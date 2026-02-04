Γερμανία: Σοκ και θρήνος για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του ελεγκτή από 26χρονο Έλληνα – «Μαύρη μέρα για όλους τους εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους»

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Γερμανία ο θάνατος ενός ελεγκτή των σιδηροδρόμων, τον οποίον έδειρε μέχρι θανάτου Έλληνας λαθρεπιβάτης που συνελήφθη και θα τιμωρηθεί όπως προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις, όπως γράφει η γερμανική εφημερίδα BILD.

Ταυτοχρόνως στην Γερμανία ανοίγει η συζήτηση για την ασφάλεια των εργαζομένων στις σιδηροδρόμους και για το κατά πόσον η άρνηση να εκδώσει ένας επιβάτης εισιτήριο αποτεεί ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η υπουργός Δικαιοσύνης της Ρηνανίας Παλατινάτου Stefanie Hubig εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση: «Μια τέτοια πράξη είναι εξαιρετικά ανησυχητική», δήλωσε η Hubig στην εφημερίδα BILD. «Πολλοί θα συγκλονιστούν από αυτή την πράξη. Ως εκ τούτου, δηλώνω επίσης: Το κράτος δικαίου μας δεν γνωρίζει σιωπή, ακόμη και μπροστά στα πιο βίαια εγκλήματα. Ο ποινικός μας κώδικας προβλέπει αυστηρές ποινές για τη δολοφονία ενός ανθρώπου. Ο δράστης θα λογοδοτήσει για αυτή την πράξη».

Ο Wolfgang Kubicki, στέλεχος του Κόμματος των Ελεύθερων Δημοκρατών δήλωσε στην εφημερίδα BILD: «Η διαφυγή από την πληρωμή των εισιτηρίων συχνά παρουσιάζεται από την Αριστερά και τους Πράσινους ως πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης, παρουσιάζοντας έτσι όσους ελέγχουν τα εισιτήρια ως εκτελεστές μιας κατάφωρης αδικίας».

Πρόσθεσε ότι αυτό όχι μόνο σχετικοποιεί τη βία κατά των υπαλλήλων των σιδηροδρόμων, αλλά και την νομιμοποιεί ιδεολογικά. Επιπλέον, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και οι γύρω περιοχές τους γίνονται σε ορισμένα μέρη ζώνες χωρίς νόμο. «Ακριβώς σε αυτό το δηλητηριασμένο κλίμα ένας άνθρωπος έχασε τώρα τη ζωή του – επειδή δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το καθήκον του», κατέληξε ο Kubicki.

Ενός λεπτού σιγή

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε το απόγευμα σε όλα τα τρένα και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Γερμανίας, στη μνήμη του ελεγκτή, ο οποίος τη Δευτέρα το βράδυ δέχθηκε επίθεση από επιβάτη σε περιφερειακό τρένο μεταξύ Ρηνανίας-Παλατινάτου και Ζάαρλαντ. Ως ύποπτος έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί Έλληνας υπήκοος 26 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 36χρονος Σερκάν Τσ. δέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας επίθεση από τον 26χρονο, κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων σε περιφερειακό τρένο, το οποίο είχε μόλις αναχωρήσει από τον σταθμό Λάντστουλ, κοντά στην πόλη Καϊζερσλάουτερν της Ρηνανίας-Παλατινάτου, με προορισμό το Χόμπουργκ στο Ζάαρλαντ. Ο ελεγκτής ζήτησε τα εισιτήρια παρέας τεσσάρων ατόμων ηλικίας 20-30 ετών και αμέσως ξέσπασε αντιπαράθεση, καθώς τουλάχιστον το ένα άτομο δεν διέθετε έγκυρο εισιτήριο.

«Ο Σερκάν Τσ. σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Αφήνει πίσω του σύζυγο και δύο παιδιά. Η νεκροψία του θανόντος έχει προγραμματιστεί για σήμερα», ανακοινώθηκε από την Εισαγγελία. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο του περιστατικού και, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, «είναι Έλληνας πολίτης χωρίς μόνιμη κατοικία στην Γερμανία και χθες οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε την προφυλάκισή του και τη διεξαγωγή έρευνας για απόπειρα ανθρωποκτονίας».

«Αυτός ο τραγικός θάνατος με αφήνει άφωνη και βαθιά θλιμμένη. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σερκάν Τσ., στους φίλους του και στους συναδέλφους του. Εμείς στην Deutsche Bahn καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την φρικτή πράξη βίας και τον εντελώς παράλογο θάνατο του συναδέλφου μας. Πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε γιατί συνεχίζουν να συμβαίνουν τέτοιες εκρήξεις βίας. Εμείς – οι πολιτικοί, η κοινωνία – πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για όλους τους εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους της χώρας. Εμείς στην Deutsche Bahn θρηνούμε», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων. Η DB ανακοίνωσε επίσης ότι στις 16:00 (ώρα Ελλάδος) θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα τρένα και τους σταθμούς της χώρας.

«Φριχτή βία»

«Βαθιά συγκλονισμένος» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ρηνανίας-Παλατινάτου Αλεξάντερ Σβάιτσερ, κάνοντας λόγο για «φριχτή βία εναντίον κάποιου που απλώς έκανε τη δουλειά του». Αυτή η πράξη «έχει συγκλονίσει ολόκληρη την σιδηροδρομική κοινότητα και αποτελεί μια τρομερή έκφραση της μακροχρόνιας αύξησης της επιθετικότητας και της βίας εναντίον των ελεγκτών τρένων», πρόσθεσε και ζήτησε καλύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων για την προστασία μηχανοδηγών, ελεγκτών και επιβατών.

Η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» της για το περιστατικό και τόνισε ότι «η ανθρωποκτονία υπόκειται σε αυστηρές ποινές σύμφωνα με τον ποινικό μας κώδικα και ο δράστης θα λογοδοτήσει για αυτήν την πράξη».

Από την πλευρά των αστυνομικών, ο επικεφαλής του συνδικάτου Αντρέας Ρόσκοπφ μίλησε στην BILD για μια «νέα διάσταση της βίας» και ζήτησε αύξηση του προσωπικού τόσο στην αστυνομία όσο και στην ασφάλεια των Γερμανικών Σιδηροδρόμων.

«Είναι πλέον απαραίτητες οι ολοκληρωμένες περιπολίες τριών αξιωματικών, παρακολούθηση με κάμερα που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη και σαφείς εξουσίες. Τα λόγια από τους υπευθύνους δεν είναι πλέον αποδεκτά», δήλωσε ο Ρόσκοπφ.

Μέτρα ασφαλείας

«Επιτήρηση με κάμερες, διπλές περιπολίες, ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας, έλεγχοι αποσκευών – το πλήρες πακέτο», ζήτησε ο πρωθυπουργός της Σαξονίας – ‘Ανχαλτ Σβεν Σούλτσε για τον έλεγχο των ειβατών στα τρένα.

«Αυτή η νοοτροπία υπνηλίας πρέπει να σταματήσει», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν πρέπει να ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό», δήλωσε ο επικεφαλής του σιδηροδρομικού σωματείου EVG Μάρτιν Μπούρκερτ.

«Είμαστε σε σοκ και θρηνούμε τον συνάδελφό μας. Σήμερα, η σιδηροδρομική οικογένεια παραμένει ακίνητη. Και από αύριο, θα αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την πίεση. Αυτή η βάναυση επίθεση πρέπει τώρα να υποκινήσει μια αλλαγή τρόπου σκέψης. Αναμένουμε από τους πολιτικούς να λάβουν άμεσα μέτρα για μεγαλύτερη ασφάλεια», υπογράμμισε.

«Σεβασμό, ακόμη και όταν έχουμε εκνευριστεί», ζητεί με άρθρο γνώμης της η εφημερίδα BILD και τονίζει ότι ο άτυχος ελεγκτής έχασε τη ζωή του ενώ «έκανε απλώς τη δουλειά του». Ο αρθρογράφος σημειώνει ακόμη ότι οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά.

«Το θέμα δεν είναι ένας ψευτοηρωισμός, αλλά ο σεβασμός που οφείλουμε, ακόμη και προς εκείνους που μπορεί να μας ενοχλούν. Όπως εμείς θέλουμε να φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό μας, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και για το προσωπικό των τρένων (…) Δεν γνωρίζουμε τι θα είχε συμβεί αν ο Σερκάν Τσ. είχε δεχθεί βοήθεια, αλλά την επόμενη φορά θα πρέπει να ξέρουμε τι να κάνουμε: να παρέμβουμε, διότι αν δεν το κάνουμε, τότε συμμετέχουμε κι εμείς στην ηθική κατάπτωση».