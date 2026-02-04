Ιρλανδία: Ομολόγησε σεξουαλική επίθεση σε 16χρονη κατά τη διάρκεια πτήσης προς Βοστώνη

Ένας 58χρονος επιβάτης παραδέχθηκε σήμερα ενώπιον ιρλανδικού δικαστηρίου ότι προέβη σε σεξουαλική επίθεση σε 16χρονη κοπέλα κατά τη διάρκεια πτήσης με προορισμό τη Βοστώνη.

Ο Πάτρικ Νουν δήλωσε ένοχος στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Ένις για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, οι οποίες αφορούν περιστατικό που σημειώθηκε σε πτήση της Aer Lingus στις 15 Νοεμβρίου 2023, σύμφωνα με τα μέσα The Irish Times, RTÉ και Belfast Live.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο Νουν παραδέχθηκε ότι άγγιξε ανάρμοστα την ανήλικη συνεπιβάτιδά του, προβαίνοντας σε επαναλαμβανόμενες ανεπιθύμητες χειρονομίες, περιλαμβανομένης και σωματικής επαφής, όπως μεταδόθηκε στο δικαστήριο.

Η αστυνομικός Ρουθ Ο’Σάλιβαν κατέθεσε ότι η 16χρονη ενημέρωσε το πλήρωμα καμπίνας περίπου μία ώρα μετά την απογείωση της πτήσης από το αεροδρόμιο Σάνον της Ιρλανδίας, αναφέροντας ότι είχε δεχθεί ανάρμοστη συμπεριφορά από τον άνδρα που καθόταν δίπλα της.

Το πλήρωμα ενημέρωσε άμεσα τον κυβερνήτη, ο οποίος αποφάσισε την επιστροφή του αεροσκάφους στο Σάνον. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η εκτροπή της πτήσης κόστισε περίπου 28.213 ευρώ.

Μετά την προσγείωση, οι Αρχές συνέλεξαν καταθέσεις από την παθούσα και μάρτυρες του περιστατικού, πριν το αεροσκάφος αναχωρήσει εκ νέου για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δικηγόρος υπεράσπισης του κατηγορουμένου ανέφερε ότι ο 58χρονος είναι αυτοαπασχολούμενος αγρότης και δεν έχει προηγούμενο ποινικό μητρώο. Από την πλευρά της, η εισαγγελέας τόνισε ότι δεν υπήρχε καμία προγενέστερη σχέση ή σύνδεση μεταξύ του κατηγορούμενου και της παθούσας, η οποία ήταν 16 ετών την περίοδο του περιστατικού και σήμερα είναι 18 και σπουδάζει στις ΗΠΑ.

Η νεαρή γυναίκα ήταν μεταξύ τεσσάρων μαρτύρων που κατέθεσαν στο δικαστήριο μέσω βιντεοσύνδεσης.

