα αγκάθια στο εδαφικό

Οι διαπραγματευτές της Ουκρανίας και της Ρωσίας ολοκλήρωσαν στο Άμπου Νταμπι, την πρώτη ημέρα των νέων συνομιλιών για τις οποίες μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, επιδιώκοντας να προωθήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό της μεγαλύτερης σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι μάχες συνεχίζονται.

Οι διήμερες τριμερείς συναντήσεις πραγματοποιούνται μετά την δήλωση του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε την εκεχειρία που αφρούσε πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους, την περασμένη εβδομάδα, για να συγκεντρώσει πυρομαχικά, και να επιτεθεί στη Ουκρανία με αριθμό ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων την Τρίτη.

Μια πηγή ενημέρωσε το Reuters το βράδυ της Τετάρτης ότι οι συνομιλίες είχαν τελειώσει για την ημέρα και θα συνεχιστούν την Πέμπτη. Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα την ίδια μέρα από το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έδειχναν τις τρεις αντιπροσωπείες να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι σε σχήμα U, με Αμερικανούς αξιωματούχους να κάθονται στο κέντρο, μεταξύ των οποίων ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόινάντ Τραμπ ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Πριν από τις συνομιλίες, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας Rustem Umerov δήλωσε ότι οι ομάδες θα συναντηθούν σε ξεχωριστές ομάδες για να συζητήσουν συγκεκριμένα θέματα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει κοινή συνάντηση για τον συντονισμό των θέσεών τους.

Λίγο μετά την έναρξη των συνομιλιών, οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν μια πολυσύχναστη αγορά στην ανατολική Ουκρανία με βόμβες διασποράς, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά άτομα και τραυματίζοντας 15, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής του Ντόνετσκ Vadym Filashkin.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πιέσει τόσο το Κίεβο όσο και τη Μόσχα να βρουν έναν συμβιβασμό για να τερματίσουν τον τετραετή πόλεμο, αλλά οι δύο πλευρές παραμένουν πολύ μακριά σε βασικά σημεία, παρά τους πολλούς γύρους συνομιλιών με την μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Τα πιο ευαίσθητα ζητήματα είναι οι απαιτήσεις της Μόσχας να παραδώσει το Κίεβο τα εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει και η τύχη του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, ο οποίος βρίσκεται σε περιοχή που κατέχει η Ρωσία.

Η Μόσχα θέλει το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από ολόκληρη την περιοχή του Ντονέτσκ, συμπεριλαμβανομένης μιας ζώνης ισχυρά οχυρωμένων πόλεων που θεωρείται μία από τις ισχυρότερες άμυνες της Ουκρανίας, ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία.

Η Ουκρανία δήλωσε ότι η σύγκρουση πρέπει να παγώσει κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου και απέρριψε οποιαδήποτε μονομερή απόσυρση των δυνάμεών της.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να πολεμούν έως ότου το Κίεβο λάβει «αποφάσεις» που θα μπορούσαν να τερματίσουν τον πόλεμο.

«Οι συνομιλίες τελείωσαν για σήμερα» και θα συνεχιστούν αύριο, είπε η Ντιάνα Νταβιτιάν, η εκπρόσωπος του επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ.